DGAP-Adhoc: Achiko AG: Achiko startet Pilotprojekt mit Covid-19-Tests in Indonesien (deutsch)

Achiko AG: Achiko startet Pilotprojekt mit Covid-19-Tests in Indonesien

^

EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Achiko AG: Achiko startet Pilotprojekt mit Covid-19-Tests in Indonesien

07.10.2021 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Achiko startet Pilotprojekt mit Covid-19-Tests in Indonesien

- Start eines Pilotprogramms in Indonesien für den von Achiko entwickelten,

kostengünstigen Covid-19-Schnelltest AptameX zusammen mit dem digitalen

Passporting-Dienst Teman Sehat («Health Buddy») des Unternehmens.

- Ziel des Pilotprojekts ist es, die Wirtschaftlichkeit aufzuzeigen, das

Personal zu schulen und den Dienst zu präsentieren.

Zürich, 7. Oktober 2021: Ad hoc-Meldung gemäss Art. 53 KR - Achiko AG (SWX:

ACHI, ISIN CH0522213468) («Achiko», das «Unternehmen») hat heute in

Indonesien ein Pilotprojekt gestartet, bei dem der firmeneigene

nicht-invasive, speichelbasierte Covid-19-Diagnosetest AptameXTM mit der

digitalen Gesundheitspass-App Teman SehatTM («Health Buddy») zu einer

integrierten Plattform kombiniert wird.

«Wir gehen davon aus, dass Covid-19 noch über Jahre hinweg präsent sein wird

und eine anhaltende Bedrohung für die Gesundheit und das Wohlbefinden der

Menschen sowie für die Volkswirtschaften vieler Länder darstellt», sagt

Steven Goh, CEO der Achiko AG. «Vor diesem Hintergrund werden die Kosten für

die Tests und die einfache Handhabung der Testergebnisse zu einem

entscheidenden Erfolgsfaktor im Kampf gegen die Auswirkungen der Pandemie.

Die Kombination von AptameX und Teman Sehat kann das Testen an

Arbeitsplätzen und in Gemeinden erschwinglich machen. Die Kosten für

regelmässige Tests können auf den Preis eines einfachen Mittagessens gesenkt

werden, während gleichzeitig die zuverlässige tägliche Bewirtschaftung der

Testergebnisse zu einem einfachen Prozess wird.»

Die erste Phase des Pilotprojekts wird an drei Standorten durchgeführt,

beginnend mit einem Standort östlich von Jakarta, Indonesien. Ziel des

Pilotprojekts ist es, die Wirtschaftlichkeit der Kombination von Apatamex

und Teman Sehat zu belegen und die Vorteile der integrierten Plattform vor

Aufnahme des Verkaufs klar zu demonstrieren. Teman Sehat («Health Buddy»)

ist zugelassen und auf der Beschaffungliste der indonesischen Regierung

verzeichnet.

Das Unternehmen stellt derzeit Mitarbeiter ein und bildet sie aus, baut

Produktions- und Vertriebskanäle in Indonesien auf und bringt eine

CE-Kennzeichnung im Hinblick auf den Verkauf in Europa und die Verwendung

der CE-Kennzeichnung beim Verkauf in anderen Ländern zum Abschluss.

ÜBER ACHIKO AG

Achiko entwirft und entwickelt Innovationen im Bereich der

Healthcare-Technologie mit ihrer Biotechnologieabteilung, AptameXTM, und

ihrer Schwesterabteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman

SehatTM. Das Unternehmen hat einzigartige Healthtech-Ressourcen aufgebaut,

die benutzerfreundliche Testdiagnostik ermöglicht, kombiniert mit einer

digitalen Passport-Lösung für die Verwaltung von Covid-19.

AptameX gründet auf einer DNA-Aptamer-basierten Technologie, die

kostengünstig, chemisch synthetisiert und im wachsenden Diagnostikfeld im

Gesundheitswesen breit anwendbar ist. Kombiniert mit der digitalen mobilen

Gesundheits-App Teman Sehat entwickelt Achiko Technologien, die schnelles

und kostengünstiges diagnostisches Testen für eine Reihe von

Krankheitserregern und therapeutischen Indikationen ermöglichen. Die

AptameX-Technologie ist von Regenacellx.sl lizenziert; Achiko hält exklusive

kommerzielle Rechte.

Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt

über Büros in Hongkong, Jakarta, Singapur und Seoul.

Weitere Informationen finden Sie unter www.achiko.com.

ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com

Schweiz & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

U.S. & Global

Jeanene Timberlake

RooneyPartners

E: jtimberlake@rooneypartners.com

T: +1 646 770 8858

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking

statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve

certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which

could cause the actual results, financial condition, performance or

achievements of Achiko AG to be materially different from any future

results, performance or achievements expressed or implied by such

forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of

this date and does not undertake to update any forward-looking statements

contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Achiko AG

Tessinerplatz 7

8002 Zurich

Schweiz

E-Mail: ir@achiko.com

Internet: https://www.achiko.com/

ISIN: CH0522213468

Valorennummer: 48788430

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1238941

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1238941 07.10.2021 CET/CEST

°