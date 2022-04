DGAP-Adhoc: Achiko AG: Achiko AG unterzeichnet bedeutenden Marketing- und Vertriebsvertrag mit der weltgrössten islamischen Vereinigung für seinen AptameX Covid-19 Schnelltest (deutsch)

Achiko AG: Achiko AG unterzeichnet bedeutenden Marketing- und Vertriebsvertrag mit der weltgrössten islamischen Vereinigung für seinen AptameX Covid-19 Schnelltest

* Unterzeichnung eines umfangreichen Vertrags mit Pengurus Wilayah

Nahdlatul Ulama DKI Jakarta über den Einsatz seines Covid-19-Tests

AptameX bei allgemeinen Versammlungen und Aktivitäten. Die hauptsächlich

in Indonesien ansässige Nahdlatul Ulama ist die grösste islamische

Organisation der Welt mit über 90 Millionen registrierten Mitgliedern in

Indonesien.

* Erweiterung und Aktualisierung der Verträge mit PT Indofarma, mit

zunächst 1 Mio. Test-Kits zur Deckung der Nachfrage und einer

Produktionsplanung für > 5 Millionen Test-Kits pro Monat innerhalb von 6

Monaten und > 10 Millionen pro Monat innerhalb von 12 Monaten.

* Ausweitung der Zusammenarbeit mit PT Indofarma Tbk bei der Entwicklung

zusätzlicher Aptamer-basierter Diagnostika für Dengue und andere

Krankheiten und Umwandlung von Teman Sehat in eine diagnostische

Tele-Health-Plattform.

Zürich, 20. April 2022: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - Achiko AG

(SIX: ACHI; OTCQB: ACHKF; ISIN CH0522213468) («Achiko», das «Unternehmen»)

freut sich, eine Marketing- und Vertriebsvereinbarung mit Nahdlatul Ulama

(«NU») bekannt zu geben, der hauptsächlich in Indonesien ansässigen,

grössten islamischen Organisation der Welt. Die Vereinbarung beinhaltet die

Lieferung von Aptamer-basierten Diagnostika an Pengurus Wilayah Nahdlatul

Ulama («PWNU») DKI Jakarta mit schätzungsweise 4 Millionen Mitgliedern in

Jakarta, und nach dem erfolgreichen Erst-Einsatz die Lieferung von AptameX

für den Einsatz bei den insgesamt über 90 Millionen registrierten

Mitgliedern von NU.

PWNU zielt in der Zusammenarbeit mit Achiko darauf ab, bei seinen

Mitgliedern das regelmässige Testen zu fördern - letztlich auch, um damit

einen wichtigen Beitrag zu den Bemühungen der indonesischen Regierung zu

leisten, die Auswirkungen der Pandemie durch ihr

3T-Covid-19-Managementprogramm (3T steht für Testing, Tracing, Treatment) zu

verringern. Dies steht im Einklang mit der Absicht von PWNU, den

wirtschaftlichen Aufschwung in der Gemeinde DKI Jakarta zu unterstützen.

«Die Zusammenarbeit spiegelt die Bemühungen von NU wider, alle Mitglieder

der Gesellschaft vor der Verbreitung von Covid-19 zu schützen. Achikos

Diagnoseschnelltest wird von all unseren Mitgliedern nicht nur bei

allgemeinen Aktivitäten der DKI Jakarta PWNU, sondern auch bei besonderen

Zusammenkünften und Tätigkeiten eingesetzt werden. Ausserdem hoffen wir,

dass der Test - weil er eben sehr erschwinglich und bequem zu benutzen ist -

den Mitgliedern der PWNU DKI Jakarta helfen wird, routinemässig Tests

durchzuführen. Da beim Testverfahren keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in

den Körper des Patienten eingeführt werden und der Test auf der Grundlage

eines Speicheltests seine Resultate liefert, wird zudem das Fastengebot

nicht gebrochen», sagte Dr. KH. Samsul Ma'arif, MA, Leiter Tanfidziyah PWNU

DKI Jakarta.

