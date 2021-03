DGAP-Adhoc: Arbonia steigert Gewinn um über 70% und stellt Weichen für die Zukunft (deutsch)

Arbonia steigert Gewinn um über 70% und stellt Weichen für die Zukunft

^

Arbonia steigert Gewinn um über 70% und stellt Weichen für die Zukunft

02.03.2021 / 07:00 CET/CEST

Jahresergebnisse 2020 (fortzuführende und aufgegebene Geschäftsbereiche)

* Währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2.1%

* Umsatzrückgang in Schweizer Franken von 1.4%

* EBITDA1: + 25.9% von CHF 125.4 Mio. auf CHF 157.8 Mio.

* EBIT: + 84.6% von CHF 39.7 Mio. auf CHF 73.3 Mio.

* Konzernergebnis: + 71.4% von CHF 26.2 Mio. auf CHF 44.9 Mio.

* Kombinierte Dividendenzahlung für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 von

CHF 0.47 (CHF 0.22 für 2019 und CHF 0.25 für 2020)

Strategische Pfeiler und richtungsweisende Organisation ab Juli 2021

1. Integration der Division Sanitär in die Division Türen: Fokus auf Holz-

und Glaslösungen

2. Führungswechsel in der Division HLK: Altersbedingt und plangemäss tritt

Ulrich Bornkessel als CEO der Division HLK sowie Konzernleitungsmitglied

der Arbonia zurück und übergibt an langjährigen COO der Division,

Alexander Kaiss

3. Die neue Arbonia besteht ab Sommer 2021 aus zwei ähnlich grossen,

fokussierten Divisionen und einer schlanken Konzernsteuerung

4. Neue Holdingstruktur und Governance ab April 2022: Alexander von

Witzleben tritt wie geplant zur Generalversammlung 2022 als CEO zurück

und wird gleichzeitig der Generalversammlung als exekutiver

Verwaltungsratspräsident (Executive Chairman) vorgeschlagen

5. Erweiterter Fokus auf Nachhaltigkeit: Erstmalige Publikation eines

GRI-konformen Nachhaltigkeitsberichts als integrierter Bestandteil des

Geschäftsberichts 2020

Arbon, 2. März 2021 - Für das Geschäftsjahr 2020 resultierte ein

währungsbereinigtes Umsatz-wachstum von 2.1% bzw. in Schweizer Franken ein

Rückgang von -1.4% von CHF 1416.0 Mio. auf CHF 1396.3 Mio. für die

fortzuführenden und aufgegebenen Geschäftsbereiche. Die Massnahmen zur

gezielten Steigerung der Profitabilität haben dafür gesorgt, dass das EBITDA

gegenüber Vorjahr um 25.9% auf CHF 157.8 Mio. verbessert werden konnte

(Vorjahr: CHF 125.4 Mio. mit Sondereffekten hauptsächlich aus Schliessungen

und Hochfahren von Werken). Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 11.3%

gegenüber 8.9% im Vorjahr. Das EBIT profitierte überproportional von dieser

positiven Entwicklung und konnte um 84.6% auf CHF 73.3 Mio. (Vorjahr: CHF

39.7 Mio.) gesteigert werden. Trotz eines tieferen Finanzergebnisses

aufgrund der Aufwertung des Schweizer Frankens sowie einer höheren

Steuerbelastung aufgrund des besseren Ergebnisses vor Steuern konnte die

Arbonia ihr Konzernergebnis um 71.4% auf CHF 44.9 Mio. (Vorjahr: CHF 26.2

Mio.) erhöhen.

Abgeleitet aus diesen Ertragskennzahlen erhöhte sich der Cashflow aus

Geschäftstätigkeit um 26.4% von CHF 111.8 Mio. auf CHF 141.3 Mio. und der

Free Cashflow um 527.3% von CHF 8.4 Mio. auf CHF 52.5 Mio.

Erläuterungen, Definitionen und Überleitungsrechnungen zu den alternativen

Performance-Kennzahlen sind im Geschäftsbericht 2020 auf den Seiten 209 -

214 enthalten.

