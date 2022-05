DGAP-Adhoc: Achiko AG sichert sich eine Finanzierung in der Höhe von CHF 1,25 Mio. mit den strategischen Investoren Buranto AG und Negma Group (deutsch)

Achiko AG sichert sich eine Finanzierung in der Höhe von CHF 1,25 Mio. mit den strategischen Investoren Buranto AG und Negma Group

25.05.2022 / 06:45 CET/CEST

- Buranto AG stellt ein Darlehen in der Höhe von CHF 250'000 und der

bestehende strategische Investor Negma Group ein Darlehen in der Höhe von

CHF 1,0 Millionen zur Verfügung

- Derek Brandt, Miteigentümer der Buranto AG, tritt dem Beirat von Achiko

bei

- Die Mittel werden für die Produktion in Indonesien und die Aufnahme der

Produktion in Taiwan verwendet, um die weltweite Nachfrage nach AptameXTM zu

befriedigen, welches Anfang Monat die CE-Kennzeichnung erhalten hat

Zürich, 25. Mai 2022: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - Achiko AG (SIX:

ACHI; OTCQB:

ACHKF; ISIN CH0522213468) ("Achiko", das " Unternehmen") gibt den Abschluss

einer Finanzierung in der Höhe von CHF 1,25 Millionen mit den strategischen

Investoren Buranto AG und Negma Group bekannt.

Die Buranto AG, ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, dessen

Miteigentümer Derek Brandt ist, hat ein Darlehen in der Höhe von CHF 250'000

bereitgestellt. Dieses kann sofort in voller Höhe in Anspruch genommen

werden. Des Weiteren wird Derek Brandt Mitglied des Beirats von Achiko.

Derek Brandt verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Management und in

der Geschäftsentwicklung in den Bereichen MedTech, IVD, Pharma/Biotech und

der Life Science Industrie. Zuvor war er unter anderem als Leiter der

klinischen Entwicklungsgruppe bei Roche Diabetes und CEO von Sensile Medical.

Die Negma Group, einer der strategischen Investoren des Unternehmens, hat

ein Darlehen in der Höhe von CHF 1,0 Mio. zur Verfügung gestellt, wobei eine

Sofortfinanzierung in der Höhe von CHF 500'000 erfolgt. Der Restbetrag soll

innerhalb der nächsten zwei Monate abgerufen werden.

«Wir freuen uns darüber und sind unseren bisherigen und neuen Aktionären

dankbar», sagte Steven Goh, CEO von Achiko AG. «Covid-19 wird uns und noch

lange begleiten und so zunehmend die einzigartigen Leistungs- und

Kundenerfahrungsmerkmale unseres Unternehmens charakterisieren. Mit dieser

Finanzierung sind wir in der Lage, den Umsatz anzukurbeln und etwas Gutes zu

tun.»

Die Finanzierung folgt einerseits auf die Marketing- und

Vertriebsvereinbarung mit Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta

(«PWNU») dem Jakarta-Distrikt von Nahdlatul Ulama («NU»), der grössten

islamischen Organisation der Welt. Andererseits folgt sie auf die Einleitung

der globalen Produktion in Taiwan, und auf das Interesse an AptameXTM sowie,

um dessen Expansion über Indonesien hinaus gerecht zu werden. Der Ursprung

liegt in der CE-Kennzeichnung, die AptameX Anfang Monat erhalten hat.

ÜBER ACHIKO AG

Achiko AG (SIX: ACHI.SW; OTCQB: ACHKF; www.achiko.com) entwickelt

bahnbrechende diagnostische Lösungen, die den Mensch in den Mittelpunkt

stellen. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ein schneller, zuverlässiger

Covid-19-Test mit einer Begleit-App, die einen benutzerfreundlichen

digitalen Gesundheitspass bietet. Der Test und die dazugehörige App wurden

Mitte 2021 in Indonesien eingeführt, im Mai 2022 erhielt AptameXTM die

CE-Kennzeichnung der Europäischen Union.

Achiko kreiert und entwickelt Diagnostika auf Aptamer-Basis durch seine

Biotechnologie-Abteilung AptameXTM und begleitende Gesundheits-Apps durch

seine Abteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman SehatTM.

Die AptameX-DNA-Aptamer-Tests lassen sich chemisch schnell herstellen, sind

kostengünstig und haben ein großes Potenzial für die Diagnostik

verschiedener Krankheiten. Durch den Einsatz von AptameXTM und Teman SehatTM

will Achiko schnelle, genaue und erschwingliche diagnostische Tests für eine

Reihe von pathogenen Krankheiten und therapeutischen Indikationen im sich

schnell entwickelnden Bereich der Gesundheitsdiagnostik anbieten.

Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt

über Büros in Jakarta und Singapur.

Medienkontakte:

ACHIKO AG

Investor Relations

E ir@achiko.com

Schweiz & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

