DGAP-Adhoc: Achiko AG: Achiko gründet ein Joint Venture mit PT Indonesia Farma Medis für die Produktion und Distribution seiner Covid-19-Testplattform in Indonesien (deutsch)

Achiko AG: Achiko gründet ein Joint Venture mit PT Indonesia Farma Medis für die Produktion und Distribution seiner Covid-19-Testplattform in Indonesien

^

EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Schlagwort(e): Joint Venture

Achiko AG: Achiko gründet ein Joint Venture mit PT Indonesia Farma Medis für

die Produktion und Distribution seiner Covid-19-Testplattform in Indonesien

12.02.2021 / 04:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Achiko gründet ein Joint Venture mit PT Indonesia Farma Medis für die

Produktion und Distribution seiner Covid-19-Testplattform in Indonesien

- Achiko unterzeichnet einen Vertrag mit PT Indonesia Farma Medis für die

Gründung eines neuen Joint Ventures, einschliesslich eines Vertrages mit PT

Mitra Asa Pratama und einer Absichtserklärung mit PT Pharos Indonesia. Der

Vertragsabschluss erfolgt vorbehaltlich der formalen Genehmigungen

- Testkits werden in die Teman Sehat (Health Buddy)-App integriert, um die

wachsende Nachfrage nach Covid-19-Tests in Indonesien zu decken

- Das Joint Venture und die Verträge sind eine Vorstufe zur

Produktregistrierung, die in den nächsten Wochen beantragt werden soll

Zürich, 12. Februar 2021 - Achiko AG (SWX: ACHI, ISIN CH0522213468)

(«Achiko») und PT Indonesia Farma Medis («PIFM») haben einen Vertrag zur

Gründung des Joint Ventures PT Achiko Medika Indonesia («PAMI»)

unterzeichnet. PAMI wird für die Produktion, Distribution und das Marketing

der Testplattform verantwortlich sein, die basierend auf Project Gumnuts für

Indonesien entwickelt wurde.

Khairudin Gustam, Chief Executive Officer von PIFM, sagt: «Die

Covid-19-Fallzahlen in Indonesien haben die Millionengrenze überschritten.

Die Ansteckungsgefahr der Krankheit beeinträchtigt die Wirtschaft weiterhin

stark, was die Notwendigkeit von Tests für den Massenmarkt deutlich macht.

Die Wirtschaft muss einen Weg finden, zu funktionieren, aber angesichts der

Grösse und Bevölkerungszahl von Indonesien ist es nicht genug, sich auf

PCR-Tests zu verlassen. Wir benötigen zusätzliche Testmethoden für Covid-19

und glauben, dass die Project Gumnuts-Technologie der Schlüssel dazu ist,

dem Land und der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen.»

Die 270 Millionen Einwohner von Indonesien verteilen sich über mehrere

tausend Inseln. Zurzeit verzeichnet Indonesien die höchsten Fallzahlen,

Positivitäts- und Mortalitätsraten in Südostasien.

Die Phase 1-Tests für Project Gumnuts wurden kürzlich abgeschlossen und

erzielten vorläufige Werte von 91 % Sensitivität und 85 % Spezifität.

Weitere Optimierungsstudien werden aktuell in Spanien und Indonesien

durchgeführt, um die Standards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu

erreichen.

«Wir sind stolz darauf, an der Entwicklung von Achiko beteiligt zu sein und

freuen uns auf die Verfügbarkeit von Gumnuts für die indonesische

Bevölkerung, da die meisten kostengünstigen Schnelltests immer noch zu teuer

sind für den täglichen Einsatz. Der Preis und die Einfachheit von Gumnuts

wird vielen Millionen Menschen ermöglichen, sich fast täglich zu testen.

Gumnuts wird ein wichtiges Werkzeug sein, die Ausbreitung von Covid-19 und

anderen Krankheitserregern zu stoppen und sie zu besiegen», sagte der

Bürgermeister von Pekanbaru in Indonesien, Dr. H. Firdaus S.T., M.T.

Achiko hält 50 % am PT Achiko Medika Indonesia Joint Venture, das heute

registriert wurde. PIFM und Achiko werden die Project Gumnuts-Testkits für

den indonesischen Markt gemeinsam fertigen und zusammenstellen. PIFM

übernimmt dabei die Distribution und das Marketing und Achiko erhält eine

Lizenzgebühr von 10 % an den Bruttoeinnahmen. Sobald neue Tests entwickelt

werden, werden diese in ähnlicher Weise zusammengestellt und im Land

verkauft.

Teil des Joint Ventures ist ein Vertrag mit PT Mitra Asa Pratama («Mitra»)

und eine Absichtserklärung mit PT Pharos Indonesia («Pharos») und mehreren

weiteren Firmen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Als ein

führender Distributor von medizinischen und diagnostischen Geräten in

Indonesien, mit etablierten Kontakten zur Regierung und zu

Gesundheitsinstitutionen und Retailmärkten, wird Mitra die Distribution und

das Marketing unterstützen. Pharos ist einer der grössten Pharmakonzerne von

Indonesien mit Schnittstellen mit zwei der grössten Apothekengruppen des

Landes. Pharos entwickelt und vermarktet innovative Produkte in Indonesien

und anderen Ländern in Südostasien und verfügt über Produktionsstätten in

Indonesien, Singapur und Vietnam. Sie werden für die Fertigung, den Vertrieb

und das Marketing zuständig sein. Das Unternehmen hat ausserdem damit

begonnen, verschiedene weitere kommerzielle Vereinbarungen in Indonesien zu

treffen.

