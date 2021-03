DGAP-Adhoc: A.S. Création Tapeten AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende in Höhe von 0,90 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 v (deutsch)

A.S. Création Tapeten AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende in Höhe von 0,90 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 v

DGAP-Ad-hoc: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Dividende

A.



S. Création Tapeten AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende in

Höhe von 0,90 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 v

18.03.2021 / 19:50 CET/CEST

Der Hauptversammlung der A.S. Création Tapeten AG, die für den 6. Mai 2021

terminiert ist, wird von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, eine

Dividende in Höhe von 0,90 EUR je Stückaktie für das Geschäftsjahr 2020 an die

Aktionäre auszuschütten. Damit liegt die vorgeschlagene Dividende deutlich

über dem Niveau von rund 0,25 EUR je Stückaktie, das auf Basis der bisherigen

Dividendenpolitik und den am 2. März 2021 veröffentlichten vorläufigen

Geschäftszahlen für 2020 zu erwarten gewesen wäre. Dem entsprechenden

Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands hat sich der Aufsichtsrat in seiner

heutigen Sitzung angeschlossen.

Um der großen Unsicherheit Rechnung zu tragen, die aus der Corona-Pandemie

resultierte, hatte die Hauptversammlung im letzten Jahr beschlossen, einen

größeren Anteil des Gewinns des Geschäftsjahres 2019 im Unternehmen zu

belassen. Wie der Konzernabschluss 2020 zeigt, hat A.S. Création die

Herausforderungen des Corona-Jahres 2020 sehr gut gemeistert und verfügt

über eine sehr solide Finanzstruktur. Vor diesem Hintergrund ist die

Entscheidung von Vorstand und Aufsichtsrat zu werten, der diesjährigen

Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende auf Vorjahresniveau

vorzuschlagen.

Der am heutigen Tag seitens des Aufsichtsrats gebilligte Konzernabschluss

für das Geschäftsjahr 2020 weist einen Konzernumsatz in Höhe von 144,9 Mio.

EUR (Vorjahr: 141,1 Mio. EUR), ein operatives Ergebnis von 4,4 Mio. EUR (Vorjahr:

4,5 Mio. EUR) und ein Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten von

1,5 Mio. EUR (Vorjahr: 2,4 Mio. EUR) aus. Aufgrund der Abwertung des russischen

und weißrussischen Rubels gegenüber dem Euro im Verlauf des Jahres 2020

musste A.S. Création im Berichtsjahr signifikante Währungsverluste

verkraften, während im Jahr 2019 noch Währungsgewinne angefallen waren.

Bereinigt um diese Währungseffekte lag das operative Ergebnis 2020 bei 8,8

Mio. EUR (Vorjahr: 3,4 Mio. EUR) und das Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten

Aktivitäten bei 5,5 Mio. EUR (Vorjahr: 1,4 Mio. EUR). Damit hat sich die

Ertragslage von A.S. Création 2020 weiter verbessert. Gleiches gilt für die

Finanzlage. So verfügte A.S. Création am 31. Dezember 2020 über eine

Netto-Anlageposition von 11,4 Mio. EUR (Vorjahr: 6,1 Mio. EUR).

Gummersbach, 18. März 2021

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand

