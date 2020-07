DGAP-Adhoc: Achiko schliesst Lizenzvertrag mit Regenacellx.sl über die Vermarktung von bahnbrechender Covid-19-Testtechnologie und den weiteren Ausbau seiner Plattform (deutsch)

Achiko schliesst Lizenzvertrag mit Regenacellx.



^

Zürich, 2. Juli 2020 - Achiko AG (ACHI:SWX), ein Schweizer

FinTech-Unternehmen, das an der Schweizer Börse SIX gelistet ist, gibt die

Lizenzierung einer von Regenacellx.sl entwickelten Covid-19-Testtechnologie

bekannt. Das Unternehmen plant die Durchführung von klinischen Studien mit

der Technologie sowie die Vermarktung für den Einsatz gemeinsam mit Teman

Sehat, der Pandemie-Management-Plattform des Unternehmens.

Der neue Covid-19-Test von Regenacellx.sl nutzt fortschrittliche

DNA-Aptamer-Technologie, welche genauere Resultate als bestehende

Polymerase-Kettenreaktion-Tests (PCR)- oder serologische Tests ermöglicht.

Darüber hinaus macht die DNA-Aptamer-Technologie Covid-19-Tests

zugänglicher, schneller und deutlich günstiger als diese Tests. PCR-Tests

sind nur beschränkt genau und verursachen hohe Kosten und serologische Tests

zeigen nur eine vergangene Infektion an.

Achiko hat Partnerschaftsvertrage unterzeichnet, um die Entwicklung und

Vermarktung des neuen Test-Kits mit der Technologie von Regenacellx.sl zu

beschleunigen. Die Vertragsbedingungen mit Regenacellx.sl werden bis Ende

Juli 2020 finalisiert und geben Achiko voraussichtlich eine exklusive Lizenz

für die Technologie. Vorgesehen sind Lizenzgebühren an Regenacellx.sl in

Höhe von 5% des Bruttoumsatzes, abzüglich Hardware-Kosten für Geräte zur

Analyse von Proben.

Achiko plant, das neue Test-Kit gemeinsam mit seiner

Covid-19-Testresultatserfassungs- und Contact Tracing-App, Teman Sehat, zu

verwenden. Damit werden leistungsstarke Instrumente kombiniert, die

Regierungen und Gesundheitsbehörden bei der wirksamen Bekämpfung von

Covid-19 und potenziellen zukünftigen Pandemien unterstützen sollen.

Achiko beabsichtigt zudem, die Teman Sehat-Plattform auszubauen und um

weitere Telehealth-Applikationen zu erweitern. So wird der Zugang zu

erschwinglicher Gesundheitsfürsorge für mehr Menschen ermöglicht.

Über die aktuelle Covid-19-Krise hinaus prüfen Achiko und seine Partner noch

weitere mögliche Anwendungen der Technologie, darunter das Testen auf andere

Pathogene und Krankheiten wie etwa den kürzlich entdeckten neuen

Erregerstamm der Schweinegrippe.

Über Achiko

Achiko AG (ISIN CH0522213468) gegründet 2018, ist ein Plattformunternehmen,

das an der SIX Swiss Stock Exchange (ACHI:SW) kotiert ist. Achiko besitzt

und unterhält Technologien, die Konsumenten Bezahldienstleistungen

ermöglichen, Aktivitäten anbieten und durch eine Reihe von fesselnden

Social-Features zu einem «place to be» werden. Social- und Gaming-Features

werden im Q3 und Q4 2020 zur Plattform hinzugefügt.

Achiko verfeinert seine Technologie und den Betrieb zuerst in Indonesien und

dehnt das Angebot anschliessend auf weitere Länder aus. Das Ziel ist es,

Dienstleistungen über eine breite Auswahl an Branchen direkt oder indirekt

anzubieten, etwa Game-Zahlungen, Buy Now / Pay Later-Dienstleistungen,

e-Commerce-Dienstleistungen und weitere.

Achiko verfügt über signifikante Aktionäre wie die MNC Group, die grösste

Medienfirma in Südostasien. Unter den Aktionären ist ebenfalls MOX, die

grösste Risikokapitalfirma von China und eine der drei grössten

Risikokapitalfirmen im Mobile-Sektor.

Weitere Informationen finden Sie unter investor.achiko.com.

Pressekontakt

Deutschland und Österreich

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51

Schweiz

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Achiko AG

Lavaterstrasse 66

8002 Zurich

Schweiz

Internet: https://investor.achiko.com/

ISIN: CH0522213468

Valorennummer: 48788430

Börsen: SIX Swiss Exchange

