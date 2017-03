DGAP-Adhoc: A.S. Création Tapeten AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende in Höhe von 1,25 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2016 vor (deutsch)

A.S. Création Tapeten AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende in Höhe von 1,25 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2016 vor

Der Hauptversammlung der A.S. Création Tapeten AG, die für den 4. Mai 2017 terminiert ist, wird vorgeschlagen, eine Dividende in Höhe von 1,25 EUR je Stückaktie für das Geschäftsjahr 2016 zu zahlen. Dem entsprechenden Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands hat sich der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung angeschlossen. Für das Geschäftsjahr 2015 wurde eine Dividende in Höhe von 0,60 EUR je Stückaktie gezahlt, so dass der Gewinnverwendungsvorschlag eine Erhöhung der Dividende um mehr als 100 % vorsieht.

Im Geschäftsjahr 2016 erzielte A.S. Création einen Konzernumsatz von 152,6 Mio. EUR (Vorjahr: 166,5 Mio. EUR). Das operative Ergebnis lag mit 5,9 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau von 7,9 Mio. EUR. Dagegen konnte sowohl das Ergebnis vor Steuern mit 10,2 Mio. EUR (Vorjahr: 5,6 Mio. EUR) als auch das Ergebnis nach Steuern mit 7,4 Mio. EUR (Vorjahr: 3,3 Mio. EUR), wie für das Geschäftsjahr 2016 prognostiziert, gegenüber den jeweiligen Vorjahreswerten deutlich gesteigert werden. Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016 mit weiteren Details ist für den 23. März 2017 geplant.

Gummersbach, den 8. März 2017

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand

Kontakt: Maik Krämer Vorstandsvorsitzender Vorstand Finanzen und Controlling

Sprache: Deutsch Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG

