DGAP-Adhoc: Ad Hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Jungfraubahn-Gruppe erzielt nahezu ausgeglichenes Ergebnis (deutsch)

07.04.2022

7. April 2022

Jungfraubahn-Gruppe erzielt nahezu ausgeglichenes Ergebnis

Die Jungfraubahn Holding AG teilt in einer Ad Hoc-Mitteilung gemäss Art. 53

Kotierungsreglement mit, dass sie im Geschäftsjahr 2021 mit einem

Jahresverlust von 0,2 Millionen Franken ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis

ausweisen kann. Insgesamt erarbeitete die Jungfraubahn-Gruppe einen

Betriebsertrag von 130,8 Millionen Franken, was einer Verbesserung um 5,1

Millionen Franken gegenüber 2020 entspricht. Erfreulich ist die Steigerung

des EBITDA um 29,1% auf 28,7 Millionen Franken. Das gelang, obschon die

weltweite Pandemie auch das Geschäftsjahr 2021 stark negativ beeinflusste

und der für die Jungfraubahn-Gruppe so wichtige internationale Reiseverkehr

weitgehend ausblieb. Mit dem Krieg in der Ukraine und dessen einschneidenden

Folgen für die Bevölkerung bleibt die Weltlage sehr unsicher. In welchem

Ausmass dadurch der interkontinentale Tourismus beeinflusst wird, ist noch

nicht absehbar.

Im Geschäftsjahr 2021 blieben die Gäste aus den Fernmärkten aufgrund der

vielerorts bestehenden Reiserestriktionen erneut weitgehend aus. Das seit

Mitte März 2020 eingebrochene Gruppengeschäft sowie der gesamte

interkontinentale Tourismus konnte sich bisher nur leicht erholen. Trotz dem

schwierigen Marktumfeld erwirtschaftete die Jungfraubahn-Gruppe im 2021

einen EBITDA von 28,7 Millionen Franken.

Der Betriebsertrag betrug 130,8 Millionen Franken, was einer Steigerung um

5,1 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Vergleich mit dem

Rekordjahr 2019 liegt der Betriebsertrag 2021 um 92,5 Millionen Franken

tiefer. Der Verkehrsertrag belief sich auf 78,7 Millionen Franken und lag

damit 3,0 Millionen Franken über dem Vorjahr. Während der Verkehrsertrag bei

den Segmenten «Jungfraujoch - Top of Europe» und «Erlebnisberge» zugenommen

hat, musste im «Wintersport» ein Rückgang von 1,9 Millionen Franken

registriert werden. Nach wie vor liegen die Verkehrserträge mehr als 50%

unter dem Vorkrisenniveau.

Sparmassnahmen fortgesetzt

Der nach Ausbruch der Krise eingeleitete Sparkurs wurde 2021 fortgesetzt. So

gelang es, den Betriebsaufwand um weitere 1,4 Millionen Franken auf 102,0

Millionen Franken zu reduzieren. Damit fällt der Aufwand um 15,3% tiefer aus

als im letzten Vorkrisenjahr 2019. Das ist bemerkenswert, da im Dezember

2020 mit dem Eiger Express, dem Parkhaus beim Grindelwald Terminal, einem

neuen Shop und vier zusätzlichen Gastronomiebetrieben die Geschäftstätigkeit

wie geplant ausgebaut wurde. Auch 2021 leistete ein Grossteil der

Belegschaft Kurzarbeit. Das war und ist zentral, um die Arbeitsplätze in der

Region zu sichern und den Betrieb bei entsprechender Nachfrage wieder

hochzufahren.

Die Abschreibungen erhöhten sich aufgrund der vollständigen Inbetriebnahme

des V-Bahn-Projekts um 6,2 Millionen Franken auf 39,6 Millionen Franken. Im

Berichtsjahr stellte die Jungfraubahn-Gruppe für besonders stark von

Umsatzverlusten betroffene Betriebsteile Gesuche um Härtefallunterstützung.

Die vom Kanton verfügte Härtefallunterstützung im Umfang von 11,6 Millionen

Franken ist als ausserordentlicher Ertrag ausgewiesen. Schliesslich

resultiert nach Steuern ein Jahresverlust von -162'000 Franken (2020 waren

es -9,6 Millionen Franken).

Die Konzernbilanz per 31. Dezember 2021 weist ein Eigenkapital von

unverändert 597,0 Millionen Franken aus. Dies entspricht einer sehr soliden

Eigenkapitalquote von 72,9%. Im Fremdkapital von 222,2 Millionen Franken

sind Finanzverbindlichkeiten von 135,0 Millionen Franken enthalten. Davon

sind lediglich 45,0 Millionen Franken (gleich wie im Vorjahr) verzinsliche

Bankverbindlichkeiten der Jungfraubahn Holding AG.

Hinzu kommt ein Kredit zur Rollmaterialfinanzierung der Bergbahn

Lauterbrunnen-Mürren AG von 6,1 Millionen Franken im Rahmen der Erneuerung

der Mürrenbahn. Die übrigen 83,9 Millionen Franken sind nicht verzinsliche,

grösstenteils bedingt rückzahlbare Darlehen der öffentlichen Hand

insbesondere zur Finanzierung von Bahninfrastrukturen.

