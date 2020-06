DGAP-Adhoc: 4finance S.A.: 4finance startet Prozess zur Laufzeitverlängerung der EUR 2021-Anleihen (deutsch)

4finance S.A.: 4finance startet Prozess zur Laufzeitverlängerung der EUR 2021-Anleihen

^

DGAP-Ad-hoc: 4finance S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

4finance S.A.: 4finance startet Prozess zur Laufzeitverlängerung der EUR

2021-Anleihen

29.06.2020 / 13:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

4finance startet Prozess zur Laufzeitverlängerung der EUR 2021-Anleihen

Investoren signalisieren Zustimmung

29. Juni 2020. Die 4finance Holding S.A. (die "Gruppe"), einer von Europa's

größten Anbietern von digitalen Konsumentenkrediten, gibt bekannt, den

formellen Prozess zur Änderung der Anleihebedingungen ihrer EUR 2021-Anleihe

eingeleitet zu haben. Die formelle Bekanntmachung der Einladung, über eine

neunmonatige Verlängerung der Laufzeit bis Februar 2022 abzustimmen, wurde

heute im Bundesanzeiger und auf der Website der Gruppe mit weiterführenden

Dokumenten veröffentlicht.

Nach einem Konsultationsprozess mit Investoren, die gemessen am Wert nahezu

die Hälfte der EUR-Anleihen im Besitz halten, besteht breite Zustimmung zu

den vorgeschlagenen Änderungsbedingungen. Bei erfolgreicher Verabschiedung

der Änderungen erhalten alle Inhaber der EUR-Anleihen ein Änderungsentgelt

in Höhe von 25 Basispunkten und Inhaber, die an der Abstimmung teilnehmen,

erhalten ein zusätzliches Änderungsentgelt in Höhe von 50 Basispunkten. Mit

Ausnahme des Fälligkeitsdatums und der damit verbundenen Zinszahlungstermine

bleiben alle übrigen Bedingungen unverändert. Die Gruppe verpflichtet sich

ferner, ihr Unternehmen in der Tschechischen Republik in die Liste der

Garantiegeber für ihre EUR- und USD-Anleihen aufzunehmen.

Die Ergebnisse der Abstimmung werden für Mitte Juli erwartet, und sollte das

erforderliche Quorum von 50 % nicht erreicht werden, ist eine zweite

Abstimmung mit einem Quorum von 25 % für Mitte August vorgesehen. Die

vollständige Dokumentation ist auf der Website der Gruppe verfügbar unter:

https://www.4finance.com/investors-and-media/bonds/.

Paul Goldfinch, CFO von 4finance, erläutert:

"Obwohl dies nicht Teil unseres ursprünglichen Refinanzierungsplans zu

Beginn des Jahres war, wurden wir durch die Reaktionen der Inhaber unserer

EUR-Anleihen in den vergangenen Wochen ermutigt. Die überwiegende Mehrheit

hat unsere Beweggründe für die vorgeschlagene Verlängerung der Laufzeit der

EUR-Anleihen verstanden und ihre Zustimmung signalisiert. Wir begrüßen auch

jeden weiteren Austausch mit unseren Investoren und möchten Inhaber unserer

EUR-Anleihen ermutigen, sich am Abstimmungsprozess zu beteiligen. Wenn dies

gelingt, bietet sich uns damit eine gute Gelegenheit zur Refinanzierung der

Gruppe, sobald der Markt für High-Yield-Bonds und unsere Ergebnisse weniger

von der COVID-19-Problematik abhängen.

"Operativ haben wir seit unserer Q1-Berichterstattung weiterhin gute

Fortschritte gemacht. Bislang haben sich im Juni sowohl das

Online-Darlehensvolumen als auch die Dynamik der Online-Kreditrückzahlung

gegenüber dem Niveau vom Mai weiter verbessert."

Für weitere Informationen können sich Investoren direkt an Aalto Capital

wenden:

4finance Email: [1]james.etherington@4finance.com

1. mailto:james.etherington@4finance.com

Email: [1]press@4finance.com

1. mailto:press@4finance.com

Aalto Capital Email: [1]manfred.steinbeisser@aaltocapital.de

1. mailto:manfred.steinbeisser@aaltocapital.de

Tel.: +[1]49 89 898 67 77 0

1. tel:498989867770

www.4finance.com

Diese Bekanntmachung enthält Insider- Informationen gemäß

Marktmissbrauchsverordnung.

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind "zukunftsgerichtete Aussagen".

Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und

unterliegen Unsicherheiten und Veränderungen der äußeren Umstände. Die

tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen

enthaltenen Ergebnissen abweichen.

Über 4finance

Die im Jahr 2008 gegründete 4finance ist eine von Europa's größten Anbietern

von digitalen Konsumentenkrediten. und in 14 Ländern tätig. Basierend auf

innovativer, digitaler Analyse und einem hohen Automatisierungsgrad in allen

Bereichen, konnte 4finance rasch wachsen und bis heute Kredite in Höhe von

mehr als 7 Mrd. Euro in Form von Single Payment Loans (Mikrokredite),

Ratenkrediten und Kreditlinien vergeben. 4finance betreibt ein Portfolio

führender Marken, über welche das Unternehmen als verantwortungsbewusster

Kreditgeber einfache, bequeme und transparente Produkte für Millionen von

Kunden anbietet, die von herkömmlichen Anbietern typischerweise

unterversorgt sind. 4finance hat Büros in Riga (Lettland), London (UK) und

Miami (USA) und ist derzeit in 12 Ländern in Europa sowie in Argentinien und

Mexiko tätig. Die Gruppe bietet über ihre Tochtergesellschaft TBI Bank, ein

in der EU zugelassenes Institut mit Niederlassungen in Bulgarien und

Rumänien, neben Verbraucherkrediten und Krediten für KMUs auch Einlagen für

Kunden an.

---------------------------------------------------------------------------

29.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: 4finance S.A.

8-10 Avenue de la Gare

1610 Luxembourg

Großherzogtum Luxemburg

E-Mail: info@4finance.com

ISIN: XS1417876163, SE0006594412, XS1092320099, XS1094137806,

WKN: A181ZP

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

Stuttgart

EQS News ID: 1081051

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1081051 29.06.2020 CET/CEST

°