1 Als Vergleich für den Analysten-Konsensus:

- EBITDA ohne Sondereffekte: + 18.1% von CHF 134.8 Mio. auf CHF 159.2 Mio.

- EBIT ohne Sondereffekte: + 44.5% von CHF 52.3 Mio. auf CHF 75.6 Mio.

- Konzernergebnis ohne Sondereffekte: + 28.0% von CHF 36.5 Mio. auf CHF 46.7

Mio.

Anfang Januar 2021 hat die Arbonia angekündigt, dass sie die Division

Fenster, vorbehaltlich der erforderlichen Zustimmung durch die zuständigen

Wettbewerbsbehörden, an die dänische DOVISTA Gruppe verkaufen wird. Unter

Ausklammerung dieses nicht fortzuführenden Geschäftsbereichs präsentieren

sich die Kennzahlen der Arbonia Gruppe für das Berichtsjahr 2020 wie folgt:

Es resultierte eine währungsbereinigte Umsatzsteigerung um 2.0% bzw. in

Schweizer Franken ein Umsatzrückgang um -1.8% von CHF 1057.8 Mio. auf CHF

1038.4 Mio. Das EBITDA ohne Sondereffekte konnte gegenüber dem Vorjahr um

6.3% von CHF 107.7 Mio. auf CHF 114.5 Mio. gesteigert werden. Das EBITDA mit

Sondereffekten kam mit CHF 116.3 Mio. um 15.5% über Vorjahr zu liegen (CHF

100.7 Mio.). Das EBIT ohne Sondereffekte erreichte CHF 52.1 Mio. (Vorjahr

CHF 49.1 Mio., +5.9%), während das EBIT mit Sondereffekten auf CHF 53.9 Mio.

zu liegen kam (Vorjahr CHF 40.1 Mio., +34.4%). Das Konzernergebnis ohne

Sondereffekte sank leicht von CHF 30.1 Mio. um -6.6% auf CHF 28.1 Mio., mit

Sondereffekten erreichte es CHF 29.7 Mio. (Vorjahr CHF 22.5 Mio., +31.9%).

Kontinuierliche Dividendenpolitik

Auf Basis des positiven Ergebnisses für das Berichtsjahr schlägt der

Verwaltungsrat der Arbonia den Aktionärinnen und Aktionären die Ausschüttung

einer Dividende von CHF 0.25 je dividendenberechtigter Aktie für das

Geschäftsjahr 2020 vor. Zudem wird er ihnen vorschlagen, zusätzlich die

aufgeschobene Dividende für das Geschäftsjahr 2019 von CHF 0.22 je

dividendenberechtigte Aktie auszuzahlen. Gesamthaft soll den Aktionärinnen

und Aktionären somit eine kombinierte Dividendenzahlung von CHF 0.47 je

dividendenberechtigte Aktie im Nachgang zur Generalversammlung vom 23. April

2021 ausgeschüttet werden. Davon wird die Hälfte, d.h. CHF 0.235 als

Dividende aus dem Bilanzgewinn und CHF 0.235 aus den Kapitaleinlagen

bezahlt. Damit setzt die Arbonia wie angekündigt die um rund 10%

kontinuierlich steigenden Dividendenzahlungen ab dem Geschäftsjahr 2018 (CHF

0.20) fort.

Hohes Eigenkapital und Abbau der Nettoverschuldung

Die Bilanzsumme der Arbonia per 31.12.2020 hat sich im Vergleich zum Vorjahr

nur unwesentlich auf CHF 1515.2 Mio. (Vorjahr CHF 1534.4 Mio.) reduziert.

Dies mehrheitlich aufgrund von Wechselkursumrechnungen der in Fremdwährungen

gehaltenen Aktiven und Passiven zum Bilanzstichtag. Das Eigenkapital hat

sich jedoch, trotz negativen Wechselkurseffekten, auf CHF 893.2 Mio.

(Vorjahr CHF 873.3 Mio.) erhöht, was auf den Reingewinn zurückzuführen ist

und die Dividende, die für das Geschäftsjahr 2019 aufgeschobenen worden ist.

