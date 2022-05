DGAP-Adhoc: Achiko AG erhält CE-Kennzeichnung für AptameXTM Covid-19 Schnelltest (deutsch)

Achiko AG erhält CE-Kennzeichnung für AptameXTM Covid-19 Schnelltest

^

Achiko AG / Schlagwort(e): Expansion

Achiko AG erhält CE-Kennzeichnung für AptameXTM Covid-19 Schnelltest

17.05.2022 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Achiko AG erhält CE-Kennzeichnung für AptameXTM Covid-19 Schnelltest

- Die Achiko AG hat seinen AptameX Covid-Schnelltest registriert und das

CE-Kennzeichen erhalten, wodurch das Produkt in 27 EU-Ländern verkauft

werden kann.

- Durch den Einsatz von DNA-Aptameren hat AptameX einzigartige

Leistungsvorteile gegenüber anderen Schnelltests.

- Das Unternehmen geht davon aus, dass AptameX im 3. Quartal 2022 auf

breiter Front erhältlich sein wird.

Zürich, 17. Mai 2022: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - Achiko AG (SIX:

ACHI; OTCQB: ACHKF; ISIN CH0522213468) ("Achiko", das "Unternehmen") freut

sich, bekannt zu geben, dass sein AptameX(TM), Covid Schnelltest nun

erfolgreich im Rahmen der Medizinprodukteforschung (MDR) und der Verordnung

über In-vitro-Diagnostika (IVDR) registriert ist und eine CE-Kennzeichnung

erhalten hat. Die Kennzeichnung gewährt dem COVID-19 AptameX-Test und seinem

System Zugang zu 27 Ländern in der Europäischen Union und bildet die

Grundlage für die Beantragung weiterer behördlicher Zulassungen auf der

ganzen Welt.

«Dies ist die erste grosse Anwendung von DNA-Aptameren in einem

Verbrauchertestprodukt und ein fantastischer Meilenstein für Achiko», sagte

Steven Goh, CEO der Achiko AG.

Im Gegensatz zu anderen Schnelltestformaten ist AptameX ein erschwinglicher

Schnelltest auf Speichelbasis, der ein DNA-Aptamer anstelle eines

Antikörpers zum Nachweis von Covid-19 verwendet und mit einem

UV-Spektrophotometer abgelesen wird. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass

DNA-Aptamere strukturelle Vorteile gegenüber anderen enzymbasierten Ansätzen

in Bezug auf Sensitivität, Spezifität, Qualität der Produktion, Kosten,

Testformate und andere Bereiche bieten.

Achiko hat bereits bekannt gegeben, dass es in einer klinischen Umgebung im

Vergleich zu einem PCR-Test erfolgreich Ergebnisse mit einer Sensitivität

von über 97 % und einer Spezifität von 97 % bei einem durchschnittlichen

CT-Score von 28 erzielt worden sind, was ein wesentlich besseres Resultat

als das vieler anderer Schnelltests ist (z. B. «Verwendung von

Antigen-Schnelltests während der Omicron-Welle» (

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34002864/) und «Vergleichende Bewertung von

Panbio- und SD-Biosensor-Antigen-Schnelltests für die COVID-19-Diagnose» (

https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/use-of-rapid-antigen-tests-during-the-omicron-wave/.))

«Dies ist wichtig. Wir gehen weltweit dazu über, Covid-19 als endemisch zu

behandeln und Schlüsselsektoren wie die Altenpflege, das Gesundheitswesen,

die Fertigungsindustrie und viele andere Industrien und

Dienstleistungssektoren müssen einen Weg finden, mit den Herausforderungen

von Covid umzugehen», sagte Steven Goh. «PCR-Tests sind zwar genau, aber in

einem endemischen Umfeld oft nicht praktikabel, und jüngere Untersuchungen

zeigen, dass viele Schnelltests einfach nicht empfindlich genug sind, um die

neueren Varianten zu erkennen.»

Mit der Produktion von AptameX in Indonesien deckt Achiko eine erhebliche

lokale Nachfrage ab. Ergänzend dazu, und um die internationale Nachfrage zu

befriedigen, hat das Unternehmen eine Vertragsfertigung mit wichtigen

Anbietern in Taiwan vereinbart. Das Unternehmen erwartet, dass es noch in

diesem Monat auf Kundenanfragen aus ganz Europa mit dem Versand von Mustern

reagieren kann und dass das Produkt im dritten Quartal 2022 allgemein

verfügbar sein wird.

ÜBER ACHIKO AG

Achiko AG (SIX: ACHI.SW; OTCQB: ACHKF; www.achiko.com) entwickelt

bahnbrechende diagnostische Lösungen, die den Mensch in den Mittelpunkt

stellen. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ein schneller, zuverlässiger

Covid-19-Test mit einer Begleit-App, die einen benutzerfreundlichen

digitalen Gesundheitspass bietet. Der Test und die dazugehörige App wurden

Mitte 2021 in Indonesien eingeführt, im Mai 2022 erhielt AptameXTM die

CE-Kennzeichnung der Europäischen Union.

Achiko kreiert und entwickelt Diagnostika auf Aptamer-Basis durch seine

Biotechnologie-Abteilung AptameXTM und begleitende Gesundheits-Apps durch

seine Abteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman SehatTM.

Die AptameX-DNA-Aptamer-Tests lassen sich chemisch schnell herstellen, sind

kostengünstig und haben ein großes Potenzial für die Diagnostik

verschiedener Krankheiten. Durch den Einsatz von AptameXTM und Teman SehatTM

will Achiko schnelle, genaue und erschwingliche diagnostische Tests für eine

Reihe von pathogenen Krankheiten und therapeutischen Indikationen im sich

schnell entwickelnden Bereich der Gesundheitsdiagnostik anbieten.

Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt

über Büros in Hong Kong, Jakarta, Seoul und Singapur.

Medienkontakte:

ACHIKO AG

Investor Relations

E ir@achiko.com

Schweiz & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking

statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve

certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which

could cause the actual results, financial condition, performance or

achievements of Achiko AG to be materially different from any future

results, performance or achievements expressed or implied by such

forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of

this date and does not undertake to update any forward-looking statements

contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5738346521fb650e7747ab3d46febdc1

Dateibeschreibung: Achiko AG erhält CE-Kennzeichnung für AptameXTM Covid-19

Schnelltest

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Achiko AG

Tessinerplatz 7

8002 Zurich

Schweiz

E-Mail: ir@achiko.com

Internet: https://www.achiko.com/

ISIN: CH0522213468

Valorennummer: 48788430

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1353885

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1353885 17.05.2022 CET/CEST

°