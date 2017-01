DGAP-Adhoc: Accu Holding AG: Stand Verkaufsprozess Nexis Gruppe (deutsch)

Accu Holding AG: Stand Verkaufsprozess Nexis Gruppe

Accu Holding AG: Stand des Verkaufsprozesses Nexis Gruppe

Emmenbrücke, 30. Januar 2017 - Der Verwaltungsrat der Accu Holding AG informiert über den Abschluss eines Vertrags mit einer durch Ivo Bezloja, einem früheren Geschäftspartner von Marco Marchetti, kontrollierten Gesellschaft - Fibers Investment a.s. Der Verkaufsvertrag wurde vom Sachwalter wie auch dem Bezirksgericht Hochdorf genehmigt. Die Staatsanwaltschaft III Zürich hat einer Herausgabe der entsprechenden Aktien ebenfalls zugestimmt. Mit Abschluss der Vereinbarung wurde auch der Rechtsstreit zwischen der OC Industrial Group AG / Ivo Bezloja und der Accu Holding AG betreffend der Anfechtung des Verkaufs der Nexis Gruppe beigelegt. Des Weitern hat sich die Käuferin verpflicht, der Nexis Gruppe dringend notwendige Liquidität zuzuführen (vgl. Pressemitteilung vom 1.12.2016). Die Zustimmung des Bezirksgerichtes Hochdorf steht unter dem Vorbehalt, dass die Herausgabeverfügung der Staatsanwaltschaft III Zürich über die Aktien rechtskräftig wird und die Aktien der Nexis Fibers a.s. Slowakei tatsächlich herausgegeben werden. Wie in der Medienmitteilung vom 1. Dezember 2016 bereits erwähnt, ist die Gesetzgebung betreffend Restrukturierung von Unternehmen in der Slowakei dahingehend fundamental geändert worden, als inskünftig keine Forderungsverzichte mehr möglich sein werden. Das neue Gesetz wird auf alle noch nicht abgeschlossenen Restrukturierungsfälle in der Slowakei angewandt. Daraus resultiert, dass die Schulden der Nexis Gruppe den Unternehmenswert (Enterprise Value) übersteigen. Die Parteien haben einen Kaufpreis für die Nexis Fibers a.s. von CHF 300'000 vereinbart, verbunden mit einer Besserungsklausel, falls das Unternehmen in naher Zukunft liquidiert oder mit einem Gewinn veräussert würde. Mit der Veräusserung der letzten Beteiligung sind alle wesentlichen operativen Aktiven der Accu Holding AG verkauft.

Für Rückfragen: Andreas Kratzer Accu Holding AG Spinnereistrasse 3 6020 Emmenbrücke a.kratzer@accuholding.ch Telefon +41 44 318 88 00

Accu Holding AG - Unternehmensprofil Die Accu Holding AG ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Gesellschaft mit Sitz in Emmenbrücke.

