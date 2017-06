DGAP-Adhoc: Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG: Neuer Vorstand vorgeschlagen (deutsch)

Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG: Neuer Vorstand vorgeschlagen

Neuer Agosi-Vorstand vorgeschlagen

Pforzheim, 06. Juni 2017

Der Aufsichtsratsvorsitzende hat vorgeschlagen in Nachfolge des ausscheidenden Vorstands Dietmar Becker mit Wirkung ab 1. Oktober 2017 Herrn Franz-Josef Kron zum Mitglied und Vorsitzenden des Vorstands und die Herren Dr. Bernhard Olt und Andreas Tiefenbacher zu weiteren Mitgliedern des Vorstands zu bestellen. Die Entscheidung über die Bestellung der vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder obliegt dem Aufsichtsrat, der hierüber in seiner Sitzung am 26. Juni 2017 Beschluss fassen wird.

