DGAP-Adhoc: Allgeier SE: Allgeier berichtet im Geschäftsjahr 2016 weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum (deutsch)

München, 09. März 2017 - Allgeier SE (ISIN DE0005086300, WKN 508630) verzeichnet gemäß vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2016 (01. Januar 2016 - 31. Dezember 2016) ein anhaltendes Wachstum in Umsatz und EBITDA. Die im dritten Quartal 2016 veräußerte Geschäftseinheit WK EDV GmbH, Ingolstadt, wird im aufgegebenen Geschäft gezeigt. Entsprechend wurden aus Vergleichbarkeitsgründen die Vorjahreszahlen des aufgegebenen und des fortgeführten Geschäfts in der Gewinn- und Verlustrechnung angepasst.

Geschäftsentwicklung im fortgeführten Geschäft

In Summe stieg der vorläufige Konzernumsatz des fortgeführten Geschäfts im Geschäftsjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr auf 497,5 Mio. Euro (Vorjahr: 445,7 Mio. Euro), was einem Wachstum von 12 Prozent entspricht. Das vorläufige bereinigte Konzern-EBITDA (EBITDA vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als außerordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden) des fortgeführten Geschäfts stieg in der Berichtsperiode gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres überproportional um 32 Prozent auf 33,8 Mio. Euro (Vorjahr: 25,6 Mio. Euro). Das vorläufige Konzern-EBITDA des fortgeführten Geschäfts konnte im Berichtszeitraum um 34 Prozent auf 31,6 Mio. Euro gesteigert werden (Vorjahr: 23,5 Mio. Euro). Das vorläufige Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) der Periode lag im fortgeführten Geschäft mit 17,9 Mio. Euro um 60 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres (Vorjahr: 11,2 Mio. Euro). Der Konzern erzielte ein vorläufiges Ergebnis vor Steuern (EBT) des fortgeführten Geschäfts in Höhe von 14,0 Mio. Euro (Vorjahr: 7,1 Mio. Euro), was einer Steigerung von 97 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im aufgegebenen Geschäft werden im Geschäftsjahr 2016 die WK EDV GmbH und die Talentry GmbH, München, gezeigt und im Vorjahr die terna Gruppe, Innsbruck, Österreich, die b+m Informatik AG, Melsdorf, und der Geschäftsbereich Storage der Allgeier (Schweiz). Aus dem aufgegebenen Geschäft resultiert in 2016 ein Umsatz in Höhe von 3,3 Mio. Euro (Vorjahr: 53,2 Mio. Euro) und ein Ergebnis vor Steuern von -0,2 Mio. Euro (Vorjahr: 11,5 Mio. Euro).

Eckdaten der Bilanz zum 31. Dezember 2016

Das vorläufige Eigenkapital stieg zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 auf 116,4 Mio. Euro (Vorjahr: 115,7 Mio. Euro). Dem Allgeier Konzern standen zum Ende des Geschäftsjahres 2016 gemäß vorläufiger Zahlen liquide Mittel in Höhe von 71,7 Mio. Euro zur Verfügung (Vorjahr: 83,7 Mio. Euro). Die vorläufigen kurz- und langfristigen Finanzschulden beliefen sich zum Bilanzstichtag auf 109,1 Mio. Euro (Vorjahr: 110,7 Mio. Euro). Die vorläufige Bilanzsumme betrug zum Jahresende 2016 344,0 Mio. Euro (Vorjahr: 328,0 Mio. Euro).

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017

Der Vorstand erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2017 gemäß derzeitiger Planung eine Fortsetzung des Wachstums im fortgeführten Geschäft in zweistelliger Größenordnung. Das operative Konzern-EBITDA (vor außerordentlichen und periodenfremden Effekten) des fortgeführten Geschäfts soll gemäß der Planung leicht unterproportional in einer Größenordnung von 10 Prozent wachsen. Hintergrund sind die erfolgten und weiteren für 2017 geplanten Investitionen in die Entwicklung der Geschäftsbereiche Experts und Enterprise Services. Die Planzahlen beziehen sich dabei ausschließlich auf die Entwicklung der bestehenden Gruppe ohne Veränderungen des Portfolios durch Akquisitionen oder Desinvestitionen. Für den Fall der kurzfristigen Durchführung des Erwerbs der deutschen Gesellschaften der Ciber Gruppe (Ad hoc-Mitteilung vom 3. Februar 2017) wird mit einem zusätzlichen Umsatz von ca. 34 Mio. Euro und nach erfolgreicher Restrukturierung mit einem positiven EBITDA-Beitrag gerechnet.

Hinweis

Alle in dieser Mitteilung genannten IFRS-Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 sind vorläufig und vom Konzernabschlussprüfer noch nicht abschließend geprüft. Die genannten Vorjahresergebnisse sind aufgrund der rückwirkenden Bereinigung des Vorjahres um die veräußerte Einheit nicht mit dem Allgeier Geschäftsbericht 2015 vergleichbar. Die Veröffentlichung des Allgeier Geschäftsberichts 2016 ist für den 28. April 2017 vorgesehen. Die Aussagen für das Geschäftsjahr 2017 stellen Zukunftserwartungen aufgrund der vorliegenden Planung dar, mit deren Eintritt jedoch nicht sicher gerechnet werden kann.

Kontakt:

