DGAP-Adhoc: Achiko Business Update: Vollständige Produktzulassung für optimierten Covid-19-Diagnosetest der zweiten Generation in Indonesien (deutsch)

Achiko Business Update: Vollständige Produktzulassung für optimierten Covid-19-Diagnosetest der zweiten Generation in Indonesien

Achiko Business Update: Vollständige Produktzulassung für optimierten

Covid-19-Diagnosetest der zweiten Generation in Indonesien

08.12.2021 / 06:45 CET/CEST

Achiko Business Update:

Vollständige Produktzulassung für optimierten Covid-19-Diagnosetest der

zweiten Generation in Indonesien

- Die zweite Generation von AptameX, Achikos innovativem

DNA-Aptamer-Diagnosetest für Covid-19, hat in Indonesien die volle Zulassung

für die nächsten fünf Jahre erhalten.

- Die Produktion des AptameX Testkits der zweiten Generation startet diesen

Monat.

- Die Einreichung des Antrags auf die CE-Kennzeichnung hängt von der

derzeitigen Wahl einer Einrichtung ab, die den Bericht zur klinischen

Untersuchung abschliesst.

- AptameX-Muster der zweiten Generation werden zurzeit in andere Länder

Asiens, der MENA-Region und Osteuropa versandt zwecks Sampling und

Produktedemonstration mit dem Ziel, die Vermarktung ausserhalb Indonesiens

so bald wie möglich aufzunehmen.

Zürich, 8. Dezember 2021: Ad hoc-Meldung gemäss Art. 53 KR - Achiko AG (SWX:

ACHI, ISIN CH0522213468) («Achiko», das «Unternehmen») gibt über PT Achiko

Medika Indonesia bekannt, dass das Gesundheitsministerium der Republik

Indonesien die vollständige Produktzulassung für den optimierten

Covid-19-Schnelltest AptameXTM der zweiten Generation erteilt hat, zusammen

mit dem digitalen Passporting-Service Teman SehatTM («Health Buddy»).

Aptamex: Produkt der zweiten Generation

Im August 2021 erhielt Achikos Produktionspartner PT Indofarma TBK

(«Indofarma») die Produktzulassung für das Achiko's AptameX-Testkit der

ersten Generation in Indonesien. Nach der Zulassung des Produkts der ersten

Generation optimierte das Unternehmen das Testkit durch eine einfachere

Liefer- und Produktionskette in Taiwan und Indonesien weiter. Dies erlaubt

Achiko eine rentable Produktion seiner AptameX-Testkits der zweiten

Generation für nur 2.50 USD pro Test oder weniger. Das Produktionsvolumen

kann, in Abhängigkeit der Auftragskapazität bei Kunststoffen, auf mehrere

zehn Millionen Testkits pro Monat skaliert werden.

«Wie wir gesehen haben, können Impfungen allein nicht der einzige Ansatz für

das Leben mit Covid-19 sein. Regelmässige Covid-19-Tests und -Screenings

sollten ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens sein, da Varianten

weiterhin die weltweite Gesundung erschweren», sagte Steven Goh, CEO der

Achiko AG. «Eine der Grundvoraussetzungen, die wir schaffen müssen, ist der

Zugang zu erschwinglichen und genauen Schnelltests für alle. Dies ist der

zentrale Punkt aller Bemühungen, die Übertragung einzudämmen, insbesondere

in Gebieten mit einer grossen ungeimpften Bevölkerung. Die

Fünf-Jahres-Zulassung des indonesischen Gesundheitsministeriums bietet der

270 Millionen Einwohner zählenden Bevölkerung Indonesiens genau dies: Zugang

zu einem genauen Covid-19-Diagnosetest zu einem erschwinglichen Preis.»