Mit einer Bevölkerung von über 270 Millionen Menschen, einschliesslich einer

Mittelschicht von über 100 Millionen und 20 Millionen Ureinwohnern, die auf

über 6'000 Inseln leben, stellt Covid-19 für Indonesien eine einzigartige

Herausforderung für die Wirtschaft, die Gesundheit der Bevölkerung und das

Gesundheitswesen dar. Angesichts der Mutationsrate von Covid-19 und der

Geschwindigkeit, mit der die Wirkung von Impfstoffen und

Auffrischungsimpfungen nachlässt, werden Entwicklungsländer wie Indonesien

möglicherweise nie in der Lage sein, einen kontinuierlichen Impfschutz der

gesamten Bevölkerung zu gewährleisten. Da viele Menschen es sich nicht

leisten können, ihre Arbeit auch nur für ein paar Tage zu unterbrechen,

schreckt der Ansatz des 'Testens und Isolierens' stark vom Testen ab, und es

werden andere Modelle wie 'Testen und Behandeln' benötigt.

Produktion und Distribution

Nahdlatul Ulama spielt im indonesischen Leben eine besondere Rolle. Die

Organisation hat über 90 Millionen registrierte Mitglieder, wovon die

weitaus meisten in Indonesien leben. Gemeinsam mit ihren Familien

repräsentieren die lokalen Mitglieder mehr als die Hälfte der 270 Millionen

Einwohner Indonesiens. Allein die Ortsgruppe Jakarta hat über 4 Millionen

registrierte Mitglieder. NU spielt auch in Bezug auf die Infrastruktur des

Landes eine Rolle, weil sie über 6'000 Schulen und Universitäten sowie

mehrere hundert Krankenhäuser und Kliniken betreibt.

Um die NU-Gemeinschaft zu unterstützen, hat Achikos und PT Indonesia Farma

Medis' Joint-Venture-Unternehmen PT Achiko Medika Indonesia ("AMI") seine

vertragliche Beziehung mit PT Indofarma Tbk («Indofarma») aktualisiert. Die

Zusammenarbeit schliesst den Vertrieb und den sofortigen Beginn der

Produktion der ersten Million Test-Kits über die nächsten Monate mit ein.

Der Verkauf wird noch in diesem Monat beginnen und Achiko erwartet, dass

nach der anfänglichen Implementierungsphase mehrere Millionen Test-Kits pro

Monat in Indonesien produziert werden. Darüber hinaus wird sich Achiko Tests

für weitere Krankheiten sichern sowie auch in Eigenregie entwickeln,

beginnend mit Dengue. Dazu prüft Achiko eine Reihe anderer Diagnostika, um

die Plattform zu erweitern.

«Wir freuen uns sehr, den NU-Mitgliedern und ihren Familien erschwingliche

und nicht-invasive AptameX Covid-19-Tes-Kits zur Verfügung stellen zu

können. Der chemische Unterschied bei der Verwendung synthetischer

DNA-Aptamere im Vergleich zu antigenbasierten Tests erlaubt es uns, einen

benutzerfreundlicheren, empfindlicheren Test zu einem erschwinglichen Preis

anzubieten», sagte Achiko-CEO Steven Goh. «Covid-19 hat eine Revolution in

der Medizintechnik ausgelöst, sowohl in der Telemedizin als auch in der

Diagnostik. Achiko ist gut positioniert, um auf der Grundlage seines

einzigartigen, führenden Covid-19-Tests eine breite Palette ähnlich

attraktiver Tests für andere Anwendungen zu entwickeln und diese Tests auf

kostengünstiger Basis für die gesamte indonesische Bevölkerung

bereitzustellen.»

«Indofarma ist als einziges Pharma-BUMN (Badan Usaha Milk Negara,

staatseigener Betrieb) in Indonesien sehr stolz darauf, die Aktivitäten von

PWNU DKI Jakarta und Achiko voll und ganz unterstützen zu können, um den

Bedarf an Covid-19-Diagnosetestkits AptameX für künftige PWNU-Aktivitäten zu

decken", sagte Herr Arief Pramuhanto, President Director, PT Indofarma, Tbk.

