DGAP-Adhoc: Achiko AG - Forschungspapier und Update zur Kommerzialisierung (deutsch)

Achiko AG - Forschungspapier und Update zur Kommerzialisierung

^

14.02.2022 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Ergebnisse der Kalibrierungsstudie «DNA Aptamer Gold Nanoparticle

Colorimetric Diagnostic Test Kit of Saliva Samples for SARS-CoV-2 Virus

Linked to Mobile Phone Application» wurden in Entwurfsform auf medRxiv

veröffentlicht, einer Preprint-Plattform für Gesundheitswissenschaften,

veröffentlicht.

- AptameX ist die weltweit erste Anwendung von DNA-Aptameren in der

kommerziellen Diagnostik und bietet gegenüber anderen Schnelltests Vorteile

in Bezug auf Leistung, Kosten und Produktionsqualität.

- Die Test-Kits der zweiten Generation werden derzeit zur

Vorproduktionsbewertung verschickt.

- Evaluierung der klinischen Prüfstelle in Australien für die endgültige

CE-Kennzeichnung

Zürich, 14. Februar 2022: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - Achiko AG

(SIX: ACHI; OTCQB: ACHKF; ISIN CH0522213468) ("Achiko", das "Unternehmen")

freut sich, die Verfügbarkeit seiner Kalibrierungsstudie in einem

Entwurfspapier von AptameX(TM), auf der Preprint-Plattform für

Gesundheitswissenschaften medRxiv bekannt zu geben.

Die Publikation folgt auf den erfolgreichen Abschluss einer

Kalibrierungsstudie im Dezember und die Ankündigung Anfang Januar, dass

AptameX mit seinem Test-Kit der ersten Generation und unter Verwendung eines

handelsüblichen Spektralphotometers in einem kontrollierten Experiment bei

58 menschlichen Covid-19-Proben eine Sensitivität von >97% und eine

Spezifität von >97%, bei Zyklusschwellenwerten (CT) unter 25 und zwischen 25

und 33, erreicht hat. Achiko hat daraufhin die aktualisierte Software und

die Algorithmen in seiner letzten In-vitro-Studie mit 338 Proben angewandt

und stellt Leistungssteigerungen gegenüber den zuvor veröffentlichten

Ergebnissen fest.

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse, dass AptameX andere

Covid-19-Schnelltests übertreffen und eine Alternative zum aktuellen

Goldstandard bieten kann, dem

Reverse-Transkriptions-Polymerase-Kettenreaktionstests (RT-PCR). Dies in

Bezug auf eine breite Palette von Attributen wie Sensitivität und

Spezifität, Kosten, der Möglichkeit zur Produktion in gleichbleibend hoher

Qualität in grossem Massstab sowie im Nutzererlebnis.

«Es ist das erste Mal, dass DNA-Aptamere in einem Produkt für den

Massenmarkt verwendet werden», sagte Steven Goh, CEO der Achiko AG. «Die

Pandemie hat eine ganze Reihe von Schwachstellen bei Tests aufgedeckt, sei

es bei der Sensitivität und Qualität bei Antigen-Schnelltests, wenn sie für

Massentests eingesetzt werden, oder bei der praktischen Anwendung von

PCR-Tests.»

«Die Ergebnisse belegen, dass Angehörige der Gesundheitsberufe eine

praktische Alternative zu PCR-Tests und den weniger genauen

Antigen-Schnelltests finden können. Dazu kommt, dass der Test sehr

verbraucherfreundlich ist und die aktiven chemischen Bestandteile bei

gleichbleibender Qualität in grossen Mengen hergestellt werden können - zu

geringeren Kosten als die Schlüsselkomponenten eines herkömmlichen

Antigen-Schnelltests.»

Während die Kits der ersten Generation derzeit in Testzentren in Indonesien

eingesetzt werden und die Herstellung in Versuchsproduktionen weiter

optimiert wird, hat das Unternehmen eine Reihe von

Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert, die in die zweite Generation des

Produktes einfliessen. Dazu gehören unter anderem Verbesserungen in Bezug

auf die Materialverwendung, die Stabilität, die Komplexität der Herstellung,

die Kostenstrukturen, und die Anwendung. So werden künftige Versionen des

Test-Kits beispielsweise nicht mehr ein Spektralphotometer benötigen,

sondern ein tragbares Spektralphotometer-Lesegerät von der Grösse einer

Kreditkarte enthalten, das für eine Reihe von Untersuchungen im klinischen

wie im privaten Umfeld eingesetzt werden kann. Mittelfristig werden die

wichtigsten Materialien für die Test-Kits in Taiwan hergestellt, und die

Herstellung der Plastik-Elemente und die Montage erfolgen in Indonesien.

Daneben hat Achiko weitere Fortschritte auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung

gemacht. So konnte ein Erstausrüster (OEM) in Taiwan gewonnen werden und es

wurde ein Projektmanager ernannt, der die Standortinspektion zur

Durchführung einer klinischen Untersuchung in Australien abschliessen wird.

Der Bericht über die klinische Prüfung ist der letzte grundsätzlich

verbleibende wichtige Punkt, der für die CE-Kennzeichnung erforderlich ist.

Er folgt auf einen ähnlichen Bericht in Indonesien.

«Wir freuen uns alle, dass einige Länder das Schlimmste der Pandemie

überstanden haben», ergänzte Steven Goh. «Eine Testlösung wie die unsere

kann eine willkommene, benutzerfreundliche und einfach zugängliche

Alternative zu den Testerfahrungen sein, die wir alle in den letzten Jahren

machen mussten.»

Die Kalibrierungsstudie «DNA Aptamer Gold Nanoparticle Colorimetric

Diagnostic Test Kit of Saliva Samples for SARS-CoV-2 Virus Linked to Mobile

Phone Application» kann hier aufgerufen werden:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.09.22269224v1

ÜBER ACHIKO AG

Die Achiko AG (SIX: ACHI.SW; OTCQB:ACHKF; www.achiko.com) entwickelt

disruptive diagnostische Lösungen, die den Menschen in den Mittelpunkt

stellen. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ein schneller, zuverlässiger

Covid-19-Test mit einer Begleit-App, die einen benutzerfreundlichen

digitalen Gesundheitspass bietet. Der Test und die dazugehörige App wurden

Mitte 2021 in Indonesien auf den Markt gebracht und ein Antrag auf

CE-Zulassung in Europa wird 2022 eingereicht.

Achiko entwickelt Diagnostika auf Aptamer-Basis durch seine

Biotechnologie-Abteilung AptameXTM und begleitende Gesundheits-Apps durch

seine Abteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman SehatTM.

Die AptameX-DNA-Aptamer-Tests können schnell chemisch synthetisiert werden,

sind kostengünstig und haben ein grosses Potenzial für die Diagnostik

verschiedener Krankheiten. Durch den Einsatz von AptameX und Teman Sehat

will Achiko schnelle, genaue und erschwingliche diagnostische Tests für eine

Reihe von pathogenen Krankheiten und therapeutischen Indikationen in dem

sich schnell entwickelnden Bereich der Gesundheitsdiagnostik anbieten.

Achiko hat seinen Hauptsitz in Zürich und Niederlassungen in Hongkong,

Jakarta, Seoul und Singapur.

°