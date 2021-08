DGAP-Adhoc: Adval Tech verbessert wichtigste Kennzahlen markant (deutsch)

Adval Tech verbessert wichtigste Kennzahlen markant

Niederwangen, 20. August 2021, 7.00 Uhr - Die Adval Tech Gruppe hat in der

ersten Jahreshälfte 2021 sehr gute Resultate erzielt und die wichtigsten

Kennzahlen im Vergleich zum ersten Semester 2020 markant verbessert. Die

bereits im zweiten Halbjahr 2020 festgestellte Erholung der Märkte in der

Automobilindustrie setzte sich in der Berichtsperiode weiter fort. Insgesamt

erreichte die Adval Tech Gruppe eine Gesamtleistung1) von 90,4 Mio. CHF

(erstes Halbjahr 2020: 61,5 Mio. CHF, +46,9%), einen EBITDA1) von 9,7 Mio.

CHF (erstes Halbjahr 2020: 4,4 Mio. CHF, +118,8%), einen EBIT1) von 5,8 Mio.

CHF (erstes Halbjahr 2020: 1,3 Mio. CHF, +354,9%) und einen Reingewinn von

4,3 Mio. CHF (erstes Halbjahr 2020: 0,05 Mio. CHF). Die EBITDA-Marge betrug

10,7% (erstes Halbjahr 2020: 7,2%), die EBIT-Marge 6,4% (erstes Halbjahr

2020: 2,1%).

Die Geschäfte der Adval Tech Gruppe waren im ersten Semester 2021 zwar noch

wesentlich von der Corona-Pandemie geprägt - mit Lockdowns und anderen von

den nationalen Regierungen verordneten Bestimmungen, auf so einschneidende

Massnahmen wie 2020 mit der Kurzarbeit an verschiedenen Standorten konnte

Adval Tech im ersten Semester 2021 aber verzichten. Die bereits im zweiten

Halbjahr 2020 festgestellte Erholung der Märkte in der Automobilindustrie

setzte sich in der Berichtsperiode weiter fort.

Verknappung von Rohmaterialien und Zulieferteilen

Zu schaffen machte der Automobilindustrie in der ersten Jahreshälfte 2021

allerdings die Verknappung von Rohmaterialien und von einzelnen

Zulieferteilen sowie die damit verbundenen massiven Preiserhöhungen und

Lieferengpässe. Der Mangel an mikroelektronischen Bauteilen führte

beispielsweise dazu, dass die Automobilhersteller ihre Produktion

zurückfahren mussten, was insbesondere die Adval Tech Standorte in Ungarn

und in Mexiko zu spüren bekamen. In Brasilien musste Adval Tech in den

ersten sechs Monaten 2021 gleich drei Preiserhöhungen für Stahl hinnehmen,

und in der Schweiz sowie in Deutschland sah sich die Gruppe gezwungen, das

Nettoumlaufvermögen zu strapazieren, um die Verfügbarkeit von Rohmaterialien

und Zulieferteilen sicherstellen zu können. Unter diesen Vorzeichen sind die

Semesterergebnisse der Adval Tech Gruppe besonders hoch einzuschätzen.

Gesamtleistung1)

Im ersten Halbjahr 2021 erzielte die Adval Tech Gruppe eine Gesamtleistung1)

von 90,4 Mio. CHF (erstes Halbjahr 2020: 61,5 Mio. CHF). Mit 75% am meisten

Umsatz erzielte die Adval Tech Gruppe im ersten Halbjahr 2021 mit Kunden in

Europa (erstes Semester 2020: 77%). Der Umsatzanteil asiatischer Kunden

belief sich auf 10% (erstes Semester 2020: 10%), mit lateinamerikanischen

Kunden erwirtschaftete Adval Tech 8% des Umsatzes (erstes Semester 2020:

8%), mit nordamerikanischen Kunden 6% (erstes Semester 2020: 5%) und mit

Kunden aus Australien/Ozeanien 1% (erstes Semester 2020: 0%).

