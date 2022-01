DGAP-Adhoc: Adler Group S.A.: Postponement of publication of audited consolidated financial statements due to ongoing forensic special investigation (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Adler Group":

Adler Group S.A.: Postponement of publication of audited consolidated financial statements due to ongoing forensic special investigation

Adler Group S.A.: Postponement of publication of audited consolidated

financial statements due to ongoing forensic special investigation

Verschiebung der Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses aufgrund

laufender forensischer Sonderuntersuchung

ADLER Group S.A. wurde heute von ihrem Abschlussprüfer KPMG Luxemburg

darüber informiert, dass es aufgrund der laufenden forensischen

Sonderuntersuchung zu den Vorwürfen aus dem Viceroy Research Report, die vor

der Erteilung eines Testats abgeschlossen sein soll, sehr unwahrscheinlich

ist, dass die Prüfung des Konzernabschlusses rechtzeitig abgeschlossen

werden kann, dass eine Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses bis

zum 31. März 2022 noch möglich ist.

ADLER Group S.A. wird den Kapitalmarkt so schnell wie möglich über einen

neuen Zeitplan informieren.

Mitteilende Person:

Colleen Yorke, Legal Counsel

+49 30 403 907 543

c.yorke@adler-group.com

Großherzogtum Luxemburg, 28. Januar 2022

ADLER Group S.A.

Verwaltungsrat

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Adler Group S.A.

1B Heienhaff

1736 Senningerberg

Luxemburg

Telefon: +352 278 456 710

Fax: +352 203 015 00

E-Mail: investorrelations@adler-group.com

Internet: www.adler-group.com

ISIN: LU1250154413

WKN: A14U78

Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT

Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse

Luxemburg, SIX

