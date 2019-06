DGAP-Adhoc: 4SC AG sichert sich EUR 11 Mio. aus Kapitalerhöhung (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "4 SC":

4SC AG sichert sich EUR 11 Mio.



aus Kapitalerhöhung

DGAP-Ad-hoc: 4SC AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

4SC AG sichert sich EUR 11 Mio. aus Kapitalerhöhung

28.06.2019 / 17:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER

INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN,

KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG

DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR.

4SC AG sichert sich EUR 11 Mio. aus Kapitalerhöhung

Planegg-Martinsried, 28. Juni 2019 - Die 4SC AG (4SC, FWB Prime Standard:

VSC) hat die am 11. Juni 2019 beschlossene Bar-Kapitalerhöhung

abgeschlossen. Es wurden insgesamt 4.676.703 Angebotsaktien zum Bezugspreis

von EUR 2,37 je Aktie platziert, was einem Bruttoemissionserlös von rund EUR

11 Mio. entspricht.

Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das

Grundkapital von EUR 30.648.513,00, eingeteilt in 30.648.513 auf den Inhaber

lautende Stückaktien, um EUR 4.676.703,00 bzw. 4.676.703 Aktien auf EUR

35.325.216,00, eingeteilt in 35.325.216 Aktien, zu erhöhen. Die erstmalige

Börsennotierung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 4. Juli 2019

erfolgen, nachdem die Durchführung der Kapitalmaßnahme voraussichtlich am 2.

Juli 2019 ins Handelsregister eingetragen worden sein wird.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die

Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum

Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen

stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von

zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle

von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen

Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine

Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen

oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen

diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

Hinweis

Das Angebot für die angebotenen Aktien ist beendet. Eine

Zeichnungsmöglichkeit für Wertpapiere der Gesellschaft besteht nicht mehr.

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot

zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden

Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer

bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der 4SC AG (die "Gesellschaft"

und solche Aktien, die "Aktien") in den Vereinigten Staaten von Amerika oder

sonstigen Staaten, und soll auch nicht dahingehend verstanden werden.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige

Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung

von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities

Act nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Gesellschaft

beabsichtigt weder, die Registrierung eines Teils des Angebots in den

Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der

Aktien in den Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik

Deutschland und Luxemburgs autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des

EWR als der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburgs, der die

Prospektrichtlinie umgesetzt hat, (ein "Relevanter Mitgliedsstaat") wurden

und werden keine Handlungen unternommen, die ein in einem Relevanten

Mitgliedsstaat die Veröffentlichung eines Prospekts erforderndes

öffentliches Angebot darstellen würden. Dementsprechend dürfen die Aktien in

Relevanten Mitgliedstaaten nur:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte

Investoren" definiert werden; oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs.

2 der Prospektrichtlinie erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine

Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die

Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die

Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien

zu entscheiden, so wie diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im

Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat

definiert ist. Der Ausdruck Prospektrichtlinie bezieht sich auf die

Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung, einschließlich Richtlinie

2010/73/EU) und beinhaltet die Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten

Mitgliedsstaaten.

Hinsichtlich jedes Investors, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der

Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen, dass er zugesichert hat und

damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht im

Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt kein

Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie und auch keinen Prospekt dar.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere

Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich

nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese

Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß Definition

in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i)

Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen

haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial

Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) "high net worth

entities" sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (wobei

diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden), zur

Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen. Personen, die

keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser

Mitteilung vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen

oder auf deren Grundlage handeln.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der

derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der

Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse

wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten

oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse

oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen,

aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit

Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere

Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen

Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die sich

auf die Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft

übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in

die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt

oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot oder eine

Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar,

noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tatsache ihrer

Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder

können sich Investoren im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag

darauf verlassen. Das Angebot und die Verbreitung dieser Mitteilung und

anderer Informationen im Zusammenhang mit der Börsennotierung und dem

Angebot können in bestimmten Ländern gesetzlich verboten oder eingeschränkt

sein.

Kontakt

Dr. Anna Niedl

Corporate Communications & Investor Relations Officer

anna.niedl@4sc.com

+49 89 7007 6366 [IMAGE]

4SC AG

Fraunhoferstraße 22

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Stellungnahme des Managements

4SC möchte sich bei seinen bestehenden Aktionären für die beständige

Unterstützung bedanken und ist davon überzeugt, dass Gespräche bezüglich

weiterer Finanzierungsquellen bald positiv abgeschlossen werden können.

Über 4SC

Das biopharmazeutische Unternehmen 4SC AG entwickelt niedermolekulare

Medikamente, die Krebskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf bekämpfen.

Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt und

umfasst zwei Medikamentenkandidaten in klinischer Entwicklung: Resminostat

und Domatinostat.

4SC geht für künftiges Wachstum und Wertsteigerung Partnerschaften mit

Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen ein und wird zugelassene Medikamente

in ausgewählten Regionen schließlich eventuell auch selbst vermarkten.

4SC hat ihren Hauptsitz in Planegg-Martinsried bei München, Deutschland. Das

Unternehmen beschäftigt 47 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2019) und ist im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (FSE Prime Standard:

VSC; ISIN: DE000A14KL72).

28.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: 4SC AG

Fraunhoferstr. 22

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland

Telefon: +49 89 700763-0

Fax: +49 89 700763-29

E-Mail: public@4sc.com

Internet: www.4sc.com

ISIN: DE000A14KL72

WKN: A14KL7

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 833231

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

833231 28.06.2019 CET/CEST

°