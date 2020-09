DGAP-Adhoc: Achiko AG gibt das Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2020 bekannt (deutsch)

Achiko AG gibt das Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2020 bekannt

Achiko AG gibt das Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2020 bekannt

- Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie gegen Ende des ersten Quartals 2020 hat

Achiko teilweise daran gehindert, die Unternehmensstrategie umzusetzen.

- Achiko hat reagiert, indem es Teman Sehat entwickelt hat, eine Ökosystem-

und Covid-19-Test-Plattform. Ergänzend dazu hat Achiko eine Testtechnologie

mit dem Codenamen «Gumnuts» erworben, um ein Pandemieverwaltungs-Ökosystem

aufzubauen.

- Erste klinische Versuche mit Gumnuts haben positive in-vitro-Resultate

erzielt. Die nächste Phase ist die klinische Validierung und das

gleichzeitige Beantragen der Genehmigung in den USA und Asien.

- In Zentralamerika, Afrika, Süd und Südostasien besteht zunehmendes

Interesse an Gumnuts.

Zürich, 28. September 2020 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) gibt

sein Finanzergebnis für den Zeitraum von 6 Monaten zum 30. Juni 2020 bekannt

sowie die in der Zwischenzeit erzielten Fortschritte.

Die erste Jahreshälfte war geprägt vom strategischen Fokus auf die neue

Covid-19-Testtechnologie und der Entwicklung der Covid-19-Öksystem-Plattform

Teman Sehat, die auf Achikos FinTech- und Bezahldienstleistungsplattform

basiert. In der ersten Hälfte von 2020 hat Achiko Umsatz von 2.7 Millionen

USD und einen Verlust von 5 Millionen USD erzielt. Der Verlust ist v.a. auf

erhöhte Aufwendungen in drei Bereichen zurückzuführen: (i) Aufwendungen für

die Reservenbildung für Mitarbeiteroptionen in Höhe von 3.2 Millionen USD

aufgrund einer grösseren Zahl von nicht mehr der Sperrfrist unterliegenden

Optionen, (ii) Beratungsdienstleistungen und (iii) Personalkosten aufgrund

des Ausbaus der Organisation in Vorbereitung auf die Geschäftsbereiche der

Covid-19-Ökosystem-Plattform und der Test-Kit-Technologie. In den neuen

Geschäftsbereichen wurde in den ersten sechs Monaten von 2020 kein Umsatz

erzielt.

Neben der Entwicklung von Teman Sehat und der Test-Kit-Technologie hat

Achiko auf die Veränderungen auf verschiedene Arten reagiert. Achiko hat die

exklusiven Vermarktungsrechte an Gumnuts erworben, einer neuartigen Lösung

für Covid-19-Tests, die auf DNA-Aptameren basiert. Das Unternehmen hat mit

diversen Investoren Verträge abgeschlossen und mit Aktienzeichnungen und

Wandelanleihen die weitere Finanzierung gesichert. Unter anderem wurden (i)

Aktien im Wert von 2 Millionen USD von PT Media Nusantara Citra Tbk

gezeichnet und (ii) eine Wandelanleihe im Wert von 2 Millionen USD mit Negma

Group Ltd abgeschlossen sowie (iii) weitere Finanzierungsmassnahmen

getroffen. Achiko ist im Prozess, Aktien aus dem genehmigten Aktienkapital

herauszugeben, in welchem Verbindlichkeiten teilweise zu Aktien konvertiert

wurden. Im August 2020 hat Achiko darüber hinaus die Wandelanleihe von PT

Empat Kali Indonesia veräussert und das ursprüngliche Investment von 0.1

Millionen USD zurückerhalten. Weiterhin hat Achiko Ende Juli 2020 die CEO-

und CFO-Rollen neu besetzt und Veränderungen an der Organisation initiiert,

um die neuen Geschäftsbereiche zu implementieren.

