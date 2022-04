DGAP-Adhoc: Achiko AG: Neues zur Produktion und Vermarktung von AptameX (deutsch)

Achiko AG: Neues zur Produktion und Vermarktung von AptameX

Achiko AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Achiko AG: Neues zur Produktion und Vermarktung von AptameX

28.04.2022 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Neues zur Produktion und Vermarktung von AptameX

- Unternehmen hat mit der Auslieferung begonnen und wird erste Verkäufe im

Mai 2022 verbuchen

- Reorganisierte Produktionslinie ist in der Lage, die stärker als erwartete

Nachfrage nach dem innovativen DNA-Aptamer-Schnelltest für Covid-19 auf

Speichelbasis der Achiko AG zu bedienen

- Validierte Kalibrierung durch abgeschlossene Qualitätskontrolltests in

Taiwan und Indonesien

- Künftige Finanzierung wird voraussichtlich durch Betriebskapital und

Handelsfinanzierungsoptionen erfolgen

Zürich, 28 April 2022: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - Achiko AG (SIX:

ACHI; OTCQB: ACHKF; ISIN CH0522213468) ("Achiko", das "Unternehmen") freut

sich, berichten zu können, dass die reorganisierte Produktionslinie in

Indonesien nach einer kürzlichen Produktionsüberprüfung durch Steven Goh,

CEO der Achiko AG, und Dr. Michael Edel, dem Erfinder des

Covid-19-Schnelltests AptameX(TM), gute Fortschritte macht.

Nach der Ankündigung einer Marketing- und Vertriebsvereinbarung mit Pengurus

Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta (PWNU"), dem Jakarta-Distrikt von

Nahdlatul Ulama (NU") und Indofarma in der vergangenen Woche freut sich das

Unternehmen, über eine unerwartet starke Nachfrage nach AptameX zu berichten

und plant, mehr als 2 Millionen Kits in einem kürzeren Zeitrahmen als zuvor

geplant zu liefern, um die Nachfrage zu befriedigen, und beginnt mit den

ersten Lieferungen.

AptameX ist insofern einzigartig, als es im Gegensatz zu PCR-Tests, die

teuer und oft unpraktisch sind, oder Schnelltests, die auf der Skalierung

der Enzymproduktion beruhen und bei niedrigeren Viruslasten

Empfindlichkeitseinschränkungen aufweisen, synthetische DNA-Aptamere in

einem Schnelltestformat verwendet. Dem Unternehmen ist es gelungen, die

Ergebnisse im Vergleich zu einem PCR-Test auf Zyklusschwellen von bis zu 33

zu klassifizieren, was eine Sensitivität und Spezifität von mehr als 97 %

bedeutet, und hat dies vor kurzem erfolgreich in die Produktion überführt.

"Wir sind froh, dass wir in eine Phase eintreten, in der wir das Leben mit

Covid-19 besser bewältigen können", sagte Steven Goh. "Die Ungleichheit der

Impfstoffe, die nachlassende Wirksamkeit und die beschleunigte Entwicklung

neuer bedenklicher Varianten bedeuten, dass Tests wahrscheinlich eine

entscheidende Rolle für unsere Bereitschaft und für die Gesundheit und das

Wohlergehen der Menschen spielen werden, die uns am Herzen liegen. In dieser

Hinsicht verfügen wir über ein einzigartiges und differenziertes Produkt".

Achiko hat vor kurzem seine Produktionsvereinbarungen in Indonesien

umstrukturiert und hält derzeit Lagerbestände für Konjugate und Kunststoffe

in Indonesien, um sich auf Verkaufslieferungen im Rahmen der Marketing- und

Vertriebsvereinbarung mit NU vorzubereiten. Für den Verkauf und Vertrieb

ausserhalb Indonesiens plant das Unternehmen, die gesamte Produktion bei

Partnern in Taiwan anzusiedeln.

Da Achiko nach Abschluss der CE-Kennzeichnung in den nächsten Wochen

beginnt, sich über Indonesien hinaus zu orientieren, geht das Unternehmen

davon aus, dass die Finanzierung durch Betriebskapital und die Bewertung von

Handelsfinanzierungsoptionen erfolgen wird, um auf die Nachfrage in anderen

Ländern zu reagieren.

ÜBER ACHIKO AG

Die Achiko AG (SIX: ACHI.SW; OTCQB:ACHKF; www.achiko.com) entwickelt

disruptive diagnostische Lösungen, die den Menschen in den Mittelpunkt

stellen. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ein schneller, zuverlässiger

Covid-19-Test mit einer Begleit-App, die einen benutzerfreundlichen

digitalen Gesundheitspass bietet. Der Test und die dazugehörige App wurden

Mitte 2021 in Indonesien auf den Markt gebracht und ein Antrag auf

CE-Zulassung in Europa wird 2022 eingereicht.

Achiko entwickelt Diagnostika auf Aptamer-Basis durch seine

Biotechnologie-Abteilung AptameXTM und begleitende Gesundheits-Apps durch

seine Abteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman SehatTM.

Die AptameX-DNA-Aptamer-Tests können schnell chemisch synthetisiert werden,

sind kostengünstig und haben ein grosses Potenzial für die Diagnostik

verschiedener Krankheiten. Durch den Einsatz von AptameX und Teman Sehat

will Achiko schnelle, genaue und erschwingliche diagnostische Tests für eine

Reihe von pathogenen Krankheiten und therapeutischen Indikationen in dem

sich schnell entwickelnden Bereich der Gesundheitsdiagnostik anbieten.

Achiko hat seinen Hauptsitz in Zürich und Niederlassungen in Hongkong,

Jakarta, Seoul und Singapur.

Medienkontakte:

ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com

Schweiz & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking

statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve

certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which

could cause the actual results, financial condition, performance or

achievements of Achiko AG to be materially different from any future

results, performance or achievements expressed or implied by such

forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of

this date and does not undertake to update any forward-looking statements

contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Dateibeschreibung: Neues zur Produktion und Vermarktung von AptameX

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

