DGAP-Adhoc: Achiko AG: Achiko ernennt neuen Chief Financial Officer und gibt Veränderungen im Führungsteam bekannt (deutsch)

04.05.2021 / 06:45 CET/CEST

Achiko ernennt neuen Chief Financial Officer und gibt Veränderungen im

Führungsteam bekannt

- Robert Rieder übernimmt Position des Chief Financial Officers

- Chief Operating Officer Chris Young scheidet aus

- Konzentration auf Produktentwicklung, Senkung des Kostenprofils und

verbesserte Ausrichtung der Ressourcen

Zürich, 4. Mai 2021 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) ernennt Robert

Rieder zum neuen Chief Financial Offer («CFO»). Er ersetzt den CFO ad

interim Rüdiger Petrikowski, der seit Juli 2020 wesentlich dazu beigetragen

hat, die Ergebnisse zu steigern und die Transformation zu beschleunigen.

Robert Rieder ist ein erfahrener Finanzfachmann mit über 20 Jahren Erfahrung

in der Arbeit mit Startups und wachstumsstarken Unternehmen, darunter

mehrere aus den Bereichen Biotechnologie und Medizinaltechnologie. Er hatte

entscheidende Rollen inne bei der Gründung und dem Aufbau von Finanzteams,

wo er Fundraising-Bemühungen erleichterte und die Geschäftstätigkeit von

nationalen und internationalen Unternehmen führte. Robert Rieder verfügt

über umfangsreiches Wissen und Erfahrung in den Bereichen Finanz- und

Kostenrechnung, Budgetierung, Forecasting, Finanzplanung und -analyse in den

USA, Europa und Asien.

Zuletzt war Robert Rieder als CFO beim Technologie-Startpu emonitor AG in

Zürich, Schweiz (Immobilienbranche) tätig. Davor hatte er mehrere Rollen als

Director of Finance und Operations, Head of Finance und später als Financial

Controller - Senior Director beim Life-Science-Konzern Abzena in San Diego,

Kaliforniern, inne. In vorherigen Positionen war er CEO der Rieder

Enterprises Ltd in Hongkong, China und untzerstützte mehrere Startups und

KMUs im Silicon Valley bei Ecosystem Ventures. Als Senior Auditor war er bei

PricewaterhouseCoopers (PwC) in Basel, Schweiz, und San Jose, Kalifornien

tätig. Er verfügt über einen B.Sc. in Rechnungswesen und Finanzen von der

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW.

«Die Welt beginnt, die langfristigen Auswirkungen der aktuellen Pandemie zu

erkennen und ich freue mich sehr, zu diesem Zeitpunkt bei Achiko

einzusteigen. Wir haben die einmalige Chance, ein gefragtes Produkt auf den

Markt zu bringen, dass vielen Ländern rund um den Globus bei der Bewältigung

von Covid-19 helfen kann», sagt Robert Rieder. Er wird sein Amt als CFO am

1. Juni 2021 antreten und zu Beginn von Rüdiger Petrikowski unterstützt, um

eine reibungslose Übergabe sicherzustellen.

Darüber hinaus wird Chief Operating Officer Chris Young per 30. Juni 2021

aus dem Unternehmen ausscheiden. Advisory Board-Mitglied Charles Pan, der in

Taipei, Taiwan lebt, wird das Unternehmen in einem Vollzeitpensum

unterstützen, um die Produktions- und Vermarktungsaktivitäten zu überwachen.

«Wir freuen uns, Herrn Rieder im Zuge des Übergangs des Unternehmens in den

Healthtech-Bereich in unserem Fürhungsteam begrüssen zu dürfen. Der

Verwaltungsrat ist dankbar für die wertvollen Beiträge von Rüdiger

Petrikowski und Chris Young. Wir möchten ihnen für ihren Einsatz danken -

und ich persönlich möchte ihnen für ihre Professionalität und Integrität

einen besonderen Dank aussprechen», sagt Achiko-CEO Steven Goh. «Wir

konzentrieren uns darauf, unser Produkt weiterzuentwickeln, das Kostenprofil

des Unternehmens zu senken und die Ressourcen besser auf sich bietende

Chancen auszurichten, während wir weiterhin eine führende Position im

Bereich Diagnostik anstreben.»

Über Achiko AG

Achiko entwirft und entwickelt Innovationen im Bereich der

Healthcare-Technologie mit ihrer Biotechnologieabteilung, AptameX, und ihrer

Schwesterabteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman Sehat.

Das Unternehmen hat einzigartige Telehealth-Ressourcen aufgebaut, die

benutzerfreundliche Testdiagnostik ermöglicht, kombiniert mit einer

digitalen Passport-Lösung für die Verwaltung von Covid-19.

AptameX gründet auf einer DNA-Aptamer-basierten Technologie, die

kostengünstig, chemisch synthetisiert und im wachsenden Diagnostikfeld im

Gesundheitswesen breit anwendbar ist. Kombiniert mit der digitalen mobilen

Gesundheits-App Teman Sehat entwickelt Achiko Technologien, die schnelles

und kostengünstiges diagnostisches Testen für eine Reihe von

Krankheitserregern und therapeutischen Indikationen ermöglichen. Die

AptameX-Technologie ist von Regenacellx.sl lizenziert; Achiko hält exklusive

kommerzielle Rechte.

Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt

über Büros in Hongkong, Jakarta, Singapur und Seoul.

Weitere Informationen finden Sie unter www.achiko.com.

Falls Sie Fragen zum Unternehmen haben, kontaktieren Sie uns.

Pressekontakte:

ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com

Schweiz

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Deutschland und Österreich

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking

statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve

certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which

could cause the actual results, financial condition, performance or

achievements of Achiko AG to be materially different from any future

results, performance or achievements expressed or implied by such

forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of

this date and does not undertake to update any forward-looking statements

contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

