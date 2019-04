DGAP-Adhoc: A.S. Création Tapeten AG: Veräußerung des 50 % Anteils an der OOO A.S. & Palitra (deutsch)

A.S. Création Tapeten AG: Veräußerung des 50 % Anteils an der OOO A.S. & Palitra

^

DGAP-Ad-hoc: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Joint Venture

A.



S. Création Tapeten AG: Veräußerung des 50 % Anteils an der OOO A.S. &

Palitra

02.04.2019 / 11:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die A.S. Création Tapeten AG hat im Jahr 2008 gemeinsam mit dem führenden

russischen Tapetenhersteller OOO Kof Palitra ("Kof Palitra") das

Gemeinschaftsunternehmen OOO A.S. & Palitra, Dzershinsk/Russland, ("A.S. &

Palitra") gegründet. Beide Partner halten jeweils 50 % der Anteile an diesem

Unternehmen. A.S. & Palitra produziert seit dem Jahr 2012 höherwertige

Tapeten für den osteuropäischen, insbesondere für den russischen Markt. Auf

Basis eines heute unterzeichneten Vertrages wird die A.S. Création Tapeten

AG ihre 50%ige Beteiligung an A.S. & Palitra an die Unternehmensgruppe des

Mitgesellschafters veräußern.

Aufgrund der im Laufe der letzten Jahre veränderten Rahmenbedingungen im

russischen Tapetenmarkt hat sich die Bedeutung der osteuropäischen Märkte

außerhalb der Europäischen Union als Exportmärkte für den Konzernumsatz von

A.S. Création deutlich reduziert. Die steigenden Umsätze von A.S. & Palitra

mit lokal produzierten Tapeten schlagen sich nicht in dem Konzernumsatz von

A.S. Création nieder, da das Gemeinschaftsunternehmen aufgrund der

Beteiligungsstruktur nicht nach den Regeln der Vollkonsolidierung in den

Konzernabschluss von A.S. Création einbezogen wird. Da eine Veränderung der

Beteiligungsstruktur an dem Gemeinschaftsunternehmen oder eine weitergehende

Kooperation perspektivisch nicht umsetzbar erscheint, hat der Vorstand der

A.S. Création Tapeten AG nach Absprache mit Kof Palitra und dessen

Mehrheitsaktionär, der Lins Wallpaper Limited, London/UK, ("Lins Wallpaper")

den Entschluss gefasst, sich aus dem Gemeinschaftsunternehmen

zurückzuziehen. A.S. Création wird in Osteuropa weiterhin mit der 2018 in

Betrieb genommenen Produktion in Minsk sowie der Vertriebsgesellschaft in

Moskau vertreten sein. Beide Gesellschaften gehören jeweils zu 100% zur A.S.

Création Gruppe.

Nach dem heute geschlossenen Vertrag wird Lins Wallpaper bis zum 31.12.2019

von der A.S. Création Tapeten AG die 50% Beteiligung an A.S. & Palitra

erwerben und die Gesellschafterdarlehen ablösen. Das Gesamtvolumen dieser

Transaktion beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag

in Euro und wird im Konzern-Finanzergebnis von A.S. Création des

Geschäftsjahres 2019 zu einem positiven Einmaleffekt führen. Entsprechend

hat diese Transaktion keinen Einfluss auf die veröffentlichte operative

Ergebnisplanung für das Geschäftsjahr 2019. Diese sieht für den A.S.

Création Konzern ein operatives Ergebnis zwischen 1 Mio. EUR und 2 Mio. EUR

vor. Das Konzernergebnis nach Steuern wird im Geschäftsjahr 2019 durch die

Transaktion jedoch höher ausfallen als erwartet und wird voraussichtlich auf

einem Niveau zwischen 10,0 Mio. EUR und 11,0 Mio. EUR liegen. Die bisherigen

Erwartungen sahen - ohne Berücksichtigung von Sondereffekten - für das

Konzernergebnis nach Steuern ein Niveau zwischen 1,5 Mio. EUR und 2,5 Mio.

EUR vor.

Gummersbach, 2. April 2019

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand

Kontakt:

Maik Krämer

Vorstand Finanzen und Controlling

Südstr. 47

D-51645 Gummersbach

Telefon +49-2261-542 387

Fax +49-2261-542 304

E-Mail: m.kraemer@as-creation.de

---------------------------------------------------------------------------

02.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG

Südstraße 47

51645 Gummersbach

Deutschland

Telefon: +49 22 61 54 2-0

Fax: +49 22 61 54 2-3 04

E-Mail: investor@as-creation.de

Internet: http://www.as-creation.de

ISIN: DE000A1TNNN5

WKN: A1TNNN

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 794617

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

794617 02.04.2019 CET/CEST

°