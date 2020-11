DGAP-Adhoc: Achiko AG beauftragt Toolbox Medical Innovations und NDA Group und erweitert Beirat (deutsch)

Achiko AG beauftragt Toolbox Medical Innovations und NDA Group und erweitert Beirat

- Ermutigende erste Ergebnisse der aktuellen Feldstudie

- Toolbox Medical Innovations mit Konzeption eines marktfähigen Testkits

beauftragt

- NDA-Group unterstützt Konformitätsbewertungsverfahrens für das Erlangen

der CE-Kennzeichnung

- Erweiterung des internationalen Beirats mit Paul Field (Australien) und

Charles Pan (Taiwan)

Zürich, 2. November 2020 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) arbeitet

mit Toolbox Medical Innovations und die NDA Group zusammen, um im Rahmen

seiner globalen Expansionsstrategie den speichelbasierten Covid-19-Tests

«Gumnut» zu lancieren.

«Die Resultate der bisherigen Feldstudien sind ermutigend,» sagt Steven Goh,

CEO der Achiko AG. «Toolbox und die NDA Group werden im Sinne unserer

globalen Expansionsziele gemeinsam mit Achikos Exekutivteam und unserem

Beirat entscheidend dazu beitragen, Gumnuts in den kommenden Monaten an den

Markt zu bringen".

Toolbox Medical Innovations unterstützt Achiko bei der Entwicklung der

kommerziellen Version des Testkits. Das ISO 13485-zertifizierte

Dienstleistungsunternehmen entwickelt medizinische Verbrauchsmaterialien und

arbeitet im Kundenauftrag als Auftragsforschungsinstitut (CRO). Es

konzipiert und fertigt zudem biowissenschaftliche und diagnostische Produkte

mit Schwerpunkt in der In-vitro-Diagnostik (IVD).

Achiko hat die NDA Group damit beauftragt, bei der Implementierung und

laufenden Verbesserung seines Qualitätsmanagementsystems und den Arbeiten an

der Entwicklung einer CE-Kennzeichnung zu helfen. Die NDA Group ist ein

weltweit führendes Beratungsunternehmen für Zulassungen und

Arzneimittelentwicklung, das auf ein Team von über 150 Beratern

zurückgreifen kann und von einem Expertennetzwerk und Fachbeirat unterstützt

wird.

Darüber hinaus ist Achiko stolz darauf, eine Erweiterung des Beirats des

Unternehmens bekannt zu geben:

- Paul Field war zuvor bei Austrade, der Handels- und

Investitionsförderungsagentur der australischen Regierung und verfügt über

mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Biotechnologie Industrie und insbesondere

der Diagnostik. Derzeit beim Horizon 3 Biotech Fund tätig, ist er

strategischer Berater von Alsonex, Marinova und anderen australischen

Biotech-Unternehmen. Paul Field ist der australische Vertreter für die in

Genf ansässige Global Antibiotic R&D Partnership (GARDP).

- Charles Pan verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Venture Capital

und Private Equity Investitionen in Ostasien und im Silicon Valley. Er war

Chief Executive Officer von Orange Capital, Special Assistant des Chairman

und Investment Director bei Foxconn's Mobile Business und Chief Investment

Officer bei der Eastern Media Group. Seine Erfahrung umfasst die Bereiche

Investition/M&A, strategische Partnerschaften, Startup-Management und Aufbau

von Ökosystemen mit erfolgreichen Investitionen in mehrere Unicorns -

Startup-Unternehmen mit einer Marktbewertung vor einem Börsengang oder Exit

von über einer Milliarde US-Dollar. Charles Pan wurde 2016 und 2017 von

Global Corporate Venturing in die "Powerlist 100"-Investorenliste

aufgenommen.

Über Achiko AG

Achiko (ISIN CH0522213468) ist eine in der Schweiz beheimatete

Unternehmensgesellschaft mit einem weltweiten Marktfokus, die mithilfe der

Expertise und Erfahrung ihrer Angestellten und Schlüsseltechnologien in

verschiedenen Branchen transformative Entwicklungen ermöglicht.

Durch Innovationen im Technologiebereich sowie durch die einzigartige

Präsenz des Unternehmens in Europa und Asien versucht Achiko, Märkte

weiterzuentwickeln und seinen Kunden, Mitarbeitern und Aktionären

substantiellen Mehrwert zu bieten. Achiko unterstützt Innovationen im

Gesundheitswesen durch sein Teman Sehat ("Health Buddy") Ökosystem und eine

neuartige speichelbasierte Covid-19-Testtechnologie mit dem Codenamen

"Gumnuts", die zusammen mit Regenacellx.sl entwickelt wird.

Bei Fragen zu Gumnuts oder Teman Sehat wenden Sie sich bitte an

info@achiko.com

Weitere Informationen über Achiko finden Sie unter https://www.achiko.com

Weitere Informationen über das Teman Sehat-Ökosystem finden Sie unter

https://www.temansehat.co

Weitere Informationen über Regenacellex.sl finden Sie unter

https://regenacellx.com

Weitere Informationen über Toolbox finden Sie hier:

https://www.toolboxmed.com

Weitere Informationen über die NDA-Gruppe finden Sie hier:

https://www.ndareg.com

Investor Relations & Medienstellen:

Investor Relations

ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com

Medienstelle Schweiz

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Medienstelle Deutschland und Österreich

Axel Mühlhaus / Dr Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking

statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve

certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which

could cause the actual results, financial condition, performance or

achievements of Achiko AG to be materially different from any future

results, performance or achievements expressed or implied by such

forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of

this date and does not undertake to update any forward-looking statements

contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

