DGAP-Adhoc: Achiko beauftragt EpiMetrics mit der Erweiterung des Covid-19-Testingbetriebs mit der Udayana Universität in Bali, Indonesien, bei der Implementierung eines Massentestprogramms (deutsch)

Zürich, 15. Juli 2021: Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - Das Health-Tech

Unternehmen Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) («Achiko», das

«Unternehmen»), entwickelt derzeit Technologien, die schnelle und

kostengünstige diagnostischen Tests für Covid-19 und weitere Krankheiten und

therapeutische Indikationen ermöglichen sollen. Das Unternehmen hat heute

bekanntgegeben, dass es EpiMetrics Inc. («EpiMetrics») beauftragt hat, die

laufende Forschung zu Covid-19-Testing in Bali, Indonesien, auszubauen. Die

Untersuchung wird gemeinsam mit dem Department für öffentliche Gesundheit

und Präventivmedizin der medizinischen Fakultät der balinesischen

Udayana-Universität durchgeführt.

Die beauftragte Studie untersucht, welchen Effekt die Einführung von

Massentests unter Verwendung von Achikos proprietärem nichtinvasiven,

speichelbasierten Covid-19-Diagnostest, AptameX in der Kombination mit

Achikos digitaler Passport-App Teman Sehat (Health Buddy) auf die

Gesundheitsversorgung, Konsumenten und Geschäfte hat.

EpiMetrics unterstützt Firmen dabei, ein Framework für öffentliche

Gesundheitssysteme zu erstellen und nutzt dazu seine Erfahrung in den

Bereichen Epidemiologie, Biostatistik, Community Health und

Programmverwaltung. Eines der Projekte untersuchte beispielsweise den Zugang

zu medizinischer Versorgung, die Versorgungskette und das Training der

dazugehörenden Unternehmen in Afrika im Auftrag der Gates Foundation.

EpiMetrics steuerte die Nachweise und Informationen bei, die für die

Erstellung von wichtigen Richtlinien nötig waren. Der Gründer von

EpiMetrics, Dr. John Q. Wong, ist ein Arzt und Epidemiologe. Dr. Wong berät

die philippinische Inter-Agency Task Force für die Kontrolle von

aufkommenden infektiösen Krankheiten unter Präsident Duterte und hat für die

Nutzung von Gesundheitsdaten, um Probleme im Gesundheitssystems zu

identifizeren, deren Lösung zu einem verbesserten Gesundheitsschutz und

Kostenreduktion führt, 2016 den Roux-Preis des Institus für

Gesundheitsmetriken und Evaluation (IHME) erhalten.

Achiko hat EpiMetrics engagiert, um Achikos Pandemie-Management-System,

AptameX und Teman Sehat, zu modellieren. EpiMetrics soll herausfinden, ob

eine abgelegene Region wie Bali ökonomisch verantwortbar wieder als

Tourismusdestination funkionieren kann, indem proaktives Testen eingeführt

wird. Basierend auf den Sensitivitäts- und Spezifitätswerten von AptameX

wird EpiMetrics die optimale Testfrequenz eruieren, um den Rt [i]-Wert auf

unter 1 zu reduzieren. Der Rt-Wert ist die zeitabhängige Reproduktionszahl

von Covid-19. Ein Rt-Wert von weniger als 1 bedeutet, dass die

Infektionsrate sinkt, was Bali dabei unterstützen könnte, sein Ziel der

Wiederöffnung für Tourismus in der nahen Zukunft zu erreichen.

«In Asien fegt die Delta-Variante von Covid-19 durch die Region, weswegen

sich die Lage laufend verschlimmert. Bei der derzeitigen Impfrate fürchten

wir, dass die Situation länger andauern könnte, als wir alle hoffen», sagt

Steven Goh, CEO der Achiko AG.

«Achiko hat in diesem Jahr viel investiert, um AptameX auf den Markt zu

bringen», so Goh weiter. «In Zusammenarbeit mit unseren Partnern erwarten

wir, dass wir bald die formale Zulassung für unsere proprietäre

Testplattform erhalten und sowohl die Testplattform als auch die Lösung für

den digitalen Reisepass für Millionen von Menschen in Indonesien und darüber

hinaus verfügbar machen können. Wir werden in der Lage sein, einen

hochskalierbaren Test zu liefern, der die Geschwindigkeit teurerer

Schnelltests bietet, aber in Bezug auf die Sensitivität mit anderen Tests

gleichzieht - zu einem Preis, der in diesen riesigen Märkten äusserst

wettbewerbsfähig ist.»

Die Zusammenarbeit der beteiligten Parteien zielt darauf ab, die Arbeit von

Testzentren zu verbessern, um Fehler zu minimieren und das Testen

effizienter zu gestalten. Ein Kalibrierungstest wird ebenfalls durchgeführt,

der den Algorithmus weiter verbessert, der die AptameX-Testresultate prüft

und auf den digitalen Passport von Teman Sehat transferiert.

Über Achiko AG

Achiko entwirft und entwickelt Innovationen im Bereich der

Healthcare-Technologie mit ihrer Biotechnologieabteilung, AptameX, und ihrer

Schwesterabteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman Sehat.

Das Unternehmen hat einzigartige Telehealth-Ressourcen aufgebaut, die

benutzerfreundliche Testdiagnostik ermöglicht, kombiniert mit einer

digitalen Passport-Lösung für die Verwaltung von Covid-19.

AptameX gründet auf einer DNA-Aptamer-basierten Technologie, die

kostengünstig, chemisch synthetisiert und im wachsenden Diagnostikfeld im

Gesundheitswesen breit anwendbar ist. Kombiniert mit der digitalen mobilen

Gesundheits-App Teman Sehat entwickelt Achiko Technologien, die schnelles

und kostengünstiges diagnostisches Testen für eine Reihe von

Krankheitserregern und therapeutischen Indikationen ermöglichen. Die

AptameX-Technologie ist von Regenacellx.sl lizenziert; Achiko hält exklusive

kommerzielle Rechte.

Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt

über Büros in Hongkong, Jakarta, Singapur und Seoul.

Weitere Informationen finden Sie unter www.achiko.com.

Falls Sie Fragen zum Unternehmen haben, kontaktieren Sie uns.

Pressekontakte:

ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com

Schweiz & global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

DISCLAIMER

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking

statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve

certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which

could cause the actual results, financial condition, performance or

achievements of Achiko AG to be materially different from any future

results, performance or achievements expressed or implied by such

forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of

this date and does not undertake to update any forward-looking statements

contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

[i] Effektive Reproduktionszahl (R)

Die effektive Reproduktionszahl (R) ist die durchschnittliche Anzahl der

sekundären Fälle pro infektiösem Fall in einer Population, die sowohl aus

anfälligen als auch nicht anfälligen Wirten besteht. Ist R>1, steigt die

Zahl der Fälle an, wie z. B. zu Beginn einer Epidemie. Wenn R=1 ist, ist die

Krankheit endemisch, und wenn R<1 ist, nimmt die Zahl der Fälle ab.

https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/epidemic-theory

