DGAP-Adhoc: ACRON HELVETIA III Immobilien AG: Publikation des aktuellen Net Asset Value (deutsch)

ACRON HELVETIA III Immobilien AG: Publikation des aktuellen Net Asset Value

^ EQS Group-Ad-hoc: ACRON HELVETIA III Immobilien AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis ACRON HELVETIA III Immobilien AG: Publikation des aktuellen Net Asset Value

17.03.2017 / 17:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



18 KR

---------------------------------------------------------------------------

Ad Hoc Mitteilung

ACRON HELVETIA III Immobilien AG: Publikation des aktuellen Net Asset Value

Münchenbuchsee, 17. März 2017 - Der Net Asset Value der ACRON HELVETIA III Immobilien AG (BX: AHCN), welche die Büroimmobilie T-Systems in Münchenbuchsee / Bern-Zollikofen hält, beträgt nach latenten Steuern per 31. Dezember 2016 CHF 148.82 pro Aktie. Hauptgrund für die Steigerung des Net Asset Value gegenüber dem Vorjahr ist die höhere Bewertung der Liegenschaft auf nun CHF 30 350 000.

Über ACRON HELVETIA III Immobilien AG Bei der Investitionsliegenschaft der ACRON HELVETIA III Immobilien AG handelt es sich um ein sechsgeschossiges Bürogebäude, das vollständig an die T-Systems Schweiz AG vermietet ist. Die mittelbare Tochter der Deutschen Telekom ist in der Geschäftskundensparte für hochwertige Informations- und Kommunikationstechnologie tätig. Das Gebäudekonzept wurde in Hinsicht auf eine vielseitige Nutzung entwickelt, so dass es auch nach einem Auszug des Mieters T-Systems von anderen Mietern genutzt werden könnte.

Seit dem 30. Juni 2009 sind die Aktien der ACRON HELVETIA III Immobilien AG (Börsensymbol: AHCN) an der BX Berne eXchange kotiert. www.acron-helvetia3.ch

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=LQUIYJFADC Dokumenttitel: 170317_AH III_Steigerung NAV_final

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: ACRON HELVETIA III Immobilien AG c/o Notariat P. Brand, Fellenbergstr. 5 3053 Münchenbuchsee Schweiz Telefon: +41 44 20 43 400 Fax: +41 44 20 43 409 E-Mail: info@acron-helvetia3.ch Internet: www.acron-helvetia3.ch ISIN: CH0025217453 Valorennummer: A0M11U Börsen: BX Berne eXchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service ---------------------------------------------------------------------------

555345 17.03.2017 CET/CEST

°