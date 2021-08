DGAP-Adhoc: Achikos Covid-19-Schnelltest AptameX(TM) erhält Produkt- und Registrierungszulassung vom indonesischen Gesundheitsministerium (deutsch)

Achikos Covid-19-Schnelltest AptameX(TM) erhält Produkt- und Registrierungszulassung vom indonesischen Gesundheitsministerium

^

EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Achikos Covid-19-Schnelltest AptameX(TM) erhält Produkt- und

Registrierungszulassung vom indonesischen Gesundheitsministerium

25.08.2021 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Achikos Covid-19-Schnelltest AptameX(TM) erhält Produkt- und

Registrierungszulassung vom indonesischen Gesundheitsministerium

- AptameXTM, Achikos bahnbrechender auf DNA-Aptameren basierender

Covid-19-Test, hat vom indonesischen Gesundheitsministerium die Produkt- und

Registrierungszulassung für den Notfall erhalten, ebenso wie der digitale

Passporting-Dienst Teman SehatTM («Health Buddy»).

- PT Achiko Medika Indonesia, welche zu 50% im Besitz der Achiko AG ist, und

ihr Produktionspartner, PT Indofarma TBK, haben einen Vertrag für die

Produktion und Registrierung von AptameXTM unterzeichnet.

- Die Zulassung und die Partnerschaft mit PT Indofarma TBK verschaffen über

270 Millionen Indonesiern Zugang zu kostengünstigen und genauen

Covid-19-Tests.

- Achiko schliesst Finanzierungen mit strategischen Investoren über CHF 3,45

Millionen ab. Die Mittel werden als Betriebskapital sowie für die

Konsolidierung des Unternehmens und die Ablösung der Yorkville-Wandelanleihe

verwendet.

Zürich, 25. August 2021: Ad hoc-Meldung gemäss Art. 53 KR - Das

Healthtech-Unternehmen Achiko AG (SWX: ACHI, ISIN CH0522213468), via PT

Achiko Medika Indonesia («Achiko», das «Unternehmen»), freut sich,

bekanntzugeben, dass das Gesundheitsministerium der Republik Indonesien die

Produkt- und Registrierungszulassung für Achikos proprietären,

kostengünstigen Covid-19-Diagnosetest AptameXTM erteilt hat, gemeinsam mit

dem digitalen Passporting-Dienst Teman SehatTM («Health Buddy»). Für die

Produktzulassung in Indonesien und die Produktion von AptameX sind die

50%-Beteiligungsgesellschaft von Achiko, PT Achiko Medika Indonesia, und PT

Indofarma TBK («Indofarma») einen Vertrag eingegangen.

Die Zulassung ermöglicht eine rasche Ausweitung der Produktion und des

Verkaufs von Achikos AptameXTM-Testkit in Indonesien. AptameXTM ist zu einem

erschwinglichen Preis erhältlich und bietet Millionen von Indonesiern Zugang

zu präzisen Diagnosetests für Covid-19. Das Land hat infolge der Ausbreitung

der Delta-Variante in Südostasien Mitte Juli die Schwelle von 50'000

täglichen Covid-19-Fällen überschritten und das Testkit ermöglicht

Indonesien, die Pandemie effektiver zu kontrollieren und einzudämmen.

«Wir sind stolz und freuen uns über die offizielle Zulassung für unser

bahnbrechendes Testkit AptameXTM. Für uns ist es ein immenser Erfolg, das

Kit zusammen mit Indofarma vermarkten zu können», sagt Steven Goh, CEO von

Achiko. «Mit der prognostizierten Impfquote und angesichts der

wahrscheinlichen Mutationen des Virus könnten die nächsten Jahre nicht nur

für Indonesien schwierig werden, sondern möglicherweise für die ganze Welt.

Die Kombination von AptameXTM und Teman SehatTM bietet Gemeinden und

Regierungen einen kostengünstigen und einfach anzuwendenden Test sowie einen

digitalen Passporting-Dienst und stärkt sie so im Kampf gegen Covid-19 und

dessen Varianten.»

Covid-19 stellt traditionelle Testmethoden vor eine Herausforderung, da

tiefe Viruslasten von den meisten Schnelltests nicht erfasst werden. Die

neuartige, proprietäre AptameXTM-Chemie ist bei sogar besserer Sensitivität

gleich schnell wie Lateral-Flow-Schnelltests. Zudem bietet der Test ein

besseres Nutzererlebnis und einen deutlich tieferen Preis. Wer ein positives

Testresultat erhält, wird über die den digitalen Passporting-Dienst Teman

SehatTM gewarnt und aufgefordert, sich entsprechend der lokalen Richtlinien

in Isolation oder Quarantäne zu begeben. Die Erschwinglichkeit,

Skalierbarkeit und überragende Leistung machen AptameXTM zu einem idealen

Instrument in Indonesiens Kampf gegen Covid-19.

Der President Director von Indofarma, Arief Pramuhanto, erklärt:

«Regelmässiges Testen ist entscheidend, um die Pandemie einzudämmen.

AptameXTM

ist ein Covid-19-Diagnosetest, der hierzulande von Indonesiern für

Indonesier hergestellt wird. Er wurde so konzipiert, dass er einfach in

Dentalhygienerituale integriert werden kann. Der Zugang zu zuverlässigem und

kostengünstigem Testen wird uns erlauben, wieder normale Leben zu leben und

gleichzeitig die Ausbreitung von Covid-19 zu kontrollieren. Indofarma,

gemeinsam mit Achiko, möchte dieses Diagnostikum einfach und für alle

zugänglich machen, zu einem erschwinglichen Preis.»