Folglich hat auch die Eigenkapitalquote von 56.9% auf sehr solide 59.0% zum

Jahresende zugenommen.

Die Nettoverschuldung verringerte sich per 31.12.2020 um rund CHF 40 Mio.

auf CHF -140.6 Mio. (Vorjahr CHF -180.6 Mio.). Der Verschuldungsgrad

(Nettoverschuldung / EBITDA) ging auf -0.9x zurück (Vorjahr -1.4x), womit

dieser weit unter dem definierten Wert des Covenant liegt, sodass die

Arbonia genügend strategischen und finanziellen Spielraum hat. Zudem hat die

Arbonia im November 2020 den in 2021 auslaufenden syndizierten Kredit über

CHF 350 Mio. vorzeitig erneuert. Die fest zugesicherte, syndizierte

Kreditfazilität beträgt neu CHF 250 Mio. und widerspiegelt damit die

verbesserte und solide finanzielle Situation der Arbonia, was sich in

vorteilhafteren Bedingungen und Konditionen widerspiegelt.

Entwicklungen der Arbonia Gruppe im Jahr 2020

Die Arbonia fokussierte sich im Berichtsjahr weiter auf die für sie

relevanten Treiber Energieeffizienz, Urbanisierung, Digitalisierung sowie

Automatisierung. Sie hat den Ausbau sowie die Modernisierung/Digitalisierung

ihrer Produktionskapazitäten an sämtlichen Standorten weiter forciert.

Die Division HLK erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz in Höhe von CHF 529.1

Mio. Dies entspricht einem Rückgang von -4.6% gegenüber Vorjahr (CHF 554.7

Mio.). Währungsbereinigt schloss der Umsatz mit -0.4% hingegen nur leicht

unter Vorjahr. Durch unmittelbar eingeleitete Einsparmassnahmen sowie eine

variable Kostenstruktur gelang es der Division aber, die EBITDA-Marge auf

>11% zu verbessern. Das EBITDA ohne Sondereffekte erreichte CHF 59.6 Mio.

und lag damit 1.0% über dem Vorjahreswert (CHF 59.0 Mio.). Das EBITDA mit

Sondereffekten betrug CHF 59.2 Mio., was einer Steigerung um 14.8%

gleichkommt (Vorjahr CHF 51.6 Mio.). Das EBIT ohne Sondereffekte lag mit CHF

30.0 Mio. -6.5% unter dem Vorjahreswert von CHF 32.1 Mio., das EBIT mit

Sondereffekten schloss mit CHF 29.6 Mio. jedoch mit um 30.3% über Vorjahr

(CHF 22.7 Mio.).

Die Klimapakete der europäischen Länder sehen steuerliche Abschreibungen und

Förderungen für die Modernisierung von Haus und vor allem Heizsystemen vor,

damit die CO2-Emissionen gesenkt werden können. Die Division HLK verfolgt

bereits seit mehreren Jahren und so auch im Berichtsjahr konsequent ihre

Strategie des innovativen Anbieters von ganzheitlichen Wärmesystemen und

deren Komponenten: von der modernen Wärmeerzeugung und optimalen

Wärmeübertragung bis hin zur Energiespeicherung für alle Gebäudearten und

Anwendungsbereiche, sowohl für den Neubau- als auch den Renovationsmarkt.

Die Geschäftsentwicklung der Division Sanitär zeigte sich im Berichtsjahr

erfreulich positiv. So konnte der Umsatz von CHF 143.8 Mio. im Vorjahr auf

CHF 145.0 Mio. gesteigert werden, was einem Wachstum von 0.8% entspricht.

Währungsbereinigt ergab sich ein Umsatzwachstum von 4.0%. Das EBITDA ohne

Sondereffekte lag mit CHF 17.0 Mio. um 12.2 % über dem vorjährigen EBITDA

(CHF 15.1 Mio.). Im Berichtsjahr fielen keine Sondereffekte an. Im Vorjahr

belief sich das EBITDA mit Sondereffekten auf CHF 14.7 Mio. und das EBIT mit

Sondereffekten auf CHF 9.0 Mio. Das EBIT ohne Sondereffekte betrug im

Berichtsjahr CHF 11.0 Mio. und lag somit 16.1% über dem Vorjahr (CHF 9.5

Mio.).

