DGAP-Adhoc: Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere: Veränderungen im Vorstand und Kapitalerhöhung (deutsch)

Das bisherige Vorstandsmitglied Michael Weingarten ist aus dem Vorstand der Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere ausgeschieden. Michael Weingarten bleibt aber weiterhin für die Gesellschaft tätig. Insbesondere verantwortet er auch zukünftig das Auktionsgeschäft der Gruppe und bleibt Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Deutsche Wertpapierauktionen GmbH.

Weiterhin meldet die Gesellschaft: Nach § 3 Abs. 3 der Satzung war der Vorstand ermächtigt, bis zum 26.08.2021 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Inhaber-Stückaktien gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt 1.200.000 EUR = 400.000 Stückaktien zu erhöhen und dabei auch das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates am 16.01.2017 in vollem Umfang Gebrauch gemacht und das Grundkapital durch Ausgabe von 400.000 Stückaktien zum Ausgabepreis von 3,00 EUR pro Aktie um 1.200.000 EUR erhöht. Die neuen Aktien wurden von der Valeur & Vignette GmbH in Wolfenbüttel übernommen mit der Verpflichtung, sie den übrigen Aktionären in Höhe des auf sie entfallenden Bezugsrechts, also im Verhältnis 2:1, zu dem von ihr gezahlten Ausgabepreis zum Bezug anzubieten (indirektes Bezugsrecht). Die Bezugsaufforderung wird unter Angabe der Bezugsfrist im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden, sobald die Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen worden ist.

