DGAP-Adhoc: Achiko AG: Achikos Joint Venture-Partnerin erhält Distributionszertifikat und startet Produktregistrierung in Indonesien für AptameX, ein neuartiger diagnostischer Test für Covid-19 (deutsch)

29.04.2021 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Achikos Joint Venture-Partneri erhält Distributionszertifikat und startet

Produktregistrierung in Indonesien für AptameX, ein neuartiger

diagnostischer Test für Covid-19

- PT Indonesia Farma Medis (IFM), Joint Venture-Partner der Achiko AG,

erhält in Indonesien Distributionszertifikat für medizinische Geräte

- Achiko hat mit ihren Partnern die Produktregistrierung gestartet mit Blick

auf einen Verkaufsstart des Produkts per Mitte des Jahres

- Die 50%ige Beteiligung am Joint Venture mit IFM wie auch eine 10%ige

Lizenzgebühr aus dem Bruttoumsatz werden sich in Achikos Topline-Ergebnissen

niederschlagen

Zürich, 29. April 2021 - Der Joint-Venture-Partner der Achiko AG (SWX:ACHI,

ISIN CH0522213468), PT Indonesia Farma Medis («IFM») hat ein

Distributionszertifikat für medizinische Geräte in Indonesien erhalten.

Das Zertifikat erlaubt in Indonesien die Beschaffung, Lagerung und

Distribution von AptameX (ehemals Gumnuts), dem neuartigen diagnostischen

Test von Achiko. Gleichzeitig legt es die Grundlage für eine anschliessende

Produktregistrierung und erleichtert die Produktion und den Verkauf des

Produkts in Indonesien. Achiko hat dementsprechend gemeinsam mit ihren

Partnern die Produktregistrierung gestartet und erhofft sich den

Verkaufsstart des Produkts Mitte des Jahres.

Achiko und IFM arbeiten nun intensiv daran, die Gründung von PT Achiko

Medika Indonesia weiter voranzutreiben. Das Joint Venture übernimmt die

Produktion, Distribution und Vermarktung von AptameX in Indonesien. Die

50%ige Beteiligung am Joint Venture wie auch eine 10%ige Lizenzgebühr aus

dem Bruttoumsatz werden sich in Achikos Topline-Ergebnissen niederschlagen.

Mit seinen 270 Millionen Einwohnern ist Indonesien für Achiko ein potentiell

bedeutender Absatzmarkt. Das Joint Venture, das alle Anforderungen an lokale

Inhaberschaft und Zulassungsbedingungen erfüllt, bietet den Einwohnern von

Indonesien einen einfachen Zugang zu mehreren kostengünstigen Tests pro

Monat und dadurch Millionen von Menschen mehr Sicherheit.

Für Achikos Aktionäre schlägt sich dies als Einkommen in Form von

Lizenzgebühren und Gewinnbeteiligungen am mit IFM gegründeten Joint Venture

nieder.

Über Achiko AG

Achiko entwirft und entwickelt Innovationen im Bereich der

Healthcare-Technologie mit ihrer Biotechnologieabteilung, AptameX, und ihrer

Schwesterabteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman Sehat.

Das Unternehmen hat einzigartige Telehealth-Ressourcen aufgebaut, die

benutzerfreundliche Testdiagnostik ermöglicht, kombiniert mit einer

digitalen Passport-Lösung für die Verwaltung von Covid-19.

AptameX gründet auf einer DNA-Aptamer-basierten Technologie, die

kostengünstig, chemisch synthetisiert und im wachsenden Diagnostikfeld im

Gesundheitswesen breit anwendbar ist. Kombiniert mit der digitalen mobilen

Gesundheits-App Teman Sehat entwickelt Achiko Technologien, die schnelles

und kostengünstiges diagnostisches Testen für eine Reihe von

Krankheitserregern und therapeutischen Indikationen ermöglichen. Die

AptameX-Technologie ist von Regenacellx.sl lizenziert; Achiko hält exklusive

kommerzielle Rechte.

Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt

über Büros in Hongkong, Jakarta, Singapur und Seoul.

Weitere Informationen finden Sie unter www.achiko.com.

Falls Sie Fragen zum Unternehmen haben, kontaktieren Sie uns.

About PT Indonesia Farma Medis

PT Indonesia Farma Medis ("IFM") is a medical device and pharmaceutical

distribution company with a large network of relationships and distribution

channels that includes hospitals, pharmacies and clinics across the main

islands of Indonesia.

IFM provides supply chain solutions for distributing medical products and

helps companies seeking market entry navigate the complexities of the

Indonesian market.

https://indofarmamedis.com

Pressekontakte:

ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com

Schweiz

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Deutschland und Österreich

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51

°