DGAP-Adhoc: ALLGEIER SE: Vorstandsvorsitzender Carl Georg Dürschmidt plant Wechsel in den Aufsichtsrat (deutsch)

München, 02. September 2021 - Der Aufsichtsrat der Allgeier SE und der

Vorstandsvorsitzende Carl Georg Dürschmidt (63) haben sich heute

einvernehmlich darauf verständigt, dem Wunsch von Georg Dürschmidt zu

entsprechen, aus dem Vorstand des Unternehmens auszuscheiden und ein Amt im

Aufsichtsrat anzustreben.

Detlef Dinsel, Vorsitzendes des Aufsichtsrats der Allgeier SE, sagt: "Im

Namen der Gesellschaft dankt der Aufsichtsrat Georg Dürschmidt für seine

herausragenden Leistungen als Vorstandsvorsitzender und Unternehmer. Er hat

das Unternehmen gemeinsam mit den Kollegen im Management über viele Jahre

aufgebaut und zu einem großen Full-Service-Anbieter für Softwarelösungen und

IT-Dienstleistungen mit eigenen Softwareprodukten entwickelt. Mit der

Abspaltung des in der Nagarro SE gebündelten internationalen

Softwareentwicklungsgeschäfts im Dezember 2020 hat die Allgeier SE unter

maßgeblicher Führung von Georg Dürschmidt einen bahnbrechenden Meilenstein

erreicht. Die Allgeier SE steht nach Umsetzung der Abspaltung nach dem

ersten Halbjahr 2021 hervorragend da." Georg Dürschmidt möchte Allgeier und

Nagarro auch in Zukunft eng verbunden bleiben und strebt deshalb einen

Wechsel in den Aufsichtsrat der Allgeier SE zur nächsten Hauptversammlung

an, nachdem er bereits bei der Nagarro SE im Aufsichtsrat tätig ist. "Ich

möchte mich herzlich bei den Kollegen und Mitarbeitern für die gute und

vertrauensvolle Zusammenarbeit über die vielen Jahre bedanken", sagt Georg

Dürschmidt.

Die beiden langjährigen Vorstandsmitglieder Hubert Rohrer und Dr. Marcus

Goedsche, die die Allgeier Gruppe gemeinsam mit Georg Dürschmidt erfolgreich

aufgebaut haben, werden die Allgeier SE als Vorstandsteam in die Zukunft der

nächsten Jahre führen. Diese neue Phase der Unternehmensentwicklung hat in

diesem Jahr für Allgeier begonnen und wird nun im Herbst 2021 mit der

Planung für die kommenden drei Jahre intensiv weiter gestaltet. Damit

erachtet es Georg Dürschmidt als den passenden Zeitpunkt, mit Wirkung zum

30. September 2021 aus dem Vorstand auszuscheiden. Die Zeit bis zur nächsten

Hauptversammlung der Allgeier SE, in der sich Georg Dürschmidt zur Wahl für

den Aufsichtsrat stellen möchte, sieht er als eine Cooling-Off-Periode an.

Allgeier setzt basierend auf einem breiten Stamm von mehr als 2.000 Kunden

aus dem Öffentlichem Sektor, Konzernen und dem breiten Mittelstand sowie

über 2.500 Mitarbeitenden die fokussierte Wachstumsstrategie mit dem seit

vielen Jahren erfolgreichen Buy-and-Build-Ansatz auch in Zukunft fort.

Kontakt:

Allgeier SE

Corporate Communications & Investor Relations

Dr. Christopher Große

Einsteinstraße 172

81677 München

Tel.: +49 (0)89/998421-0

Fax: +49 (0)89/998421-11

E-Mail: ir@allgeier.com

Web: www.allgeier.com

Allgeier SE ist eines der führenden Technologie-Unternehmen für digitale

Transformation: Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München führt

ihre Kunden durch die Herausforderungen des digitalen Wandels, um deren

zukünftigen Erfolg sicherzustellen. Allgeier verfügt über eine breite und

stabile Kundenbasis aus global agierenden Konzernen, leistungsstarken

mittelständischen Unternehmen sowie Auftraggebern des öffentlichen Sektors.

Den über 2.000 Kunden bietet Allgeier ein vollumfängliches IT- und

Software-Services-Portfolio, das von High-End-Softwareentwicklung bis hin zu

Business Efficiency Solutions zur Unterstützung der Digitalisierung und

Transformation geschäftskritischer Prozesse reicht. Allgeier erzielt dabei

Durchbrüche hin zu neuen digitalen Geschäftsmodellen, definiert strategische

Prioritäten und realisiert mit hoher Flexibilität und Skalierbarkeit

bahnbrechende Projekte, um agile und intelligente Organisationen für das

digitale Zeitalter zu gestalten. In den Segmenten Enterprise IT und mgm

technology partners sind über 2.500 angestellte Mitarbeiter und rund 700

freiberufliche Experten in insgesamt 71 Niederlassungen in der DACH-Region,

in Frankreich und der Tschechischen Republik sowie in den USA und in Vietnam

tätig. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft

einen Umsatz von 352 Mio. Euro. Gemäß Lünendonk(R)-Liste 2021 zählt Allgeier

zu den führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in

Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN A2GS63, ISIN

DE000A2GS633). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com

