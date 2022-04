DGAP-Adhoc: Achiko AG: Achiko sichert sich dank institutionellem Investor RiverFort Eigen- und Fremdkapital von bis zu CHF 12 Mio. über 3 Jahre hinweg (deutsch)

Achiko AG: Achiko sichert sich dank institutionellem Investor RiverFort Eigen- und Fremdkapital von bis zu CHF 12 Mio. über 3 Jahre hinweg

Zürich, 20 April 2022: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - Achiko AG (SIX:

ACHI; OTCQB:

ACHKF; ISIN CH0522213468) ("Achiko", das "Unternehmen") gibt den Abschluss

eines Equity Subscription Agreement ("ESS") in der Höhe von bis zu 10 Mio.

CHF mit dem institutionellen Investor RiverFort Global Opportunities PCC

Limited ("RiverFort") für die nächsten 36 Monate bekannt. Die Finanzierung

wird die Produktion von AptameX(TM) in Indonesien unterstützen, die

Ausweitung des Geschäftsbetriebs für die weitere Bekämpfung der Verbreitung

und Auswirkungen von Covid-19, sowie die Entwicklung weiterer neuer

Diagnostiklösungen über Covid-19 hinaus. Die Vereinbarung wurde vom

FCA-regulierten Finanzintermediär RiverFort Global Capital Limited mit Sitz

in London arrangiert.

Zusätzlich zum ESS haben Achiko und RiverFort ein ungesichertes Darlehen von

bis zu CHF 2 Mio. über 2 Jahre vereinbart, mit einer unmittelbaren

Finanzierung von CHF 300'000 (das "Mezzanine-Darlehen", wobei der ESS und

das Mezzanine-Darlehen zusammen die "Fazilitäten" bilden). Die Tilgung des

Mezzanine-Darlehens kann nach Wahl von Achiko durch die Gewährung einer

Aktienoption beglichen werden. Diese erlaubt es RiverFort, weitere Aktien

von Achiko zu zeichnen.

Sowohl Achiko als auch RiverFort betrachten die Kapitalzuweisung aus den

Fazilitäten nicht nur als Investition in Achiko, sondern auch als

Ausgangspunkt für eine langfristige strategische Partnerschaft, um die

Projekte und die Expansion von Achiko im weiteren Kampf gegen die

Herausforderungen von Covid-19 auf globaler Ebene voranzutreiben.

Achiko plant, die ersten finanziellen Mittel für die Produktion von AptameX

in Indonesien einzusetzen. Das Unternehmen hat bereits in Wirkstoffe und

Kunststoffe investiert, zusätzlich setzt Achiko die Mittel ein, um die

Produktion von rund 1 Million Test-Kits für sein proprietäres, auf Aptameren

basierendes Covid-19-Testsystem abzuschliessen, die als erster Lagerbestand

vor der grösseren Markteinführung dienen sollen. Dies folgt auf den

Abschluss der Produktionsvorbereitungen in Indonesien, die Aufnahme in die

staatliche Beschaffungsliste in Indonesien, den Aufbau einer

Produktionskette in Taiwan und erfolgreiche Selektivitätstests in Spanien

für neue Varianten, einschliesslich Omikron.

«Tests und Therapien werden ein entscheidender Teil unserer globalen Antwort

auf Covid-19 sein, während wir lernen, mit dem Virus zu leben», sagte Steven

Goh, CEO von Achiko. «Diese Finanzierung ermöglicht es uns, einen wichtigen

Meilenstein bei der Kommerzialisierung unseres Vorzeigeprodukts AptameX zu

erreichen und auf die Herausforderung der neuen Normalität zu reagieren. Die

Fazilitäten verschaffen Achiko mehr Flexibilität bei der Finanzierung seines

Wachstums in den nächsten drei Jahren.»