Der Vorteil von Aptamex

Durch die Verwendung von DNA-Aptameren hat AptameX viele Vorteile gegenüber

PCR-Tests und Antigen-Schnelltests. PCR-Tests sind zwar äusserst

empfindlich, aber oft aufwendig, teuer und langsam. Antigene beruhen auf der

Skalierung der Produktion von Antigenen und sind zwar billiger und

schneller, haben aber bei niedrigeren Viruslasten, bei denen Covid-19

bekanntermassen übertragen wird, zu hohe Empfindlichkeitsschwellen. Im

Vergleich dazu hat ein DNA-Aptamer, das in einem Schnelltestformat verwendet

wird, Vorteile bei den Kosten, der Spezifität und der Skalierbarkeit. Achiko

ist es gelungen, positive und negative Fälle mit einem vergleichbar hohen

PCR-CT-Wert zu klassifizieren, inklusive Fällen bei einem CT Wert von bis zu

33 - ein Level, bei dem die meisten aktuellen Test-Kits auf Antigenbasis

einfach nicht mehr ausreichen.

«Wir arbeiten seit einiger Zeit mit unseren Partnern vor Ort daran, und es

ist grossartig zu sehen, dass die gemeinsamen Anstrengungen nun endlich

Früchte tragen», sagte Steven Goh. «Wir gehen davon aus, dass wir bereits

innerhalb von 3 Monaten 1 Million Tests ausliefern können, dass wir dann

innerhalb von 6 Monaten monatlich 5 Millionen Tests und innerhalb von 12

Monaten 10 Millionen Tests ausliefern.»

«Die Kosten pro Test sind vergleichbar oder wesentlich niedriger als bei

antigenbasierten Ansätzen. Im Falle von Covid-Tests liegen die typischen

Schnelltests zwischen USD 3,5 und 7 pro Test. Der anfängliche Preis für

AptameX liegt bei IDR 49'000 (ca. USD 3,40) und bei grösseren Mengen noch

darunter. Für die höhere Sensitivität und den kundenfreundlicheren Test ist

dies unserer Meinung nach ein sehr gutes Angebot. Auf der Produktions- und

Vertriebsseite liegen die Vertriebskosten bei etwa 30 %. Die Materialkosten

pro Test beginnen bei etwa USD 0,50 pro Test, können aber je nach Umfang

unter USD 0,25 pro Test fallen. Wir schätzen, dass die Kosten pro Test je

nach Umfang zwischen USD 1 und unter USD 0,50 liegen können. Nach Abzug der

Lizenzgebühren an Achiko AG werden die Nettoeinnahmen mit unserem

50:50-JV-Partner geteilt. Die tatsächlichen Kosten können je nach Markt- und

Geschäftsbedingungen variieren.»

Der kommerzielle Meilenstein folgt unmittelbar auf eine Reise nach

Indonesien von Steven Goh, CEO der Achiko AG, und Dr. Michael Edel, dem

Erfinder von AptameX, während der die Produktionsvorkehrungen und wichtige

Fortschritte überprüft und optimiert wurden, die vom indonesischen Team des

Unternehmens unter Mitwirkung der Partnerunternehmen in Indonesien, Taiwan,

Spanien und der Schweiz erreicht wurden. Fortschritte im Produktbetrieb,

basierend auf Qualitätskontrolltests in Taiwan und Indonesien, bestätigen

die hohe analytische Leistung in der Produktionsoptimierung während

Selektivitätstests zeigen, dass der Test auch mit kürzlich bekannten

Covid-19-Varianten funktioniert.

Das Unternehmen wird nun seine kommerzielle Präsenz in Indonesien ausbauen,

auf die Nachfrage in anderen Ländern reagieren und die Arbeiten zur

Erlangung der CE-Kennzeichnung in den nächsten Wochen abschliessen.

