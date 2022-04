DGAP-Adhoc: Achiko AG - Veröffentlichung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses 2021 bis zum 31. Mai 2022 (deutsch)

Achiko AG - Veröffentlichung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses 2021 bis zum 31. Mai 2022

Achiko AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Achiko AG - Veröffentlichung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses

2021 bis zum 31. Mai 2022

29.04.2022 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Zürich, 28 April 2022: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - Achiko AG (SIX:

ACHI; OTCQB: ACHKF; ISIN CH0522213468) ("Achiko", das "Unternehmen") gibt

bekannt, dass Achiko seinen Geschäftsbericht und seine Jahresrechnung für

das Jahr 2021 spätestens am 31. Mai 2022 veröffentlichen wird. Als an der

SIX kotiertes Unternehmen ist Achiko verpflichtet, den Jahresbericht

zusammen mit der Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten nach dem

Bilanzstichtag zu veröffentlichen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie erforderte

die Neubesetzung von Stellen und die Ausbildung, unter schwierigen

Bedingungen als Folge der von mehreren Ländern ergriffenen Maßnahmen, eine

hohe Managementkapazität. Infolgedessen wird die Veröffentlichung des

Jahresberichts zusammen mit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 im Mai

2022 erfolgen. Achiko hat bei der SIX Exchange Regulation (SER) eine

Ausnahmegenehmigung für die Veröffentlichung des Jahresberichts und des

Jahresabschlusses 2021 beantragt. Am 28. April 2022 hat SER Achiko die

beantragte Fristverlängerung gewährt.

Wie von SER verlangt, druckt Achiko hiermit Abs. I des entsprechenden

Entscheids von SER ab:

I. Dem Gesuch der Achiko (Emittentin) vom 27. April 2022 um Verlängerung der

Frist zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021 und dessen

Hinterlegung bei der SIX Exchange Regulation AG bis spätestens 31. Mai 2022

wird unter folgendem Vorbehalt (lit. a) und unter folgenden Bedingungen

(lit. b und c) stattgegeben:

a. Die SIX Exchange Regulation AG behält sich das Recht vor, den Handel der

Namenaktien der Emittentin auszusetzen, falls der Geschäftsbericht 2021

nicht gemäss den Bestimmungen über die Ad-hoc-Publizität (Art. 53

Kotierungsreglement [KR] in Verbindung mit der Richtlinie betreffend

Ad-hoc-Publizität [DAH]) veröffentlicht und bis spätestens Dienstag, 31. Mai

2022, 23.59 Uhr MEZ, bei der SIX Exchange Regulation AG eingereicht wird

b. Achiko ist verpflichtet, bis spätestens Freitag, 29. April 2022, 7.30 Uhr

MEZ, eine Mitteilung gemäss den Bestimmungen über die Ad-hoc-Publizität

(Art. 53 KR in Verbindung mit der DAH) über diesen Entscheid zu

veröffentlichen. Die Bekanntmachung muss enthalten:

- die unveränderte Wiedergabe des Wortlauts von Ziffer I. I. dieser

Entscheidung an gut sichtbarer Stelle;

- die Gründe für das Gesuch der Emittentin um Verlängerung der Frist für die

Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021 und dessen Hinterlegung bei der

SIX Exchange Regulation AG.

c. Achiko ist verpflichtet, bis spätestens Donnerstag, 19. Mai 2022, 7.30

Uhr MEZ, eine Mitteilung gemäss den Bestimmungen über die Ad-hoc-Publizität

(Art. 53 KR in Verbindung mit der DAH) über diesen Entscheid zu

veröffentlichen. Die Bekanntmachung muss enthalten:

- die ungeprüften Kennzahlen wie Nettoumsatz, EBITDA, EBIT, Gewinn/Verlust,

Bilanzsumme, Eigenkapital usw. für das Jahresergebnis 2021.

Die nächste Jahreshauptversammlung sollte am 31. Mai 2022 stattfinden.

Aufgrund der späteren Veröffentlichung des Jahresberichts 2021 wird die

Jahreshauptversammlung 2022 Ende Juni 2022 stattfinden.

ÜBER ACHIKO AG

Die Achiko AG (SIX: ACHI.SW; OTCQB:ACHKF; www.achiko.com) entwickelt

disruptive diagnostische Lösungen, die den Menschen in den Mittelpunkt

stellen. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ein schneller, zuverlässiger

Covid-19-Test mit einer Begleit-App, die einen benutzerfreundlichen

digitalen Gesundheitspass bietet. Der Test und die dazugehörige App wurden

Mitte 2021 in Indonesien auf den Markt gebracht und ein Antrag auf

CE-Zulassung in Europa wird 2022 eingereicht.

Achiko entwickelt Diagnostika auf Aptamer-Basis durch seine

Biotechnologie-Abteilung AptameXTM und begleitende Gesundheits-Apps durch

seine Abteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman SehatTM.

Die AptameX-DNA-Aptamer-Tests können schnell chemisch synthetisiert werden,

sind kostengünstig und haben ein grosses Potenzial für die Diagnostik

verschiedener Krankheiten. Durch den Einsatz von AptameX und Teman Sehat

will Achiko schnelle, genaue und erschwingliche diagnostische Tests für eine

Reihe von pathogenen Krankheiten und therapeutischen Indikationen in dem

sich schnell entwickelnden Bereich der Gesundheitsdiagnostik anbieten.

Achiko hat seinen Hauptsitz in Zürich und Niederlassungen in Hongkong,

Jakarta, Seoul und Singapur.

Medienkontakte:

ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com

Schweiz & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking

statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve

certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which

could cause the actual results, financial condition, performance or

achievements of Achiko AG to be materially different from any future

results, performance or achievements expressed or implied by such

forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of

this date and does not undertake to update any forward-looking statements

contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d36c4e920bdb0e1c2eaa841a49c9833b

Dateibeschreibung: Achiko AG - Veröffentlichung des Jahresberichts und des

Jahresabschlusses 2021 bis zum 31. Mai 2022

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Achiko AG

Tessinerplatz 7

8002 Zurich

Schweiz

E-Mail: ir@achiko.com

Internet: https://www.achiko.com/

ISIN: CH0522213468

Valorennummer: 48788430

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1339099

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1339099 29.04.2022 CET/CEST

°