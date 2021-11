DGAP-Adhoc: Aktionäre von Cosmo Pharmaceuticals genehmigen an der ausserordentlichen Generalversammlung alle Tagesordnungspunkte (deutsch)

Aktionäre von Cosmo Pharmaceuticals genehmigen an der ausserordentlichen Generalversammlung alle Tagesordnungspunkte

Generalversammlung

Aktionäre von Cosmo Pharmaceuticals genehmigen an der ausserordentlichen

Generalversammlung alle Tagesordnungspunkte

16.11.2021

Dublin, Irland - 16. November 2021: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN,

XETRA: C43) gab heute bekannt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre an der

heutigen virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung allen

Tagesordnungspunkten zugestimmt haben.

An dieser virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung waren 6'675'344

Stammaktien von Cosmo vertreten, was 44.39% der insgesamt im Umlauf

befindlichen Stammaktien von Cosmo entspricht (zum Stichtag).

* Der Vorschlag, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, das geplante

öffentliche Umtauschangebot von Cosmo für alle sich im öffentlichen

Besitz befindlichen Namensaktien von Cassiopea S.p.A. im Sinne von

Artikel 2:107a des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches

anzunehmen, wurde von der Generalversammlung mit 90.11% der vertretenen

Stimmen angenommen.

* Der Vorschlag, den Verwaltungsrat für einen Zeitraum von zwölf (12)

Monaten zu ermächtigen, Stammaktien - und Bezugsrechte dazu zu gewähren

- bis zu einem maximalen Nennwert von zehn Prozent (10%) auszugeben und

im Falle einer Fusion, einer Übernahme oder einer strategischen Allianz

diese Ermächtigung um maximal weitere zehn Prozent (10%) der im

genehmigten Kapital enthaltenen Stammaktien zu erhöhen, und zwar

zusätzlich zu der gleichen Ermächtigung, die dem Verwaltungsrat an der

ordentlichen Generalversammlung von Cosmo am 28. Mai 2021 erteilt wurde,

wurde von der Generalversammlung mit 87.26% der vertretenen Stimmen

angenommen.

* Der Vorschlag, Eimear Cowhey, einem ehemaligen nicht-exekutiven Mitglied

des Verwaltungsrates, Entlastung für ihre Aufsichts- und

Beratungstätigkeit im Geschäftsjahr 2021 bis zum Tag ihres Rücktritts zu

erteilen, wurde von der Generalversammlung mit 90.06% der vertretenen

Stimmen angenommen.

* Der Vorschlag zur Ernennung von Alexis de Rosnay als nicht-exekutives

Mitglied des Verwaltungsrats für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab

dem Datum dieser ausserordentlichen Generalversammlung oder dem Datum

der ordentlichen Generalversammlung von Cosmo in 2022 (je nachdem,

welches Datum früher eintritt) zu ernennen, wurde von der

Generalversammlung mit 94.05% der vertretenen Stimmen angenommen.

Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Behandlung

ausgewählter gastrointestinaler Krankheiten und die Unterstützung in der

Endoskopie konzentriert. Die firmeneigene klinische Entwicklungspipeline des

Unternehmens befasst sich speziell mit innovativen Therapien für IBD,

Dickdarminfektionen und die Erkennung von Dickdarmverletzungen. Aemcolo

wurde kürzlich für die USA an Red Hill Biopharma auslizensiert. Cosmo hat

auch Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und ist kürzlich eine

Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb seines neuartigen

Gerätes im Bereich der Künstlichen Intelligenz eingegangen, welches in

Koloskopien und GI-Verfahren verwendet werden soll. Darüber hinaus ist Cosmo

Lizenznehmer für die USA für den neuartigen Wirkstoff zur prozeduralen

Sedierung, Remimazolam, und hat diesen kürzlich an Acacia unterlizensiert.

Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die

Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com

Kontakt

Niall Donnelly, CFO & Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

[1]ndonnelly@cosmopharma.com

Disclaimer

Some of the information contained in this press release contains

forward-looking statements. Readers are cautioned that any such

forward-looking statements are not guarantees of future performance and

involve risks and uncertainties, and that actual results may differ

materially from those in the forward-looking statements as a result of

various factors. Cosmo undertakes no obligation to publicly update or revise

any forward-looking statements.

This communication is not an offer of securities of any issuer. Securities

may not be offered or sold in the United States absent registration or an

exemption from the registration requirement of the US Securities Act of

1933.

This press release constitutes neither an offer to sell nor a solicitation

to buy securities and it does not constitute a prospectus within the meaning

of article 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing

prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange

or any similar document. The offer will be made solely by means of, and on

the basis of, a securities prospectus to be published. An investment

decision regarding the securities to be publicly offered should only be made

on the basis of the securities prospectus.

This press release is made to and directed only at (i) persons outside the

United Kingdom, (ii) investment professionals falling within Article 19(5)

of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order

2005 (the 'Order'), and (iii) high net worth individuals, and other persons

to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to

(d) of the Order. Any person who is not a relevant person should not act or

rely on this press release or any of its contents.

This press release does not constitute an "offer of securities to the

public" within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union

(the "Prospectus Directive") of the securities referred to in it (the

"Securities") in any member state of the European Economic Area (the "EEA").

Any offers of the Securities to persons in the EEA will be made pursuant to

an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states

of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the

Securities.

