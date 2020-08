DGAP-Adhoc: Achiko AG: Achiko veräussert EmpatKali-Anteile und fokussiert sich auf seine Covid-19-Testtechnologie (deutsch)

Achiko AG: Achiko veräussert EmpatKali-Anteile und fokussiert sich auf seine Covid-19-Testtechnologie

Zürich, 28. August 2020 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) verkauft

seine Anteile an der Firma EmpatKali. Der Käufer von EmpatKali ist Afterpay,

ein börsenkotiertes Unternehmen. EmpatKali bietet «buy now, pay

later»-Lösungen an.

Achiko erhält das ursprüngliche Investment von USD 100'000 zurück. Der Erlös

aus dem Verkauf von Achikos Anteilen wird in die Entwicklung von Gumnuts,

der Covid-19-Testlösung von Achiko in Asien und Europa, investiert.

Über Achiko AG

Achiko (ISIN CH0522213468) ist eine in der Schweiz beheimatete

Unternehmergesellschaft mit einem weltweiten Marktfokus, die mithilfe der

Expertise und Erfahrung ihrer Angestellten und Schlüsseltechnologien in

verschiedenen Branchen Transformationen ermöglicht.

Mittels technologischer und regulatorischer Innovationen sowie dem

einzigartigen operativen Footprint in Europa und Asien strebt Achiko an,

Märkte zu transformieren und einzigartigen Mehrwert für seine Kunden,

Angestellten und Aktionäre zu bieten. Achikos Kernplattform besteht aus

User-Registrierungs- und Bezahldienstleistungen, die für

Applikationsentwickler zugänglich sind. Gegen Ende 2020 werden eine

Nachrichtendienstleistung und weitere Community-basierte soziale Features

lanciert. Achiko unterstützt Innovationen im Gesundheitsbereich mit Teman

Sehat («Health Buddy»), seinem mobile App-Ökosystem, seiner neuartigen, auf

DNA-Aptameren basierten Covid-19-Testtechnologie namens Gumnuts, welche

gemeinsam mit Regenacellx.sl entwickelt wird, sowie Bezahl- und

Finanzdienstleistungen für Verbraucher und Spiele und Unterhaltung.

Anfragen zu Teman Sehat oder Gumnuts richten sich an info@achiko.com

Weitere Informationen zu Achiko AG finden Sie unter https://www.achiko.com

Weitere Informationen über das Teman Sehat-Ökosystem finden Sie unter

https://www.temansehat.co

Weitere Informationen zu Regenacellx.sl finden Sie unter

https://regenacellx.com

Weitere Informationen zu EmpatKali finden Sie unter https://empatkali.co.id

Investor Relations & Pressekontakt:

ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com

Schweiz

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Deutschland & Österreich

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking

statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve

certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which

could cause the actual results, financial condition, performance or

achievements of Achiko AG to be materially different from any future

results, performance or achievements expressed or implied by such

forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of

this date and does not undertake to update any forward-looking statements

contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

°