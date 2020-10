DGAP-Adhoc: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA: Corporate Governance- und Transparenzinitiative, u. a. durch Wechsel der AURELIUS Management SE vom dualistischen in das monistische Leitungssystem mit einem Verwaltungsrat (deutsch)

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA: Corporate Governance- und Transparenzinitiative, u. a. durch Wechsel der AURELIUS Management SE vom dualistischen in das monistische Leitungssystem mit einem Verwaltungsrat

09.10.2020 / 07:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AURELIUS Equity Opportunities: Corporate Governance- und

Transparenzinitiative, u. a. durch Wechsel der AURELIUS Management SE vom

dualistischen in das monistische Leitungssystem mit einem Verwaltungsrat

München/Grünwald, 9. Oktober 2020 - Vorstand und Aufsichtsrat der AURELIUS

Management SE, der Komplementärin der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co.

KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), haben heute eine Corporate Governance- und

Transparenzinitiative beschlossen. Unter anderem sieht diese den Wechsel der

AURELIUS Management SE vom dualistischen in das monistische Leitungssystem

vor.

Wechsel der AURELIUS Management SE vom dualistischen in das monistische

Leitungssystem mit einem Verwaltungsrat unter dem Vorsitz von Dr. Dirk

Markus

Die bisher mit den Organen Vorstand und Aufsichtsrat dualistisch

strukturierte AURELIUS Management SE soll zukünftig nach angelsächsischem

Vorbild monistisch, das heißt mit einem einheitlichen Verwaltungsrat (Board

of Directors), aufgestellt werden. In diesem neuen Board of Directors der

AURELIUS Management SE werden unter dem Vorsitz von Dr. Dirk Markus alle

derzeitigen Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat in einem Gremium

vereint. Dadurch wird die Effizienz der Corporate Governance nachhaltig

gestärkt. Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft, bestimmt die

Grundlinien ihrer Tätigkeit und überwacht deren Umsetzung.

Zwei Verwaltungsratsmitglieder sollen künftig als geschäftsführende

Direktoren agieren. Die Funktion des Chief Executive Officers der AURELIUS

Management SE soll Matthias Täubl übernehmen, seit 2008 bei AURELIUS und

seit August 2018 im Vorstand tätig. Weiterer geschäftsführender Direktor

soll Fritz Seemann werden, seit 2009 bei AURELIUS und seit Ende 2017 im

Vorstand tätig.

Weitere Corporate Governance- und Transparenzmaßnahmen

In Zukunft sollen Mitgliedern des Verwaltungsrates der AURELIUS Management

SE keine virtuellen Carried Interest Unterbeteiligungsboni mehr zugesagt

werden. Stattdessen sollen sie sich zukünftig im Rahmen von Co-Investments

mit eigenen Mitteln an neu akquirierten Konzernunternehmen beteiligen. Die

bisher praktizierte Incentivierung über Carried Interest

Unterbeteiligungsboni wird auslaufen.

Ferner ist beabsichtigt, dass der Aufsichtsrat der AURELIUS Equity

Opportunities SE & Co. KGaA zukünftig drei Ausschüsse bilden wird, einen

Prüfungsausschuss, einen Personalausschuss und einen Nominierungsausschuss.

Bei der nächsten Wahl zum Aufsichtsrat soll nur ein neu zu wählendes

Mitglied durch den Gründerkreis entsandt werden. In Zukunft sollen noch

stärker externe Industrieexperten zur Wahl vorgeschlagen werden.

Weiterhin sollen Umsatz- und Ergebniszahlen des Portfolios künftig

detaillierter nach verschiedenen Clustern aufgeschlüsselt werden.

Die quartalsweise Berechnung von Net Asset Values (NAV) wird sich an den

International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (IPEV)

orientieren, die sowohl vom Bundesverband Deutscher

Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) als auch international von

Private-Equity-Verbänden als Bewertungsbasis empfohlen werden.

Kontakt:

AURELIUS Gruppe

Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0

Fax: +49 (89) 544799 - 55

Email: investor@aureliusinvest.de

09.10.2020 CET/CEST

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

Ludwig-Ganghofer-Straße 6

82031 Grünwald

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 544 799-0

Fax: +49 (0)89 544 799-55

E-Mail: info@aureliusinvest.de

Internet: www.aureliusinvest.de

ISIN: DE000A0JK2A8

WKN: A0JK2A

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München

(m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1139883

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1139883 09.10.2020 CET/CEST

°