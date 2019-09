DGAP-Adhoc: ADO Properties S.A.: Abschluss eines Vertrages über den Verkauf eines Immobilienportfolios (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "ADO Properties":

26.09.2019 / 21:00 CET/CEST

Berlin, 26. September 2019. ADO Properties S.A. (die "Gesellschaft") hat

heute den Abschluss eines Anteilskaufvertrags (der "Anteilskaufvertrag") mit

der Gewobag Wohnungsbau Aktiengesellschaft Berlin über den Verkauf

sämtlicher Anteile an bestimmten Tochtergesellschaften, die Eigentümer von

23 Immobilienobjekten mit insgesamt ca. 5.800 Wohneinheiten sind,

bekanntgegeben. Der Kaufpreis für die Anteile beträgt EUR 920 Mio. abzüglich

Nettoverschuldung der verkauften Gesellschaften in Höhe von ca. EUR 340 Mio.

Die Objekte, die zum größten Teil im Jahr 2015 erworben wurden, liegen im

westlichen und nördlichen Teil Berlins in den Bezirken Spandau und

Reinickendorf.

Laut dem letzten Abschluss der Gesellschaft zum 30. Juni 2019 ist zu

erwarten, dass sich in Folge des Verkaufs die Beleihungsquote (loan to value

ratio) der Gesellschaft von 38 % auf ca. 21 % verringern und der EPRA Net

Asset Value auf EUR 62,60 pro Aktie steigern wird. ADO Properties S.A. prüft

verschiedene Optionen für die Verwendung der Erlöse aus dem Verkauf, unter

anderem die Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten, den Erwerb weiterer

Immobilienportfolien und die Verwendung für allgemeine Unternehmenszwecke.

Der Anteilskaufvertrag unterliegt einer Reihe üblicher Vollzugsbedingungen,

unter anderem fusionskontrollrechtlichen Freigaben.

Unsere alternativen Leistungskriterien wie Beleihungsquote (loan to value

ratio) und EPRA NAV werden im Abschnitt Financial Performance Indicators in

unserem letzten Abschluss unter

https://www.ado.properties/websites/ado/English/4000/publications.html

definiert.

Kontakt:

Nicole Müller, Legal Counsel

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADO Properties S.A.

1B Heienhaff

1736 Senningerberg

Luxemburg

Telefon: +352 278 456 710

Fax: +352 203 015 00

E-Mail: ir@ado.properties

Internet: www.ado.properties

ISIN: LU1250154413

WKN: A14U78

Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT

Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse

Luxemburg, SIX