Im Berichtsjahr erzielte die Division Fenster einen Nettoumsatz von CHF

357.9 Mio., was einem Rückgang von -0.1% gegenüber Vorjahr (CHF 358.2 Mio.)

entspricht. Währungsbereinigt resultierte ein Wachstum von 2.2%. Ohne

Sondereffekte stieg das EBITDA um 65.0% von CHF 27.1 Mio. im Vorjahr auf CHF

44.8 Mio. Das EBITDA mit Sondereffekten verbesserte sich um 71.9% von CHF

24.7 Mio. im Vorjahr auf CHF 42.4 Mio. Das EBIT ohne Sondereffekte

veränderte sich von CHF 3.2 Mio. im Vorjahr auf CHF 23.6 Mio. (+636.5%). Mit

Sondereffekten verbesserte sich das EBIT von CHF -0.4 Mio. im Vorjahr auf

CHF 20.3 Mio. im Berichtsjahr.

Die strategisch weitreichendste Entscheidung in 2020 war der Verkauf der

Division Fenster an die dänische DOVISTA Gruppe, welcher Anfang Januar 2021

vereinbart und kommuniziert wurde. Das Signing dieser Transaktion erfolgte

am 4. Januar 2021. Der Vollzug, unter Vorbehalt der Zustimmung der

relevanten Wettbewerbsbehörden, wird für das zweite Quartal 2021 erwartet.

Die aus der Transaktion der Arbonia zufliessenden Mittel werden rund CHF 350

Mio. betragen, was zu einer hohen Cash-Position führen wird.

Ein beträchtlicher Teil des Verkaufserlöses wird zur weiteren Steigerung des

Unternehmenswertes verwendet, indem die verbleibenden Divisionen der Arbonia

beschleunigt weiterentwickelt und gestärkt werden, sowohl organisch wie auch

mittels gezielter Akquisitionen. Verschiedene strategische Initiativen sind

in Prüfung und einige bereits in Umsetzung.

Die Division Türen erzielte im Berichtsjahr 2020 ein Umsatzwachstum von 1.4%

von CHF 359.4 Mio. im Vorjahr auf CHF 364.4 Mio. Währungsbereinigt stieg der

Umsatz um 5.0%. Das EBITDA ohne Sondereffekte entwickelte sich von CHF 44.0

Mio. im Vorjahr auf CHF 49.1 Mio. (+11.8%). Sowohl im Berichtsjahr wie auch

im Vorjahr fielen auf EBITDA-Stufe keine Sondereffekte an. Das EBIT ohne

Sondereffekte belief sich auf CHF 24.1 Mio., während es im Vorjahr auf CHF

19.6 Mio. zu liegen kam (+23.2%). Während im Berichtsjahr keine

Sondereffekte auf EBIT-Stufe resultierten, belief sich das EBIT mit

Sondereffekten im Vorjahr auf CHF 19.5 Mio. Um den negativen Effekten der

COVID-19-Pandemie entgegenzuwirken, realisierte die Division verschiedene

Kosteneinsparungsprogramme und verschob einige Investitionen.

Im Fokus der Division Türen stand in 2020 weiterhin das mehrjährige

Investitionsprogramm zur Steigerung der Produktivität und

Kapazitätserweiterung zur Verbesserung der Lieferperformance. Das

Investitionsvolumen von CHF 48 Mio. floss zu grossen Teilen in den

Kapazitätsausbau der deutschen Türenwerke Prüm und Garant. Nach getätigten

Investitionen kann die Division Türen in 2023/2024 über alle Standorte

betrachtet rund 900'000 Holztüren mit entsprechenden Zargen mehr produzieren

als bisher.

Eine ausführliche Berichterstattung zu den Divisionen ist im gedruckten

Geschäftsbericht 2020 auf den Seiten 13ff sowie im online Report

www.arbonia.com/report2020 zu finden.