Jungfraujoch - Top of Europe

Das Jungfraujoch - Top of Europe bleibt trotz Pandemie das bedeutendste

Segment der Jungfraubahn-Gruppe. Dies, obwohl die negativen Auswirkungen von

Covid-19 in diesem Segment am grössten sind. So lag die Gästezahl zwar 0,7%

über dem Vorjahr aber 65,4% unter dem letzten Vorkrisenjahr 2019. Der

Nettoumsatz stieg um 5,1 Millionen Franken beziehungsweise 7,4%, auf 74,3

Millionen Franken. Die ausbleibenden Gäste aus Asien konnten mit

Besucherinnen und Besuchern aus der Schweiz, Europa und im zweiten Halbjahr

aus USA und den Golfstaaten bei Weitem nicht kompensiert werden. Auf Stufe

EBITDA resultierten 6,6 Millionen Franken, was einer Steigerung um 3,5

Millionen im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Erlebnisberge

Ein erfreuliches Ergebnis weist das Segment Erlebnisberge auf. Der

Nettoumsatz stieg um 21,4% auf 20,5 Millionen Franken und der EBITDA um

55,6% auf 9,1 Millionen Franken. Die einzelnen Bahnen entwickelten sich

dabei unterschiedlich. Die Harderbahn konnte ihre Frequenzen um 36,1%

steigern und erzielte damit das drittbeste Ergebnis ihrer Geschichte. Auch

der Firstbahn gelang eine deutliche Steigerung im Ausflugsverkehr. Bei der

Mürrenbahn resultierte ein Rückgang der Frequenzen, was unter anderem auf

die beiden mehrwöchigen Unterbrüche wegen der Erneuerungsarbeiten

zurückzuführen ist.

Wintersport

Keine Steigerung verzeichnet das Segment Wintersport. Die Zahl der Skier

Visits (Erstzutritte) in der gesamten Jungfrau Ski Region

(Kooperationsprodukt, an dem die Jungfraubahn-Gruppe mit über 60% beteiligt

ist) lag mit 898'300 im Rahmen von 2020. Die Tatsache, dass die Gastronomie

in der Saison 2020/2021 auf ein Take-away-Angebot reduziert werden musste,

dämpfte die Nachfrage im Wintersport erheblich. Der Nettoumsatz lag mit 29,4

Millionen Franken um 0,9% unter dem Vorjahr. Auf Stufe EBITDA erreicht das

Segment Wintersport 2,2 Millionen Franken, was einem Rückgang von 1,5

Millionen Franken im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 entspricht.

Segmentinformationen

Tausend CHF 2021 2020 Veränderung in %

Segmentumsätze

Nettoumsatz Jungfraujoch 74'320 69'214 7,4%

Nettoumsatz Erlebnisberge 20'457 16'849 21,4%

Nettoumsatz Wintersport 29'422 29'675 -0,9%

Nettoumsatz übrige Segmente* 42'899 42'239 1,6%

Elimination konzerninterne Umsätze -36'341 -32'326 12,4%

Total Betriebsertrag 130'757 125'651 4,1%

*Zu den übrigen Segmenten zählen insbesondere das Kraftwerk der

Jungfraubahn, die Jungfraubahnen Management AG sowie die Parkhäuser in

Grindelwald und Lauterbrunnen.

Investitionen

Insgesamt betrug das Investitionsvolumen der Jungfraubahn-Gruppe im

vergangenen Jahr 65,3 Millionen Franken. Davon entfielen 27,9 Millionen

Franken auf das V-Bahn-Projekt. Die Investitionen in das Generationenprojekt

konnten damit abgeschlossen werden. Insgesamt betragen diese 354 Millionen

Franken und liegen damit rund 10% über der ursprünglichen Planung. Davon

sind über 5% Mehrwerte. Zum V-Bahn-Projekt gehören nebst den Kernelementen

Eiger Express, Grindelwald Terminal und Parkhaus die bereits früher

realisierten Erneuerungen des Rollmaterials bei der Wengernalp- und der

Jungfraubahn.

Das zweite Grossprojekt in der Jungfraubahn-Gruppe ist das

Erneuerungsprogramm der BergbahnLauterbrunnen-Mürren, welches als Teil des

abgeltungsberechtigten Verkehrs durch den Kanton Bern finanziert wird. Für

die gesamte Erneuerung der Mürrenbahn sind Investitionen von gut 50

Millionen Franken vorgesehen. 2021 wurden 15,3 Millionen Franken in den

Ersatz des Rollmaterials, die Trassenerneuerung, den Ausbau der Station und

der Werkstätte Grütschalp sowie die Station Winteregg investiert. Die

umfassende Erneuerung soll bis 2023 abgeschlossen sein.

