DGAP-Adhoc: Accu Holding AG: Dekotierung per Ende April 2017 (deutsch)

Emmenbrücke, 31. Januar 2017 - Der Verwaltungsrat der Accu Holding AG informiert über den Entscheid des Regulatory Board der SIX Swiss Exchange vom 30. Januar 2017 in Sachen Dekotierung sämtlicher Namenaktien der Accu Holding AG, Emmenbrücke (Valoren Nr. 136'633) mit einem Nennwert von je CHF 10.00. Das Regulatory Board begründet Ihren Entscheid damit, dass die Zahlungsfähigkeit der Accu Holding ernsthaft in Frage steht und zudem keine Informationen vorliegen, die eine Aussicht auf eine Sanierung der Gesellschaft zulassen würden. Die mangelhafte Erfüllung der Aufrechterhaltungs-pflichten durch die Accu Holding steht im Zusammenhang mit der misslichen finanziellen Lage der Gesellschaft. Der Geschäftsbericht ist eine wesentliche Informationsquelle, um Marktteilnehmern ein transparentes Bild über den Emittenten sowie dessen Effekten zu vermitteln. Es kann nicht damit gerechnet werden, dass der Geschäftsbericht 2015 noch veröffentlicht wird. Vier Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres, d.h. im konkret für Accu spätestens am 30. April 2017, müsste die Gesellschaft den Geschäftsbericht 2016 veröffentlichen. Angesichts des geschilderten Sachverhaltes ist nicht davon auszugehen, dass auch der geprüfte Geschäftsbericht 2016 veröffentlicht werden kann und die Mittel vorhanden sein werden, um den weiteren Aufrechterhaltungspflichten nachzukommen Daher wurde entschieden, sämtliche Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.00 der Accu Holding AG, Emmenbrücke zu dekotieren. Die Dekotierung der Aktien erfolgt am Freitag, 28. April 2017; der letzte Handelstag ist der Donnerstag, 27. April 2017. Gegen diesen Entscheid kann der Emittent innert 20 Börsentagen Beschwerde einlegen.

Für Rückfragen: Andreas Kratzer Accu Holding AG,Spinnereistrasse 3 6020 Emmenbrücke a.kratzer@accuholding.ch Telefon +41 44 318 88 00

Accu Holding AG - Unternehmensprofil Die Accu Holding AG ist eine an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotierte Gesellschaft mit Sitz in Emmenbrücke.