Dr. Morris S. Berrie, President von Achiko, ergänzt: «Unser Team war

unermüdlich in der Entwicklung von schnellen, bezahlbaren diagnostischen

Tests für Covid-19 und weiteren Indikationen. AptameXTM wurde entworfen, um

möglichst einfach in der Anwendung und erschwinglich zu sein, und damit

zugänglich für alle. Wir glauben fest daran, dass AptameXTM und unser

digitaler Passporting-Dienst Teman SehatTM für viele Jahre wichtige

diagnostische Ressourcen bleiben werden.»

In der Zusammenarbeit zwischen Achiko und Indofarma, einem Mitglied von

Indonesiens Holding BUMN Farmasi, die zum Teil im Besitz der Regierung der

Republik Indonesien und am Indonesia Stock Exchange (IDX: INAF) gelistet

ist, wird Achiko die Technologie und alle Materialien für die Diagnosekits

liefern, während Indofarma Produktion und Produktregistrierungsprozesse

übernehmen wird.

Nach der Zulassung für AptameXTM durch das Gesundheitsministerium sieht

Achiko der Erlangung der CE-Markierung und der zügigen Einführung von

AptameXTM und Teman SehatTM in weiteren Ländern und Regionen entgegen.

Parallel dazu untersucht Achiko auch die Anwendung von AptameXTM bei einer

Reihe von anderen pathogenen Krankheiten und therapeutischen Indikationen.

Achiko hat mit der Produktzulassung Finanzierungen in der Gesamthöhe von CHF

3,45 Millionen gesichert. Dafür wurden Aktien zu einem Durchschnittspreis

von CHF 0.192 pro Aktie bei einer führenden Schweizer Venture Capital

Gruppe, bei OCS International Commodities & Investments FZCO und bei anderen

privaten Investoren platziert. Diese Mittel sollen als Betriebskapital und

Produktionsmittel genutzt werden, sowie für die Ablösung der

Yorkville-Wandelanleihe vom 25. November 2020.

«Wir sind dankbar für die Unterstützung von all unseren Investoren und

Aktionären,» sagt Achiko-CEO Goh. «Diese jüngsten Investitionen geben uns

eine solide Grundlage, um unsere Strategie als eine globale führende

Diagnostik-Unternehmung zu konsolidieren und unsere Fähigkeiten in Europa

und Asien im Kampf gegen die Herausforderung von Covid-19 zu verbinden.»

ÜBER ACHIKO AG

Achiko entwirft und entwickelt Innovationen im Bereich der

Healthcare-Technologie mit ihrer Biotechnologieabteilung, AptameXTM, und

ihrer Schwesterabteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman

SehatTM. Das Unternehmen hat einzigartige Healthtech-Ressourcen aufgebaut,

die benutzerfreundliche Testdiagnostik ermöglicht, kombiniert mit einer

digitalen Passport-Lösung für die Verwaltung von Covid-19.

AptameXTM gründet auf einer DNA-Aptamer-basierten Technologie, die

kostengünstig, chemisch synthetisiert und im wachsenden Diagnostikfeld im

Gesundheitswesen breit anwendbar ist. Kombiniert mit der digitalen mobilen

Gesundheits-App Teman SehatTM entwickelt Achiko Technologien, die schnelles

und kostengünstiges diagnostisches Testen für eine Reihe von

Krankheitserregern und therapeutischen Indikationen ermöglichen. Die

AptameXTM-Technologie

ist von Regenacellx.sl lizenziert; Achiko hält exklusive kommerzielle

Rechte.

Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt

über Büros in Hongkong, Jakarta, Singapur und Seoul.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.achiko.com.

ÜBER PT ACHIKO MEDIKA INDONESIA

Achiko AG and PT Indonesia Farma Medis ("IFM") have established the joint

venture company PT Achiko Medika Indonesia ("AMI") for the production and

marketing of its testing platform developed from AptameXTM, a non-invasive

DNA aptamer technology for the detection of Covid-19, for Indonesia. Its

partner, IFM, is a medical device and pharmaceutical distribution company

with a large network of relationships and distribution channels that

includes hospitals, pharmacies and clinics across the main islands of

Indonesia.

Further information can be found at https://achikomedika.com.

ÜBER PT INDOFARMA TBK

PT Indofarma TBK is one of Indonesia's oldest pharmaceutical companies that

was founded in 1918 and in January 2020 became part of the BUMN Farmasi

Holding.

PT Indofarma TBK continues to support the Government of the Republic of

Indonesia programs in the health sector and contribute to improving health

status and a better quality of life by committing to provide medicines with

guaranteed quality and affordable prices for the community. In addition, the

Company also supports the efforts of the government of the Republic of

Indonesia in accelerating the handling of the Covid-19 pandemic by providing

pharmaceutical products and medical devices, as well as health services. To

date, Indofarma has had 321 distribution licenses for medicinal products and

medical devices with distribution coverage spread across 29 branches

throughout Indonesia.

Further information can be found at https://indofarma.id.

Pressekontakte:

ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com

Schweiz & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking

statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve

certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which

could cause the actual results, financial condition, performance or

achievements of Achiko AG to be materially different from any future

results, performance or achievements expressed or implied by such

forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of

this date and does not undertake to update any forward-looking statements

contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Achiko AG

Tessinerplatz 7

8002 Zurich

Schweiz

E-Mail: ir@achiko.com

Internet: https://www.achiko.com/

ISIN: CH0522213468

Valorennummer: 48788430

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1228663

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1228663 25.08.2021 CET/CEST

°