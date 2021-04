DGAP-Adhoc: Achiko AG lädt ihre Aktionäre zur jährlichen Generalversammlung am 26. Mai 2021 ein (deutsch)

Achiko AG lädt ihre Aktionäre zur jährlichen Generalversammlung am 26. Mai 2021 ein

- Die Generalversammlung findet am 26. Mai 2021 statt

- Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird die Versammlung ohne physische Präsenz

der Aktionäre abgehalten

- John Bing-Tsung Lin scheidet an der Generalversammlung aus dem

Verwaltungsrat aus; Dr. Jittaporn Wattanaseree wird das Advisory Board

zeitgleich mit der Publikation des Geschäftsberichts 2020 verlassen

Zürich, 27. April 2021 - Achiko AG (SWX: ACHI, ISIN CH0522213468) hat ihre

jährliche Generalversammlung für den 26. Mai 2021 um 10:00 vormittags (CEST)

in Zürich angekündigt.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird die diesjährige Generalversammlung

entsprechend Art. 27 Abs. 1 lit. b der Covid-19-Verordnung 3 ohne physische

Präsenz der Aktionäre abgehalten. Aktionäre können ihre Aktionärsrechte

mittels des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ausüben, wie in der Einladung

zur Generalversammlung genauer beschrieben. Der Verwaltungsrat bedauert, die

Aktionäre in diesem Jahr nicht zur Generalversammlung begrüssen zu können

und bittet die Aktionäre, von der Teilnahmemöglichkeit über den unabhängigen

Stimmrechtsvertreter Gebrauch zu machen.

Nur Aktionäre, die mit ihren persönlichen Angaben im Aktienbuch des

Unternehmens eingetragen sind, können an der Generalversammlung teilnehmen.

Nicht registrierte Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen

möchten, sind gebeten, die Finanzinstitute zu kontaktieren, bei denen ihre

Aktien hinterlegt sind, und deren Eintragung zu beantragen. Der Stichtag für

die Teilnahme an der Generalversammlung ist der 10. Mai 2021. Nur Aktionäre

mit Stimmrecht, die am 10. Mai 2021 im Aktienbuch des Unternehmens

eingetragen sind, sind an der Teilnahme an der Generalversammlung

berechtigt. Aus technischen und rechtlichen Gründen können Aktien nicht

direkt über die Achiko AG registriert werden.

Zusätzlich zu den üblichen Traktanden der Generalversammlung gibt das

Unternehmen das Ausscheiden von John Bing-Tsung Lin per Generalversammlung

2021 bekannt. Lin war seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats; seine

Führungsqualitäten und Mitarbeit werden sehr vermisst werden. Und nach ihrem

wertvollen Beitrag über einen kurzen Zeitraum scheidet Dr. Jittaporn

Wattanaseree ebenfalls aus dem Advisory Board mit der Veröffentlichung des

Jahresergebnisses 2020 am 28. April 2021 aus.

Der Verwaltungsrat dankt John Bing-Tsung Lin und Dr. Wattanaseree für die

konstruktive Zusammenarbeit und ihren wertvollen Einsatz.

Die Einladung zur Generalversammlung der Achiko AG mit der kompletten Agenda

und den Anträgen des Verwaltungsrats und zusätzlichen Informationen wird am

28. April 2021 publiziert. Der Geschäftsbericht 2020 mit dem Jahresergebnis

per 31. Dezember 2020 wird ebenfalls am 28. April 2021 publiziert. Sowohl

die Einladung als auch der Geschäftsbericht werden unter

https://www.achiko.com/finanzen/ verfügbar sein.

Über Achiko AG

Achiko entwirft und entwickelt Innovationen im Bereich der

Healthcare-Technologie mit ihrer Biotechnologieabteilung, AptameX, und ihrer

Schwesterabteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman Sehat.

Das Unternehmen hat einzigartige Telehealth-Ressourcen aufgebaut, die

benutzerfreundliche Testdiagnostik ermöglichen, kombiniert mit einer

digitalen Passport-Lösung für die Verwaltung von Covid-19.

AptameX gründet auf einer DNA-Aptamer-basierten Technologie, die

kostengünstig, chemisch synthetisiert und im wachsenden Diagnostikfeld im

Gesundheitswesen breit anwendbar ist. Kombiniert mit der digitalen mobilen

Gesundheits-App Teman Sehat entwickelt Achiko Technologien, die schnelles

und kostengünstiges diagnostisches Testen für eine Reihe von

Krankheitserregern und therapeutischen Indikationen ermöglichen. Die

AptameX-Technologie ist von Regenacellx.sl lizenziert; Achiko hält exklusive

kommerzielle Rechte.

Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt

über Büros in Hongkong, Jakarta, Singapur und Seoul.

Weitere Informationen finden Sie unter www.achiko.com.

Falls Sie Fragen zum Unternehmen haben, kontaktieren Sie uns.

Pressekontakte:

ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com

Schweiz

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Deutschland und Österreich

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking

statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve

certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which

could cause the actual results, financial condition, performance or

achievements of Achiko AG to be materially different from any future

results, performance or achievements expressed or implied by such

forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of

this date and does not undertake to update any forward-looking statements

contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

°