ÜBER ACHIKO AG

Achiko AG (SIX: ACHI.SW; OTCQB: ACHKF; www.achiko.com) entwickelt

bahnbrechende diagnostische Lösungen, die den Menschen in den Mittelpunkt

stellen. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ein schneller, zuverlässiger

Covid-19-Test mit einer Begleit-App, die einen benutzerfreundlichen

digitalen Gesundheitspass bietet. Der Test und die dazugehörige App wurden

Mitte 2021 in Indonesien auf den Markt gebracht, und ein Antrag auf

CE-Kennzeichnung in Europa wird 2022 eingereicht werden.

Achiko kreiert und entwickelt Diagnostika auf Aptamer-Basis durch seine

Biotechnologie-Abteilung AptameXTM und begleitende Gesundheits-Apps durch

seine Abteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman SehatTM.

Die AptameX-DNA-Aptamer-Tests lassen sich chemisch schnell herstellen, sind

kostengünstig und haben ein grosses Potenzial für die Diagnostik

verschiedener Krankheiten. Durch den Einsatz von AptameX und Teman Sehat

will Achiko schnelle, genaue und erschwingliche diagnostische Tests für eine

Reihe von pathogenen Krankheiten und therapeutischen Indikationen im sich

schnell entwickelnden Bereich der Gesundheitsdiagnostik anbieten.

Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt

über Büros in Hong Kong, Jakarta, Seoul und Singapur.

ÜBER NAHDLATUL ULAMA

Nahdlatul Ulama (NU), 1926 in Indonesien gegründet, ist mit schätzungsweise

90 Millionen Mitgliedern die grösste unabhängige islamische Organisation der

Welt. Die Organisation leistet regelmässig finanzielle Unterstützung im

Bildungs- und Gesundheitsbereich und beteiligt sich aktiv an der Lösung

wirtschaftlicher und sozialer Probleme im Land.

Als eines der Elemente der Nation hält die NU ihre Pflicht aufrecht, die

Existenz der Republik Indonesien in verschiedenen Aspekten des Lebens der

Nation und des Staates zu schützen.

Die NU verpflichtet sich, den Indonesiern zu dienen und Lösungen für

nationale Probleme zu finden. Als Teil der moralischen Verantwortung der

Organisation und ihrer Hoffnung auf ein besseres Indonesien trägt die NU

dazu bei, dem Volk Gerechtigkeit und Wohlstand zu verschaffen und

gleichzeitig die von den Gründungsgelehrten der NU überlieferten Traditionen

und Lehren zu bewahren und zu vertreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Nahdlatul Ulama DKI

Jakarta Chapter (PWNU)

H. Emka Farah Mumtaz

T: +62 898 9330 307

ÜBER INDOFARMA

PT Indofarma Tbk ist das einzige pharmazeutische BUMN (Badan Usaha Milk

Negara, staatseigener Betrieb) in Indonesien, das sich auf die Entwicklung

und Herstellung von Medizinprodukten für den einheimischen Markt

konzentriert. Es wurde 1918 gegründet und ist seit Januar 2020 zusammen mit

Biofarma und Kimia Farma Teil der BUMN Farmasi Holding.

PT Indofarma TBK unterstützt weiterhin die Programme der Regierung der

Republik Indonesien im Gesundheitssektor und trägt zur Verbesserung des

Gesundheitszustands und einer höheren Lebensqualität bei, indem es sich

verpflichtet, Medikamente mit garantierter Qualität und zu erschwinglichen

Preisen für die Gemeinschaft bereitzustellen. Darüber hinaus unterstützt das

Unternehmen auch die Bemühungen der Regierung der Republik Indonesien, die

Bewältigung der Covid-19-Pandemie zu beschleunigen, indem es pharmazeutische

Produkte und medizinische Geräte sowie Gesundheitsdienste bereitstellt. Bis

heute verfügt Indofarma über 321 Vertriebslizenzen für Arzneimittel und

Medizinprodukte, die über 29 Niederlassungen in ganz Indonesien verteilt

sind.

Weitere Informationen finden Sie unter https://indofarma.id.

Medienkontakte:

ACHIKO AG

Investor Relations

E ir@achiko.com

Schweiz & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

U.S. & Global

Jeanene Timberlake

RooneyPartners

E: jtimberlake@rooneypartners.com

T: +1 646 770 8858