Das Unternehmen hat die Erstherstellung seines Produkts der ersten

Generation abgeschlossen und nimmt derzeit die Produktionskapazität für sein

Produkt der zweiten Generation in Betrieb. Die Produktion startet diesen

Monat. Es besteht eine vorübergehende Produktionsbeschränkung, um die

kundenspezifische Formgebung für Kunststoffe zu sichern und die

Qualitätskontrolle der ersten Produktionsgeneration abzuschliessen. Das

Unternehmen geht davon aus, dass die Angelegenheit in Kürze gelöst sein

wird.

«Dank der Fortschritte, die wir mit Teman Sehat gemacht haben, erreicht das

Unternehmen mehr als 5 % der indonesischen Bevölkerung. Sobald wir in der

Lage sind, die Versorgung sicherzustellen, freuen wir uns auf die

Erreichuung unseres Ziels, Gemeinden und Unternehmen in Indonesien mit

Bestätigungdienstleistungen zu bedienen», ergänzt Steven Goh.

CE-Kennzeichen und Internationalisierung

Das Unternehmen macht Fortschritte bei der CE-Kennzeichnung und erwartet

eine Konformitätserklärung für das erste Quartal 2022. Die beiden

wichtigsten noch ausstehenden Punkte sind die Ernennung eines OEM-Partners

und die Fertigstellung des klinischen Untersuchungsberichts. Ersteres wird

in Kürze sichergestellt. Für die Durchführung des klinischen Prüfungsbericht

wird derzeit eine Einrichtung ausserhalb von Indonesien gesucht.

Das Unternehmen hat offiziell Gespräche aufgenommen, um die Vermarktung

seiner Testkits in anderen Teilen Asiens, des Nahen Ostens und Nordafrikas

(MENA) sowie Osteuropas zu beginnen. Muster der AptameX-Testkits der zweiten

Generation werden für Produktproben und Vorführungen, die diesen Monat

stattfinden sollen, an die genannten Orte versandt.

«Der grosse Vorteil von AptameX ist der Unterschied in der Chemie», sagte

Steven Goh. «Die Verwendung von Aptameren anstelle von Antigenen führt zu

einem kostengünstigeren, empfindlicheren Test in einem Format, das sowohl

verbraucherfreundlich als auch zeitgemäss ist. In einer Welt der

Schnelltests und PCR-Tests kann AptameX als wirksamer Screener am Ort des

Bedarfs positioniert werden und uns dabei helfen, mit Covid-19 zu leben und

unseren gewohnten Alltag zurückzugewinnen.»

ÜBER ACHIKO AG

Achiko entwirft und entwickelt Innovationen im Bereich der

Healthcare-Technologie mit ihrer Biotechnologieabteilung, AptameXTM, und

ihrer Schwesterabteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman

SehatTM. Das Unternehmen hat einzigartige Healthtech-Ressourcen aufgebaut,

die benutzerfreundliche Testdiagnostik ermöglicht, kombiniert mit einer

digitalen Passport-Lösung für die Verwaltung von Covid-19.

AptameX gründet auf einer DNA-Aptamer-basierten Technologie, die

kostengünstig, chemisch synthetisiert und im wachsenden Diagnostikfeld im

Gesundheitswesen breit anwendbar ist. Kombiniert mit der digitalen mobilen

Gesundheits-App Teman Sehat entwickelt Achiko Technologien, die schnelles

und kostengünstiges diagnostisches Testen für eine Reihe von

Krankheitserregern und therapeutischen Indikationen ermöglichen. Die

AptameX-Technologie ist von Regenacellx.sl lizenziert; Achiko hält exklusive

kommerzielle Rechte.

Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt

über Büros in Hongkong, Jakarta, Seoul und Singapur.

Weitere Informationen finden Sie unter www.achiko.com.

ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com

Schweiz & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

U.S. & Global

Jeanene Timberlake

RooneyPartners

E: jtimberlake@rooneypartners.com

T: +1 646 770 8858

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Achiko AG

Tessinerplatz 7

8002 Zurich

Schweiz

E-Mail: ir@achiko.com

Internet: https://www.achiko.com/

ISIN: CH0522213468

Valorennummer: 48788430

Börsen: SIX Swiss Exchange