Strategische Pfeiler und richtungsweisende Organisation ab Juli 2021

1. Die Division Sanitär mit ihren Duschtüren und Duschtrennwänden wird in

die Division Türen integriert. Die strategische Logik der Eingliederung

liegt einerseits bei der besseren Nutzung von Synergien in der

gemeinsamen Marktbearbeitung im Objektvertrieb und andererseits in der

Beschaffung. Zudem erweitert sich das Produktsortiment der Division

Türen mit Funktions- und Innentüren um Duschtüren und mittelfristig kann

der Bereich Glastüren und Glastrennwände für den Innenraum ausgebaut

werden. Die Division Türen stärkt ihre Positionierung als

Lösungsanbieter für Barrierefreiheit aus einer Hand inkl. dem

schlüssellosen KIWI-Zutrittssystem.

Die Eingliederung der Division Sanitär erfolgt per 1. Juli 2021. Die

Division Türen wird ab diesem Zeitpunkt in die Business Units

Holzlösungen und Glaslösungen unterteilt. Markus Hütt, als

Co-Divisionsleiter der Türen, übernimmt zusätzlich die Leitung der

Business Unit Glaslösungen.

Knut Bartsch, Leiter der Division Sanitär und gleichzeitig

Konzernleitungsmitglied der Arbonia, gibt diese Verantwortungen per 30.

Juni 2021 ab und konzentriert sich auf seine anderen Funktionen im

Konzern.

Die Division Türen wird im Bereich Holzlösungen (Holztüren) ihre

Kapazitäten bis 2023/2024 in den Werken Prüm (D) und Invado (PL) um 40%

und im ostdeutschen Werk Garant um 30% steigern können. Die

Investitionen in den Kapazitätsausbau bei Invado konnten in 2020

abgeschlossen werden.

Auf Basis dieses erwarteten und nachhaltigen organischen Wachstums, der

robusten Profitabilität der Division Türen mit der integrierten Division

Sanitär als Business Unit Glaslösungen, und der Liquidität des Konzerns

wird auch zusätzlich anorganisches Wachstum mittels gezielter

Akquisitionen in bestehenden und/oder angrenzenden Märkten angestrebt.

2. Nach neun Jahren bei der Arbonia und seit 2018 als Leiter der Division

HLK und Konzernleitungsmitglied der Arbonia verabschiedet sich Ulrich

Bornkessel am 30. Juni 2021 in den Ruhestand. Seine Nachfolge tritt per

1. Juli 2021 der langjährige COO der Division HLK, Alexander Kaiss, an.

Ulrich Bornkessel wird zur Sicherstellung einer reibungslosen Übergabe

der Projekte und Verantwortlichkeiten bis Ende 2021 zur Verfügung

stehen.

Der deutsche Staatsangehörige Alexander Kaiss schloss sein Studium in

Maschinenbau an der Technischen Universität in München (D) ab und war

danach bei der Siemens AG als Ingenieur tätig. Bei der Arbonia

verantwortet er als COO der Division HLK alle acht Produktionsstandorte

(D, IT, BE, NL, PL, CZ und RU) sowie die Bereiche R&D und

Produktmanagement. Alexander Kaiss war massgeblich für die erfolgreiche

Restrukturierung und Produktionsverlagerungen bei der Division HLK

verantwortlich und treibende Kraft bei der Akquisition und Integration

der tschechischen Gesellschaft PZP, die ausschliesslich das

zukunftsträchtige Produkt Wärmepumpe herstellt. Der Aufbau des

Geschäftsfelds Wärmepumpe gehört ebenfalls zu seinem Aufgabenbereich.

Der Verwaltungsrat der Arbonia bedankt sich bei Ulrich Bornkessel für

seine erfolgreich geleistete Arbeit als Leiter der Division HLK unter

den schwierigen Rahmenbedingungen von Werksverlagerungen, Akquisitionen

und anschliessenden Integrationen. Gleichzeitig bedankt sich das

Management für sein wertvolles Gespür, Menschen zu befähigen und zu

fördern.