Teman Sehat hat aktuell über 40'000 registrierte User und wird an über 800

Orten genutzt seit der Lancierung im Juli in Pekanbaru, Indonesien. Das

Unternehmen hat vor kurzem einen Vertrag mit UltraVouchers unterzeichnet,

der im Erfolgsfall Orten wie Shoppingcentern, Spitälern, Schulen, Parken und

dergleichen die Möglichkeit gibt, Check-Ins mittels Mikrotransaktionen und

Coupons zu monetarisieren. Achiko beabsichtigt die Präsenz von Teman Sehat

alleine und in Kombination mit Gumnuts auf andere Orte in Indonesien

auszuweiten

Gumnuts ist eine neuartige Covid-19-Testtechnologie, welche von

Regenacellx.sl in Lizenz erworben wurde. Gumnuts wurde von Dr. Michael Edel,

Chief Scientist entwickelt und wird unter seiner Verantwortung geführt. Die

Technologie hat das Potential, die Massnahmen zur Bekämpfung der

Covid-19-Pandemie neu zu gestalten mit einem sehr günstigen, einfachen und

bequemen speichelbasierten Test, der innert 5 Minuten Resultate ausgibt. Die

Testtechnologie ist Gegenstand eines provisorischen Patents und wurde

erfolgreich in-vitro getestet. Achiko geht nun zu klinischen Prüfungen über,

prüft Produktionsstandorte, beantragt die jeweiligen Zulassungen in Asien,

Europa und dem amerikanischen Kontinent und entwickelt eine Sales- und

Marketing-Pipeline. Das Unternehmen freut sich darauf, diese

Weiterentwicklungen zu materialisieren und die Compliance-Verpflichtungen

weiter umzusetzen.

Der Halbjahresbericht 2020 ist im Media und Investor-Bereich auf der Website

verfügbar: https://www.achiko.com

Über Achiko AG

Achiko (ISIN CH0522213468) ist eine in der Schweiz beheimatete

Unternehmergesellschaft mit einem weltweiten Marktfokus, die mithilfe der

Expertise und Erfahrung ihrer Angestellten und Schlüsseltechnologien in

verschiedenen Branchen Transformationen ermöglicht.

Mittels technologischer und regulatorischer Innovationen sowie dem

einzigartigen operativen Footprint in Europa und Asien strebt Achiko an,

Märkte zu transformieren und einzigartigen Mehrwert für seine Kunden,

Angestellten und Aktionäre zu bieten. Achikos Kernplattform besteht aus

User-Registrierungs- und Bezahldienstleistungen, die für

Applikationsentwickler zugänglich sind. Gegen Ende 2020 werden eine

Nachrichtendienstleistung und weitere Community-basierte soziale Features

lanciert. Achiko unterstützt Innovationen im Gesundheitsbereich mit Teman

Sehat («Health Buddy»), seinem mobile App-Ökosystem, seiner neuartigen, auf

DNA-Aptameren basierten Covid-19-Testtechnologie namens Gumnuts, welche

gemeinsam mit Regenacellx.sl entwickelt wird, sowie Bezahl- und

Finanzdienstleistungen für Verbraucher und Spiele und Unterhaltung.

Anfragen zu Teman Sehat oder Gumnuts richten sich an info@achiko.com

Weitere Informationen zu Achiko AG finden Sie unter https://www.achiko.com

Weitere Informationen über das Teman Sehat-Ökosystem finden Sie unter

https://www.temansehat.co

Weitere Informationen zu Regenacellx.sl finden Sie unter

https://regenacellx.com

Investor Relations & Presse Kontakt:

ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com

Schweiz

Marcus Balogh

Farner Consulting AG

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Deutschland und Österreich

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking

statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve

certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which

could cause the actual results, financial condition, performance or

achievements of Achiko AG to be materially different from any future

results, performance or achievements expressed or implied by such

forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of

this date and does not undertake to update any forward-looking statements

contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Achiko AG

Lavaterstrasse 66

8002 Zurich

Schweiz

E-Mail: ir@achiko.com

Internet: https://www.achiko.com/

ISIN: CH0522213468

Valorennummer: 48788430

Börsen: SIX Swiss Exchange

