DGAP-Adhoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S beschließt Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe) (deutsch)

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S beschließt Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e):

Anleiheemission

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S beschließt Emission einer

nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

10.01.2022 / 11:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AT&S beschließt Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe) und lädt

die Inhaber der ausstehenden Hybridanleihe 2017 ein, diese zum Kauf gegen

Barzahlung anzubieten

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT,

IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRIALIEN(S),

KANADA(S), JAPAN(S), DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH VON GROSSBRITANNIEN UND

NORDIRLAND, SINGAPUR(S), BELGIEN(S), FRANKREICH(S), ITALIEN(S) ODER ANDEREN

LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHGUNG, WEITERGABE ODER VETEILUNG

RECHTSWIDIRIG WÄRE, BESTIMMT.

Der Vorstand der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

Aktiengesellschaft ("AT&S") hat beschlossen, - auf Basis der heute durch den

Aufsichtsrat erteilten Genehmigung und abhängig von den Marktbedingungen -

eine tief nachrangige Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer

vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren ("Hybridanleihe") zu

begeben. HSBC Bank plc, Morgan Stanley Europe SE wurden als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners, Erste Group Bank AG als Joint Bookrunner

mandatiert.

AT&S strebt ein Emissionsvolumen von mindestens EUR 300 Mio. bis hin zur

Benchmark-Size an. Die Emission wird sich mit einer Mindeststückelung von

EUR 100.000,- ausschließlich an professionelle und institutionelle

Investoren richten, ein Angebot an Kleinanleger wird nicht erfolgen. Das

tatsächliche Emissionsvolumen steht noch nicht fest und wird im Rahmen eines

Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Weitere Details der Emission wie der

Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon werden basierend auf den

jeweils geltenden Marktbedingungen und den Rückmeldungen/ Gesprächen mit den

Investoren im Rahmen eines solchen Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die

Emission soll voraussichtlich noch im Januar 2022 abgeschlossen werden.

Der mögliche Emissionserlös soll das strategische Investitionsprogramm als

Basis für das geplante, langfristig profitable Wachstum unterstützen.

Darüber hinaus soll der potenzielle Erlös die Kapitalbasis von AT&S stärken

und die Bilanzstruktur über ein IFRS-Eigenkapitalinstrument optimieren.

Weiteres dient er zur Refinanzierung der Anleihe 2017 wie unten beschrieben

und für allgemeine Gesellschafts- und (Re)Finanzierungszwecke.

Im Zusammenhang mit der Begebung der neuen Hybridanleihe lädt AT&S in Frage

kommende Inhaber der am 24. November 2017 von AT&S begebenen EUR 175.000.000

Undated Resettable Fixed Rate Subordinated Notes (XS 1721410725) (die "2017

Anleihe") ein, die 2017 Anleihe zum Kauf durch AT&S gegen Barzahlung unter

den Bedingungen, die im Tender Offer Memorandum der AT&S vom 10. Januar 2022

beschrieben sind, anzubieten ("TOM") (das "Angebot").

Der Kaufpreis für die 2017 Anleihe beträgt 103.70% oder EUR 1.037 je EUR

1.000 Nennbetrag auf der Basis eines Abwicklungstages (Settlement Date) am

20. Januar 2022. Darüber hinaus wird AT&S auch die aufgelaufenen Zinsen für

die Anleihe 2017, deren Kauf im Rahmen des Angebots angenommen wurde,

zahlen. Das TOM ist während der Angebotsfrist, die voraussichtlich am 10.

Januar 2022 beginnt und voraussichtlich am 17. Januar 2022, 17.00 Uhr MEZ

endet, bei Lucid Issuer Services (die "Angebotsstelle") erhältlich. Das

Angebot erfolgt im Rahmen des Bekenntnisses der AT&S die anstehenden

Tilgungen des Unternehmens proaktiv zu steuern und das Fälligkeitsprofil der

Verbindlichkeiten zu optimieren.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April

2014 über Marktmissbrauch ("MAR"); sie ist weder ein Prospekt oder ein

Angebotsdokument noch ein Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum

Verkauf oder zum Kauf von irgendwelchen Wertpapieren der AT&S noch eine

Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder

Empfehlung noch eine Einladung an Inhaber ausstehender Anleihen der AT&S

Rückkaufangebote zu unterbreiten.

Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der

Hybridanleihe, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen werden, können in

bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und

Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über solche

Beschränkungen informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung solcher

Beschränkung kann eine Verletzung der Wertpapiergesetzte solcher

Jurisdiktionen darstellen. Im Zusammenhang mit der geplanten Zulassung der

Hybridanleihe zum Amtlichen Handel der Wiener Börse wird ein von der FMA

(Finanzmarkaufsichtsbehörde) gebilligter Prospekt veröffentlicht und auf der

Webseite der AT&S zur Verfügung gestellt werden. Diese Mitteilung stellt

keine Empfehlung in Bezug auf die Privatplatzierung der Hybridanleihe dar.

Investoren sollten für die Frage der Geeignetheit der Privatplatzierung für

sich einen professionellen Berater konsultieren.

Die Hybridanleihe wurde nicht und wird nicht gemäß ausländischen

Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in

der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen

Wertpapierbehörden registriert und darf insbesondere in den Vereinigten

Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch

verkauft werden. Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen,

die diese Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich

insbesondere nicht an U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den USA,

Australien, Kanada, Japan, dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und

Nordirland, Singapur, Belgien, Frankreich oder Italien. Diese Mitteilung ist

nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der USA, Australien(s), Kanada(s)

oder Japan(s) oder einem anderen Staat, in dem die Weitergabe oder

Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an Publikationen mit

einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet

werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA findet nicht

statt.

MiFID II Zielmarkt der Hybridanleihe: ausschließlich geeignete Gegenparteien

und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde keine EU PRIIP-

oder GB PRIIPS-Basisinformationsblatt (KID) erstellt. Kein Verkauf an EWR-

oder GB-Kleinanleger.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced

Technologies & Solutions

AT&S ist ein führender Hersteller hochwertiger Leiterplatten und von

IC-Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für die

Kerngeschäfte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial und

Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in

Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China

(Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul) und beschäftigt rund

12.500 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net

Medienkontakt:

Gerald Reischl, Director Communications & Public Relations

Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.net

Investor Relations Kontakt:

Philipp Gebhardt, Director Investor Relations

Tel: +43 3842 200 2274; Mobil: +43 664 7800 2274; p.gebhardt@ats.net

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

Fabriksgasse 13

8700 Leoben / Österreich

www.ats.net

10.01.2022 CET/CEST

www.eqs.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

Fabriksgasse 13

8700 Leoben

Österreich

Telefon: +43 (1) 3842200-0

E-Mail: ir@ats.net

Internet: www.ats.net

ISIN: AT0000969985, AT0000A09S02

WKN: 922230

Indizes: ATX

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange;

Wiener Börse (Amtlicher Handel)

EQS News ID: 1266736

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1266736 10.01.2022 CET/CEST

°