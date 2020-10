DGAP-Adhoc: Achiko AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab (deutsch)

Achiko AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Achiko AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

30.10.2020 / 18:00 CET/CEST

Zürich, 30 Oktober 2020 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) teilt mit,

dass ihr im Handelsregister eingetragenes Aktienkapital nach Durchführung

der am 29. Juli 2020 angekündigten Finanzierungsrunde um 13.165.476 Aktien

auf 102.797.618 Aktien erhöht wurde. Die neuen Aktien wurden aus dem

bestehenden genehmigten Kapital ausgegeben und werden zur Begleichung

bestehender Verpflichtungen und zur Unterstützung der aktualisierten

Strategie des Unternehmens verwendet.

Über Achiko AG

Achiko (ISIN CH0522213468) ist eine in der Schweiz beheimatete

Unternehmensgesellschaft mit einem weltweiten Marktfokus, die mithilfe der

Expertise und Erfahrung ihrer Angestellten und Schlüsseltechnologien in

verschiedenen Branchen transformative Entwicklungen ermöglicht.

Durch Innovationen im Technologiebereich sowie durch die einzigartige

Präsenz des Unternehmens in Europa und Asien versucht Achiko, Märkte

weiterzuentwickeln und seinen Kunden, Mitarbeitern und Aktionären

substantiellen Mehrwert zu bieten. Achiko unterstützt Innovationen im

Gesundheitswesen durch sein Teman Sehat ("Health Buddy") Ökosystem und eine

neuartige speichelbasierte Covid-19-Testtechnologie mit dem Codenamen

"Gumnuts", die zusammen mit Regenacellx.sl entwickelt wird.

Investor Relations & Medienstellen:

Investor Relations

ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com

Medienstelle Schweiz

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Medienstelle Deutschland und Österreich

Axel Mühlhaus / Dr Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking

statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve

certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which

could cause the actual results, financial condition, performance or

achievements of Achiko AG to be materially different from any future

results, performance or achievements expressed or implied by such

forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of

this date and does not undertake to update any forward-looking statements

contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

°