Profitabilität

Die Adval Tech Gruppe erzielte einen Betriebsgewinn vor Abschreibungen,

Zinsen und Steuern (EBITDA1)) von 9,7 Mio. CHF (erstes Halbjahr 2020: 4,4

Mio. CHF, +118,8%), was einer EBITDA-Marge von 10,7% entspricht (erstes

Halbjahr 2020: 7,2%). Der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT1))

verbesserte sich auf 5,8 Mio. CHF (erstes Halbjahr 2020: 1,3 Mio. CHF,

+354,9%), die EBIT-Marge auf 6,4%. Der Reingewinn der Adval Tech Gruppe

belief sich im ersten Halbjahr 2021 auf 4,3 Mio. CHF (erstes Halbjahr 2020:

0,05 Mio. CHF). Währungsbereinigt liegt der EBITDA1) bei 9,6 Mio. CHF und

der EBIT1) bei 5,7 Mio. CHF.

Ausblick

Wirtschaftliche Prognosen bleiben weiterhin äusserst schwierig. Weder bei

der Corona-Pandemie noch was die Lieferengpässe bei Rohstoffen und

Elektronik-Komponenten für die Automobilindustrie betrifft, ist die

Entwicklung für die kommenden Monate absehbar. Adval Tech verzichtet deshalb

auf einen konkreten Ausblick für die zweite Jahreshälfte.

Die Adval Tech Gruppe bleibt zurückhaltend bei den Kosten und bei den

Investitionen. Der Fokus liegt weiterhin darauf, die akquirierten Projekte

auf Anhieb richtig umzusetzen.

Die wichtigsten Kennzahlen 1. Sem. 2. Sem. 1. Sem.

2021 2020 2020

Gesamtleistung1) (Mio. CHF) 90,4 79,3 61,5

Nettoumsatz (Mio. CHF) 86,2 76,1 58,8

Betriebsgewinn vor Abschreibungen 9,7 10,8 4,4

EBITDA1) (Mio. CHF)

Betriebsergebnis EBIT1) (Mio. CHF) 5,8 5,4 1,3

Reingewinn (Mio. CHF) 4,3 4,3 0,05

Operativer Free Cashflow1) (Mio. CHF) -1,0 4,7 -1,1

Mitarbeitende (Pensen) per 1'132 1'105 1'095

Bilanzstichtag

1) Alternative Performance Kennzahl, siehe Erläuterung 3, Seite 79 im

Geschäftsbericht 2020

Kontakt

Markus Reber, CFO, Tel.: +41 31 980 82 70, markus.reber@advaltech.com

Valeria Poretti, Leiterin Corporate HR/Communication, Tel.: +41 31 980 82

66, valeria.poretti@advaltech.com

Kurzporträt der Adval Tech Gruppe

Durch Innovationen Mehrwert schaffen - adding value - dafür steht der Name

Adval Tech. Die Adval Tech Gruppe ist ein global tätiger Industriepartner

für technologisch anspruchsvolle Komponenten und Baugruppen aus Metall und

aus Kunststoff. Sie konzentriert sich auf ausgewählte Aktivitäten,

insbesondere in ihrem Hauptzielmarkt, der Automobilindustrie. Als Zulieferer

und Wertschöpfungspartner deckt Adval Tech die gesamte Wertschöpfungskette

ab: von der Produktentwicklung über den Prototypenbau, die Formen- und

Werkzeugentwicklung bis zur Komponentenproduktion und -montage. Der

Hauptsitz der Adval Tech Gruppe befindet sich in der Schweiz. Die Gruppe

betreibt insgesamt neun Produktionswerke. Diese befinden sich in der

Schweiz, in Deutschland, Ungarn, China, Malaysia, Mexiko und Brasilien.

Veröffentlichung Semesterbericht 2021

Gleichzeitig mit dieser Ad-hoc-Mitteilung erscheint der Semesterbericht

2021:

www.advaltech.com/gruppe/investoren/berichte/

Agenda

Ende März 2022, Bekanntgabe der wichtigsten Abschlusszahlen 2021

Im April 2022, Medien- und Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2021

Im April 2022, Publikation Geschäftsbericht 2021

19. Mai 2022, Generalversammlung 2022

Neben den historischen Informationen enthält diese Medienmitteilung Aussagen

über die Zukunft, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten.