«Achiko hat sofort ein tiefes Verständnis gezeigt für die anhaltenden

Herausforderungen sowohl von Covid-19 auf globaler Ebene als auch für die

Komplexität der Verteilung der Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem

Testen von geografisch unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Die

Geschäftspläne von Achiko und die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist

und sein wird, haben uns beeindruckt, und wir freuen uns, dass wir das

Unternehmen bei der Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit als

Finanzierungspartner unterstützen können», so Gytis Martinkus, CEO von

RiverFort Global Capital.

Sollte sich Achiko dafür entscheiden, die Rückzahlung des

Mezzanine-Darlehens durch die Ausgabe einer Aktienoption an RiverFort zu

begleichen, wird der Zeichnungspreis während der Laufzeit der Optionen auf

90 % des niedrigsten volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) der

vorangegangenen zehn Handelstage VWAP für jede Optionszeichnung festgelegt.

Weitere Schlüsselbedingungen der Fazilitäten sind (i) eine dreimonatige

Rückzahlung in bar, oder die Wahl von Achiko, eine Aktienoption, und eine

Warrant Coverage, zu gewähren, die bei der nächsten Jahreshauptversammlung

oder einer ausserordentlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens

ausgegeben werden - je nachdem, was früher eintritt; (ii) die Vereinbarungen

für die Fazilitäten enthalten übliche Garantien, Verpflichtungen und

Zusagen. Darüber hinaus hat Achiko als Gegenleistung für die Fazilitäten

zugestimmt, RiverFort entsprechende Optionsscheine zu gewähren, die zu einem

Aufschlag auf den Marktpreis und im Umfang, in dem sie gezogen werden,

ausübbar sind und die von der Verabschiedung bestimmter Beschlüsse auf der

nächsten Hauptversammlung der Aktionäre von Achiko abhängig sind.

ÜBER ACHIKO AG

Achiko entwickelt bahnbrechende diagnostische Lösungen, die den Menschen in

den Mittelpunkt stellen. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ein

schneller, zuverlässiger Covid-19-Test mit einer Begleit-App, die einen

benutzerfreundlichen digitalen Gesundheitspass bietet. Der Test und die

dazugehörige App wurden Mitte 2021 in Indonesien auf den Markt gebracht, und

ein Antrag auf CE-Kennzeichnung in Europa wird 2022 eingereicht werden.

Achiko kreiert und entwickelt Diagnostika auf Aptamer-Basis durch seine

Biotechnologie-Abteilung AptameXTM und begleitende Gesundheits-Apps durch

seine Abteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman SehatTM.

Die AptameX-DNA-Aptamer-Tests lassen sich chemisch schnell herstellen, sind

kostengünstig und haben ein großes Potenzial für die Diagnostik

verschiedener Krankheiten. Durch den Einsatz von AptameX und Teman Sehat

will Achiko schnelle, genaue und erschwingliche diagnostische Tests für eine

Reihe von pathogenen Krankheiten und therapeutischen Indikationen im sich

schnell entwickelnden Bereich der Gesundheitsdiagnostik anbieten.

Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt

über Büros in Jakarta und Singapur.

ÜBER RIVERFORT GLOBAL CAPITAL LTD

RiverFort Global Capital Limited ("RGC") ist ein in London ansässiger, von

der FCA regulierter Intermediary, der umfassende und innovative

Wachstumsfinanzierungslösungen für börsennotierte und private Unternehmen in

einer Reihe von Sektoren arrangiert. Aufgrund seiner umfassenden

Branchenkenntnisse und -erfahrungen ist das Unternehmen stolz darauf,

Partnerschaften mit seinen Finanzierungsquellen zum beiderseitigen Nutzen

aufzubauen. RGC hat RiverFort Global Opportunities PCC Limited (einen

institutionellen Investor) mit der Investition in diese Fazilitäten

beauftragt.

Medienkontakte:

ACHIKO AG

Investor Relations

E ir@achiko.com

Schweiz & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking

statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve

certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which

could cause the actual results, financial condition, performance or

achievements of Achiko AG to be materially different from any future

results, performance or achievements expressed or implied by such

forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of

this date and does not undertake to update any forward-looking statements

contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