«Wir sind begeistert, Teil des Kampfes gegen Covid-19 und seine Nachfolger

zu sein und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Achiko und PIFM, um diese

Plattform in der ersten Jahreshälfte 2021 auf den Markt zu bringen, sobald

die Genehmigung des Gesundheitsministeriums gesichert ist», sagt Ida

Nurtika, Direktorin für Unternehmenskommunikation bei PT Pharos Indonesia.

«Der Bedarf nach einem effektiven und effizienten Diagnoseinstrument steigt

stark an. Wir sind stolz darauf, mit unserer Expertise in der Distribution

im Bereich Healthcare das Team von Achiko bei dieser sehr wichtigen

Initiative zu unterstützen, um den Menschen in Indonesien gemeinsam bei der

Bewältigung dieser Pandemie zu helfen», so der Chief Executive Officer von

Mitra, Victory Theodorus.

«Dieses Joint Venture ist ein wichtiger Meilenstein für Achiko und ein

Wegbereiter für die bevorstehende Beantragung von Produktregistrierungen und

-zulassungen in Indonesien», sagt Steven Goh, Chief Executive Officer von

Achiko. «Mit PT Achiko Medika Indonesia haben wir einige der bestmöglichen

Partner, um eine Testplattform basierend auf Project Gumnuts zu entwickeln -

zunächst mit der Version 1.5 unseres Produkts und dann mit vielen weiteren,

die noch folgen werden. Mit umfassenden, kostengünstigen, schnellen und

nahezu universellen Tests können wir Indonesien helfen, die

Covid-19-Pandemie zu besiegen.»

Die nächste Schritte sind der Abschluss der behördlichen Zulassungen, die

Integration der Technologie in Testkits und deren schnellstmögliche

Markteinführung.

Über Achiko AG

Wir kombinieren wegweisende wissenschaftliche Erkenntnisse mit innovativen

Technologien, um Lösungen zu schaffen, die Patienten, Medizinern und

Regierungsbehörden gleichermassen ein grossartiges Nutzererlebnis

verschaffen - was letztendlich zur Transformation der Healthcare-Industrie

führt.

Die aktuelle Entwicklung unseres zum Patent angemeldeten diagnostischen

Testverfahrens für Covid-19 (Project Gumnuts) liefert Nutzern einfach und

effektiv zuverlässige Resultate. Gemeinsam mit unserer mobilen Check-In-App

(Teman Sehat), ermöglichen wir den Nutzern, Zeit und Ort ihrer Tests selbst

zu planen, ihre Privatsphäre zu schützen, Erfahrungen auszutauschen, die

Ergebnisse in einem Pass festzuhalten und Teil einer Gemeinschaft zu sein.

Achiko hält die exklusiven Vermarktungsrechte an der Technologie von

Regenacellx.sl, die Project Gumnuts zugrunde liegt. Sie kann sowohl für den

Nachweis aller bekannten Varianten von Covid-19 als auch für andere

Krankheitserreger verwendet werden. Achiko freut sich auf den Abschluss der

behördlichen Zulassung und darauf, die Technologie so schnell wie möglich

auf den Markt zu bringen und sie in einer Reihe von Testkits und anderen

Assay-Formaten anzuwenden.

Unser Hauptsitz befindet sich in Zürich und wir verfügen über Büros in

Hongkong, Jakarta, Singapur und Seoul.

http://www.achiko.com

About PT Indonesia Farma Medis

PT Indonesia Farma Medis ("PIFM") is a medical device and pharmaceutical

distribution company with a large network of relationships and distribution

channels that includes hospitals, pharmacies and clinics across the main

islands of Indonesia.

PIFM provides supply chain solutions for distributing medical products and

helps companies seeking market entry navigate the complexities of the

Indonesian market.

https://indofarmamedis.com

About PT Mitra Asa Pratama

Mitra Asa Pratama collaborates with various international medical device

brands to bring innovations to market and has been improving the overall

healthcare technology in Indonesia for more than 20 years. With an extensive

distribution network built by working closely with our sub-distributor

partners, we cover hospitals, clinics, public health centers and offices,

medical professionals, as well as the retail market.

It has been a long-standing part of our strategic vision to be able to build

a vertically integrated company, where every business unit shares the same

dedication to customer service. We firmly believe that service levels must

always exceed expectations so that our clients, the medical professionals,

can concentrate on the very important business of caring for patients.

https://mitraasa.co.id/

About PT Pharos Indonesia

PT Pharos Indonesia is a major regional pharmaceutical company that develops

and markets innovative products in Indonesia and other countries in

South-East Asia.

The company was established on 30 September 1971 by Dr. Eddie Lembong, a

visionary entrepreneur who wanted to build a modern, efficient, high

quality, Indonesian pharmaceutical company. Dr. Lembong's plan was realized

early and today Pharos remains one of Indonesia's leading pharmaceutical

companies.

On June 30, 1990 Pharos became the first Indonesian company to receive a

certification of the local version of GMP (CPOB), confirming Pharos' 'no

compromises' manufacturing standards.

Currently, Pharos and its subsidiaries employ more than 5,000 talents across

Indonesia.

http://www.pharos.co.id/

Pressekontakte

ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com

Switzerland

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Deutschland und Österreich

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking

statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve

certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which

could cause the actual results, financial condition, performance or

achievements of Achiko AG to be materially different from any future

results, performance or achievements expressed or implied by such

forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of

this date and does not undertake to update any forward-looking statements

contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Achiko AG

Tessinerplatz 7

8002 Zurich

Schweiz

E-Mail: ir@achiko.com

Internet: https://www.achiko.com/

ISIN: CH0522213468

Valorennummer: 48788430

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1167887

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1167887 12.02.2021 CET/CEST

°