3. Die neue Struktur der Arbonia besteht ab Sommer 2021 aus zwei

Divisionen und einer schlanken Konzernsteuerung. Nicolas Casanovas

scheidet nach Vollzug (Closing) des Verkaufs der Division Fenster aus

der Konzernleitung aus. Diese verkleinert sich ab 1. Juli 2021 von sechs

auf vier Mitglieder: Alexander von Witzleben als CEO, Daniel Wüest als

CFO, Alexander Kaiss als CEO der Division HLK und Claudius Moor als CEO

der Division Türen.

4. Die bisherige Organisation, in welcher der Verwaltungsratspräsident

Alexander von Witzleben in Personalunion auch die Funktion des CEO

wahrnimmt, wird ab der Generalversammlung 2022 durch eine

Holdingstruktur ohne Doppelmandat ersetzt.

Dieses Doppelmandat, welches Alexander von Witzleben seit dem Beginn des

radikalen Umbaus der Arbonia in 2015 inne hatte, war zwingend notwendig.

In dieser anspruchsvollen Zeit konnte schneller entschieden, gehandelt

und informiert werden, was die Arbonia zum Erfolg führte. Nun kehrt das

Unternehmen zu einer Governance mit getrennten Mandaten zurück.

Der Verwaltungsrat beantragt, vorbehaltlich der Genehmigung durch die

Generalversammlung 2022, dass das Amt des exekutiven

Verwaltungsratspräsidenten (Executive Chairman) von Alexander von

Witzleben ausgeübt werden soll. Folglich setzt sich die Konzernleitung

ab diesem Zeitpunkt aus drei Mitgliedern zusammen: aus dem CFO und den

beiden CEOs der Divisionen HLK und Türen.

5. Die Arbonia bekennt sich mit ihren Divisionen und als Konzern zu einem

konsequenten und umfassenden Nachhaltigkeitsengagement, das sowohl Teil

der strategischen Vorgaben des Konzerns als auch Teil der operativen

Tätigkeit der Gesellschaften ist. Der Konzern ist sich seiner

ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung bewusst. Aktuell

erarbeitet er seine Nachhaltigkeitsstrategie für die nächsten Jahre.

Neben den bisherigen Zielen, das Produktportfolio und die

Produktionsprozesse kontinuierlich zu optimieren, werden aufgrund der

2020 durchgeführten Wesentlichkeitsanalyse weitere Zielsetzungen folgen.

Mit der neuen Nachhaltigkeitsberichterstattung, welche für das

Berichtsjahr 2020 erstmals integrierter Bestandteil des

Geschäftsberichts ist, möchte die Arbonia ein zusammenhängendes Bild

über ihre Aktivitäten aufzeigen.

Guidance

Für das Jahr 2021 erwartet die Arbonia ein währungs- und

akquisitionsbereinigtes Umsatzwachstum von 4 - 5% und eine gruppenweite

EBITDA-Marge von >11%, unter der Annahme, dass es zu keinen weiteren

nennenswerten Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in den

Produktions- und Absatzmärkten der Arbonia kommt und eines stabilen

Marktumfeldes sowie stabilen Wechselkursbedingungen. Die Arbonia geht davon

aus, dass das organische Wachstum bei der Division HLK bei 3.5 - 4.5% und

das EBITDA bei >11% zu liegen kommt. Die Division Türen inkl. der

integrierten Division Sanitär erwartet ein organisches Wachstum von >5%

sowie eine EBITDA-Marge von >13%.

Auf Basis dieses Umsatzwachstums und der EBITDA-Marge wird eine weiterhin

kontinuierliche Dividendenpolitik mit einer jährlichen Steigerung um ~10%

angestrebt.

Die ausführliche Berichterstattung ist im Geschäftsbericht 2020 in den

Kapiteln «Aktionärsbrief» und «Divisionen» zu finden, siehe

www.arbonia.com/report2020.

Kontakt

Fabienne Zürcher

Head Corporate Communications & Investor Relations

T +41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