Auf dem Jungfraujoch konnte die erneuerte Bahnhofshalle mit dem Gleis 3 in

Betrieb genommen werden. Zudem startete die Sanierung des Dachs des

Gletscherrestaurants. Für diese beiden Investitionsprojekte wurden 7,9

Millionen Franken investiert. Die Wengernalpbahn beschafft neues

Rollmaterial für den «Wengen Shuttle». Speziell die Gäste auf der Fahrt von

Lauterbrunnen nach Wengen werden davon profitieren. 2021 fielen Anzahlungen

von insgesamt 5,2 Millionen Franken an.

Kennzahlen der Konzernrechnung

Tausend CHF 2021 2020 Veränderung in %

%

Betriebsertrag 130'757 125'65- 4,1%

1

Verkehrsertrag 78'678 75'643 4,0%

EBITDA 28'741 22'262 29,1%

Jahresergebnis -162 -9'681 -98,3%

Free Cashflow -25'296 -93'34- -72,9%

2

Personalbestand 637 665 -4,2%

(Vollzeitstellen)

2021 2020 Veränderung in %

%

Dividende 0.0 0.0 0,0%

(Antrag)

Ausblick

Während sich die Erholung der Märkte aufgrund der corona-bedingten

Reiserestriktionen um rund ein halbes Jahr verschoben hat, wurden in der

Schweiz und einigen europäischen Ländern die Schutzmassnahmen aufgrund der

oft milden Verläufe dieser neuen Variante weitgehend aufgehoben. Dies ist

ein wichtiger Schritt in Richtung Normalisierung. Die Erholung der

Reisetätigkeit ist jedoch nachgelagert.

Die weitere Entwicklung der Pandemie sowie die aktuell angespannte Weltlage

aufgrund der kriegerischen Ereignisse in der Ukraine werden den

Geschäftsgang der Jungfraubahn-Gruppe im laufenden Jahr beeinflussen. Die

Folgen sind zurzeit nicht abschätzbar.

Durch die Pandemie wurde die Verlagerung vom Gruppen- auf das FIT-Geschäft

(Free Independent Traveller) beschleunigt. Die damit verbundenen Bedürfnisse

nach mehr Komfort, schnellem Reisen und geordneten Abläufen können gerade

dank der V-Bahn beim Eiger Express, der neuen Umsteigesituation im

Grindelwald Terminal und am Eigergletscher erfüllt werden. Aus den

Erfahrungen des ersten Betriebsjahres wurden unter anderem die

Besucherführung, die Signaletik sowie die digitale Gästelenkung weiter

optimiert. So ist der Betrieb für die Aufnahme eines künftigen

Normalbetriebs bestens vorbereitet. Zudem kann mit den guten Anschlüssen der

V-Bahn ans Netz des öffentlichen Verkehrs (öV) der nach wie vor bestehenden

Zurückhaltung der Gäste gegenüber der öV-Nutzung in Folge der Pandemie

entgegengewirkt werden.

Die Produkte der Jungfraubahn-Gruppe bauen auf einem intakten natürlichen

und gesellschaftlichen Umfeld auf. Nicht nur deshalb gewichtet das

Unternehmen eine nachhaltige Entwicklung hoch.

Daher haben der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung anhand der

Sustainable Development Goals (kurz SDG's) die zu bearbeitenden

Nachhaltigkeitsziele festgelegt. Die dazugehörende Umsetzung wird

schrittweise erfolgen und sich auch in der Berichterstattung widerspiegeln,

wie dies bereits im aktuellen Geschäftsbericht der Fall ist.

Geschäftsbericht und Anträge an GV

Die Generalversammlung der Jungfraubahn Holding AG wird am 16. Mai 2022 in

Interlaken durchgeführt. Zum ersten Mal nach zwei Jahren findet diese wieder

mit den physisch anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre statt. Aufgrund der

weiterhin herausfordernden Situation schlägt der Verwaltungsrat vor, auf

eine Dividende zu verzichten.

Als Nachfolger des langjährigen VR-Präsidenten Prof. Dr. Thomas Bieger wird

Heinz Karrer zur Wahl als neuer Präsident vorgeschlagen. Neu in den

Verwaltungsrat gewählt werden sollen Catherine Mühlemann und Thomas Ruoff,

wie die Jungfraubahn Holding AG bereits am 24. Februar 2022 kommuniziert

hat.

Der Geschäftsbericht der Jungfraubahn Holding AG wurde für das Berichtsjahr

2021 als Online-Ausgabe erstellt. Der Online-Geschäftsbericht ist unter

folgendem Link veröffentlicht:

- Geschäftsbericht 2021: www.jungfrau.ch/geschaeftsbericht

- Link zur Traktandenliste der Generalversammlung 2022:

www.jungfrau.ch/generalversammlung/

- Link:

https://www.jungfrau.ch/de-ch/unternehmen/investoren/jungfraubahn-holding-ag/ad-hoc-mitteilung-gemaess-art-53-kr/

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Jungfraubahn Holding AG

Harderstrasse 14

3800 Interlaken

Schweiz

Telefon: +41 33 828 71 11

Fax: +41 33 828 72 64

E-Mail: info@jungfrau.ch

Internet: www.jungfrau.ch

ISIN: CH0017875789

Valorennummer: A0CACJ

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss

Exchange

