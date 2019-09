DGAP-Adhoc: ASMALLWORLD AG Tochter First Class & More lanciert kostenpflichtige Mitgliedschaften und volles Serviceangebot auf Englisch (deutsch)

ASMALLWORLD AG Tochter First Class & More lanciert kostenpflichtige Mitgliedschaften und volles Serviceangebot auf Englisch

ASMALLWORLD AG Tochter First Class & More lanciert kostenpflichtige

Mitgliedschaften und volles Serviceangebot auf Englisch

19.09.2019 / 17:54 CET/CEST

Medienmitteilung

ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) Tochter First Class & More lanciert

kostenpflichtige Mitgliedschaften und volles Serviceangebot auf Englisch

Zürich, 19.9.2019 - Die ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) Tochter First Class &

More International AG bietet ab heute ihr volles Serviceangebot inklusive

kostenpflichtiger Mitgliedschaften auf Englisch an. Dies erlaubt der

Gesellschaft erstmals über die Grenzen der DACH-Region hinaus zu expandieren

und ihren Service englischsprachigen Kunden anzubieten. Das Unternehmen will

damit seine Position als Marktführer in der DACH-Region international

ausweiten und seine Nutzerbasis damit signifikant vergrössern. Mit dem

neuen, englischsprachigen Angebot können nun auch erstmals Synergien mit der

ASMALLWORLD-Community genutzt werden, insbesondere in der Gewinnung von

neuen Kunden.

Die ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) Tochter First Class & More International AG

erweitert ihr Serviceangebot und führt auf ihrer englischsprachigen Webseite

www.first-class-and-more.com per sofort kostenpflichtige Mitgliedschaften

ein. Die im Juni mit einem Soft-Launch gestartete Webseite macht das

umfangreiche Smart Luxury Travel Angebot des Unternehmens somit auch

englischsprachigen Kunden zugänglich.

Die kostenpflichtigen Mitgliederstufen wurden dabei analog zum

erfolgreichen, deutschsprachigen Service aufgebaut und kosten 59 Euro für

Gold, 199 Euro für Platin und 999 Euro pro Jahr für Diamant. Dafür bekommen

die Mitglieder Zugang zu den besten Deals für Flüge und Hotels, Insider

Strategien für Loyalitätsprogramme von Fluggesellschaften und Hotelketten,

die monatlichen Insider News sowie Zugang zu anderen Services, vor allem

persönliche Beratung, die es Mitgliedern ermöglichen in den Genuss von

Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen.

Mit der Einführung der kostenpflichtigen Mitgliedschaften beginnt das

Unternehmen erstmals seinen Service auch ausserhalb der DACH-Region zu

monetarisieren und damit seine internationale Präsenz auszubauen. Mit dem

englischsprachigen Angebot wird das Marktpotenzial des Unternehmens stark

erweitert und die internationale Seite soll in Zukunft zu einer weiteren

Einnahmequelle für das Unternehmen werden. Der geografische Fokus für die

neue Webseite liegt dabei auf englischsprechende Kunden in Europa,

insbesondere Grossbritannien, Skandinavien und Benelux.

Realisierung der Synergien mit der ASMALLWORLD Community

Die ASMALLWORLD AG hat First Class & More in 2018 übernommen. Ziel war es,

das deutschsprachige Angebot von First Class & More zu internationalisieren,

sowie die Inhalte von First Class & More für die Mitglieder der ASMALLWORLD

Travel & Lifestyle Community zu nutzen. Mit dem Ausbau des Serviceangebots

der englischsprachigen Webseite und der Einführung von kostenpflichtigen

Mitgliedschaften wurde heute ein wichtiger Schritt zur Umsetzung dieser

Strategie geleistet. Ab sofort steht einer gemeinsamen Vermarktung der

beiden Services nichts mehr im Wege.

Über First Class & More

First Class & More wurde 2009 gegründet und spezialisiert sich auf Smart

Luxury Travel. Es ist das führende deutschsprachige Insider-Portal für

Luxusreisen und ermöglicht es Mitgliedern, in den Genuss von Luxusreisen zu

Insiderpreisen zu kommen. Das Unternehmen war dabei bisher hauptsächlich in

der DACH-Region unter der Website www.first-class-and-more.de tätig. Die

englischsprachige Seite von First Class & More wurde im Juni 2019 gestartet

und ist unter www.first-class-and-more.com zugänglich.

Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter

www.asmallworldag.com.

Kontakt:

ASMALLWORLD AG

Jan Luescher, CEO

Bellerivestrasse 241

CH-8008 Zurich

press@asw.com

Die ASMALLWORLD Gruppe

ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Der

Fokus liegt dabei auf Erlebnissen, der moderne Form von Luxus.

Aufbauend auf dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD, betreibt das Unternehmen

ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert

und es ihnen ermöglicht, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue

Bekanntschaften zu knüpfen.

ASMALLWORLD-Mitglieder treten dabei über die ASMALLWORLD App und Website in

Kontakt, wo sie Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, andere

Mitglieder kennenlernen und eine Vielzahl an Reiseprivilegen geniessen.

Mitglieder haben auch die Möglichkeit, sich auf über 1'000

ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von

regelmässigen lokalen Treffen in den Grossstädten dieser Welt, sowie Zugang

zu exklusiven Shows, Galas, Ausstellungen, oder grossen Sportereignissen bis

hin zu grösseren Wochenenderlebnissen an Hotspots wie Saint-Tropez, Marbella

oder Gstaad.

Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD, sind folgende Unternehmen ebenfalls

Teil des ASMALLWORLD-Ökosystems:

First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern

ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen.

LuxuryBARED, ein Reisebüro mit einer gepflegten Auswahl der besten

Luxushotels der Welt und exklusiven Buchungs-Upgrades.

The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher

Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet.

ASW Hospitality, welche die ASMALLWORLD Hotel Collection pflegt und das

Management des weltbekannten North Island Resorts auf den Seychellen

betreibt.

Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten:

www.asmallworldag.com

www.asw.com

www.first-class-and-more.de

www.first-class-and-more.com

www.finestclubs.com

www.luxuryBARED.com

www.asmallworldhospitality.com

www.north-island.com

°