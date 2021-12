DGAP-Adhoc: Achiko AG schliesst Finanzierung über CHF 4.85 Mio. ab und teilt Wechsel in Führungsriege mit (deutsch)

Achiko AG schliesst Finanzierung über CHF 4.85 Mio. ab und teilt Wechsel in Führungsriege mit

31.12.2021

Führungsriege mit

31.12.2021 / 06:45 CET/CEST

Achiko AG schliesst Finanzierung über CHF 4.85 Mio. ab und teilt Wechsel in

Führungsriege mit

Abschluss der im August 2021 begonnenen Platzierung von CHF 4.85 Millionen

Verwaltungsratsmitglied Christophe Laurent tritt im nächsten Jahr in den

Ruhestand

Ernennung von Adam O'Keeffe zum Finanzvorstand ad interim

Zurich, 31 December 2021: Ad hoc Announcement gemäss Art. 53 LR - Achiko AG

(OTCQB: ACHKF; SIX: ACHI; ISIN CH0522213468) («Achiko», das «Unternehmen»)

ist im Begriff eine im August 2021 begonnene Finanzierungstransaktion mit

strategischen Investoren in Höhe von CHF 4.85 Millionen abzuschliessen.

Diese beinhaltet die Ablösung des ausstehenden Teils der Verpflichtungen

gegenüber Yorkville Capital Management LLC sowie der Anfang des Monats

angekündigten Kapitalerhöhung.

Die Finanzierung wird zur Umstrukturierung der Betriebsaufwände und zur

Unterstützung der Kommerzialisierung des einzigartigen Healthtech-Ökosystems

des Unternehmens verwendet - einem erschwinglichen, nicht-invasiven

Covid-19-Schnelltest mit dem Namen AptameX(TM), der in Teman Sehat(TM)

(Health Buddy) integriert ist, einer digitalen Reisepasslösung, die in

Indonesien Garantiedienstleistungen erbringt - und, nach Abschluss der

CE-Zeichen-Registrierung im ersten Quartal 2022, zur Unterstützung der

globalen Vertriebs- und Produktionsaktivitäten. Die Produktion des

Schnelltest-Kits der zweiten Generation hat bereits begonnen, und das

Unternehmen bearbeitet laufende Anfragen und entwickelt eine

Vertriebspipeline in Indonesien sowie in anderen Teilen Asiens und der EMEA.

«Wir sind überaus dankbar für die Unterstützung durch unsere Investoren und

Aktionäre und das von ihnen in uns gesetzte Vertrauen», sagte Achiko-CEO

Steven Goh. «Offensichtlich wird Covid-19 langfristig unseren Alltag prägen

und diagnostische Tests werden unverzichtbarer Teil einer mehrschichtigen

Covid-19-Antwort sein, zusammen mit Impfungen und antiviralen Behandlungen,

um die negativen Auswirkungen auf Menschen und Wirtschaft zu begrenzen. Wir

erwarten im Jahr 2022 Fortschritte im Umgang mit Covide-19 und sind

überzeugt, dass unsere einzigartige Plattform eine wesentliche Rolle dabei

spielen wird, unser tägliches Leben zu bewältigen und zu einem einigermassen

normalen Alltag zurückzukehren.»

Schliesslich wird das Unternehmen Anfang 2022 seinen Vorstand und die

Geschäftsleitung erneuern. Vorstandsmitglied Chris Laurent wird in den

Ruhestand treten und Adam O'Keeffe übernimmt ad interim die Rolle des Chief

Financial Officers, nachdem Achikos früherer CFO Robert Rieder beschlossen

hat, sich in einem anderen wirtschaftlichen Umfeld zu engagieren. Adam

O'Keeffe ist ein erfahrener Finanzexperte mit mehr als 20 Jahren Erfahrung

in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen und Steuern. Er hat mit

führenden Technologie- und Innovationsunternehmen zusammengearbeitet, die

sich auf die Bereiche Gesundheitswissenschaften, Technologie, künstliche

Intelligenz, Biotechnologie und Fertigung spezialisiert haben.

Über Achiko AG

Die Achiko AG (SIX: ACHI.SW; OTCQB:ACHKF; www.achiko.com) entwickelt

disruptive diagnostische Lösungen, die den Menschen in den Mittelpunkt

stellen. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ein schneller, zuverlässiger

Covid-19-Test mit einer Begleit-App, die einen benutzerfreundlichen

digitalen Gesundheitspass bietet. Der Test und die dazugehörige App wurden

Mitte 2021 in Indonesien auf den Markt gebracht und ein Antrag auf

CE-Zulassung in Europa wird 2022 eingereicht.

Achiko entwickelt Diagnostika auf Aptamer-Basis durch seine

Biotechnologie-Abteilung AptameXTM und begleitende Gesundheits-Apps durch

seine Abteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman SehatTM.

Die AptameX-DNA-Aptamer-Tests können schnell chemisch synthetisiert werden,

sind kostengünstig und haben ein grosses Potenzial für die Diagnostik

verschiedener Krankheiten. Durch den Einsatz von AptameX und Teman Sehat

will Achiko schnelle, genaue und erschwingliche diagnostische Tests für eine

Reihe von pathogenen Krankheiten und therapeutischen Indikationen in dem

sich schnell entwickelnden Bereich der Gesundheitsdiagnostik anbieten.

Achiko hat seinen Hauptsitz in Zürich und Niederlassungen in Hongkong,

Jakarta, Seoul und Singapur.

ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com

Schweiz & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

U.S. & Global

Jeanene Timberlake

RooneyPartners

E: jtimberlake@rooneypartners.com

T: +1 646 770 8858

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking

statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve

certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which

could cause the actual results, financial condition, performance or

achievements of Achiko AG to be materially different from any future

results, performance or achievements expressed or implied by such

forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of

this date and does not undertake to update any forward-looking statements

contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

