DGAP-Adhoc: Allgeier SE: Akquisition von Digitalisierungsspezialist für Open Source-basierte Softwarelösungen im Geschäftsbereich Enterprise IT (deutsch)

29.06.2021 / 15:31 CET/CEST

München, 29. Juni 2021 - Die Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63),

München, hat am heutigen Tag über eine Konzerngesellschaft einen Kaufvertrag

zum Erwerb der Geschäftsanteile der it-novum GmbH, Fulda, ("it-novum")

unterzeichnet. Veräußerin ist eine Tochtergesellschaft der KAP AG, eine

börsennotierte, mittelständische Industrieholding. Nach den Übernahmen der

publicplan GmbH zum Jahresanfang und der Cloudical GmbH am 18. Juni stärkt

Allgeier mit der Akquisition der it-novum die Kompetenz im Feld Open

Source-basierter Softwarelösungen sowie das Geschäft mit öffentlichen

Auftraggebern weiter. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen Betrag im unteren

zweistelligen Millionen Euro-Bereich. Das Closing der Transaktion wird in

den kommenden Tagen erwartet.

it-novum ist ein Spezialist für Open Source-basierte Softwarelösungen in den

Bereichen Enterprise Information Management und Big Data Analytics mit

Niederlassungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der

Digitalisierungs- und Big Data-Experte verfügt über 20 Jahre

Projekterfahrung im Business Open Source-Umfeld und ist einer der führenden

Beratungs- und Integrationspartner für Open Source-Produkte und

-Technologien für die öffentliche Hand sowie namhafte Konzerne und

Unternehmen des gehobenen Mittelstands. Im vergangenen Geschäftsjahr 2020

erzielte die Gesellschaft eine Gesamtleistung von 12,4 Mio. Euro bei einem

EBITDA von 2,3 Mio. Euro.

Allgeier ist im deutschsprachigen Raum einer der großen

Full-Service-Anbieter für Softwarelösungen und IT-Dienstleistungen mit

eigenen Softwareprodukten. Basierend auf einem breiten Stamm von mehr als

2.000 Kunden aus dem Öffentlichem Sektor, Konzernen sowie Markt- und

Branchenführern sowie über 3.000 Mitarbeitern setzt Allgeier seine

fokussierte Wachstumsstrategie mit dem seit vielen Jahren erfolgreichen

Buy-and-Build-Ansatz fort.

Kontakt:

Allgeier SE

Corporate Communications & Investor Relations

Dr. Christopher Große

Einsteinstraße 172

81677 München

Tel.: +49 (0)89/998421-0

Fax: +49 (0)89/998421-11

E-Mail: ir@allgeier.com

Web: www.allgeier.com

Allgeier SE ist eines der führenden Technologie-Unternehmen für digitale

Transformation: Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München führt

ihre Kunden durch die Herausforderungen des digitalen Wandels, um deren

zukünftigen Erfolg sicherzustellen. Allgeier verfügt über eine breite und

stabile Kundenbasis aus global agierenden Konzernen, leistungsstarken

mittelständischen Unternehmen sowie Auftraggebern des öffentlichen Sektors.

Den über 2.000 Kunden bietet Allgeier ein vollumfängliches IT- und

Software-Services-Portfolio, das von High-End-Softwareentwicklung bis hin zu

Business Efficiency Solutions zur Unterstützung der Digitalisierung und

Transformation geschäftskritischer Prozesse reicht. Allgeier erzielt dabei

Durchbrüche hin zu neuen digitalen Geschäftsmodellen, definiert strategische

Prioritäten und realisiert mit hoher Flexibilität und Skalierbarkeit

bahnbrechende Projekte, um agile und intelligente Organisationen für das

digitale Zeitalter zu gestalten. In den Segmenten Enterprise IT und mgm

technology partners sind rund 2.400 angestellte Mitarbeiter und über 800

freiberufliche Experten in insgesamt 65 Niederlassungen in der DACH-Region,

in Frankreich und der Tschechischen Republik sowie in den USA und in Vietnam

tätig. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft

einen Umsatz von 352 Mio. Euro. Gemäß Lünendonk(R)-Liste 2021 zählt Allgeier

zu den führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in

Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN A2GS63, ISIN

DE000A2GS633). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com

°