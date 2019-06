DGAP-Adhoc: 4SC AG beschließt Ausgabe neuer Aktien, um die Entwicklung der Medikamente Resminostat und Domatinostat weiter voranzubringen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "4 SC":

4SC AG beschließt Ausgabe neuer Aktien, um die Entwicklung der Medikamente Resminostat und Domatinostat weiter voranzubringen

Planegg-Martinsried, 11. Juni 2019 - Der Vorstand der 4SC AG (4SC, FWB Prime

Standard: VSC) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine

Bar-Kapitalerhöhung für die Finanzierung der weiteren Entwicklung der

Medikamentenkandidaten Resminostat und Domatinostat beschlossen. Hierzu

plant 4SC eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die

bestehenden Aktionäre. Insgesamt werden bis zu 15.324.256 neue Aktien zum

Bezug angeboten; nicht bezogene neue Aktien sollen im Rahmen von

Privatplatzierungen internationalen institutionellen Investoren zum Erwerb

angeboten werden (zusammengenommen das "Angebot").

Bar-Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien

4SC hat beschlossen, eine Erhöhung des Grundkapitals von EUR 30.648.513,00

vorzubereiten, und zwar unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis zu

EUR 15.324.256,00 auf bis zu EUR 45.972.769,00, im Rahmen einer

Bar-Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch die Ausgabe von bis zu

15.324.256 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag

(Stückaktien), jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in

Höhe von EUR 1,00. Die neuen Aktien (die "Angebotsaktien"), werden den

bestehenden Aktionären von der MainFirst Bank AG, Frankfurt am Main, im Wege

des mittelbaren Bezugsrechtes angeboten. Das Bezugsverhältnis wird 2:1

betragen, das heißt zwei alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen

Aktie. Ein organisierter Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Die

Bezugsfrist soll am 13. Juni 2019 beginnen und voraussichtlich am 26. Juni

2019 um Mitternacht (24 Uhr MESZ) enden.

Der Bezugspreis je neuer Aktie wird voraussichtlich am 21. Juni 2019 unter

Berücksichtigung des volumengewichteten Durchschnittskurses (VWAP) der 4SC

AG im elektronischen Handelssystem XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse vom

Beginn der Bezugsfrist am 13. Juni 2019 bis zum Handelsschluss des 20. Juni

2017 abzüglich eines möglichen und noch festzusetzenden Abschlags

festgelegt. Der Bezugspreis wird höchstens EUR 4,00 betragen. Die im Rahmen

des Bezugsangebots nicht bezogenen Aktien werden nach dem Ende der

Bezugsfrist internationalen institutionellen Investoren im Rahmen einer

Privatplatzierung zum Erwerb angeboten. Soweit die Angebotsaktien nicht bei

der Privatplatzierung zugeteilt werden, können Aktionäre, die Bezugsangebote

für weitere Angebotsaktien abgegeben haben (Überzeichnung), zusätzliche

Angebotsaktien erhalten. Die Gesellschaft strebt einen Nettoemissionserlös

aus dem Angebot in Höhe von EUR 35 bis 40 Mio. an.

Bezugsangebot und Wertpapierprospekt

Weitere Einzelheiten des Angebots können dem Bezugsrechtsangebot entnommen

werden, welches voraussichtlich am oder um den 12. Juni 2019 im

Bundesanzeiger veröffentlicht sowie auf der Internetseite www.4sc.de

aufrufbar sein wird. Das öffentliche Angebot der Aktien aus der

Barkapitalerhöhung und die Zulassung der neuen Aktien aus der

Kapitalerhöhung zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) an der

Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen auf Basis eines von der Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich heute, den 11.

Juni 2019, gebilligten Wertpapierprospekts. Folglich erfolgen das Angebot

und die Zulassung der Angebotsaktien zum Handel vorbehaltlich der Billigung

durch die BaFin. Der Prospekt wird auf der Internetseite der 4SC AG

www.4sc.de aufrufbar sein.

Die Transaktion wird begleitet von MainFirst Bank AG als European

Bookrunner.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die

Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum

Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen

stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von

zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle

von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen

Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine

Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen

oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen

diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt

ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten

Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu), der

voraussichtlich heute von der BaFin genehmigt wird. Eine Anlageentscheidung

hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der 4SC AG sollte nur

auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Nach der Genehmigung durch

die BaFin wird der Wertpapierprospekt bei der Gesellschaft (Fraunhoferstr.

22, 82152 Planegg-Martinsried, Deutschland; Tel.: +49 89 700763-0 [IMAGE];

Fax: +49 89 700763-29 [IMAGE]; und auf der Website von 4SC AG (www.4sc.de))

kostenfrei erhältlich sein.

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot

zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden

Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer

bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der 4SC AG (die "Gesellschaft"

und solche Aktien, die "Aktien") und soll auch nicht dahingehend verstanden

werden.

Insbesondere stellt diese Mitteilung kein Angebot zum Verkauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten

Staaten dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") bzw.

eine Befreiung von der Registrierungspflicht weder angeboten noch verkauft

werden. Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des

Securities Act registriert. In den Vereinigten Staaten wird kein

öffentliches Angebot der Aktien durchgeführt.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik

Deutschland autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des EWR als der

Bundesrepublik Deutschland, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat, (ein

"Relevanter

Mitgliedsstaat") wurden und werden keine Handlungen unternommen, die ein in

einem Relevanten Mitgliedsstaat die Veröffentlichung eines Prospekts

erforderndes öffentliches Angebot darstellen würden. Dementsprechend dürfen

die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten nur:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte

Investoren" definiert werden; oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs.

2 der Prospektrichtlinie erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine

Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die

Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die

Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien

zu entscheiden, so wie diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im

Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat

definiert ist. Der Ausdruck Prospektrichtlinie bezieht sich auf die

Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung, einschließlich Richtlinie

2010/73/EU) und beinhaltet die Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten

Mitgliedsstaaten.

Hinsichtlich jedes Investors, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der

Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat

und damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht

im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt kein

Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie dar und auch keinen Prospekt dar.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere

Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich

nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese

Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß Definition

in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i)

Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen

haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial

Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) "high net worth

entities" sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (wobei

diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden), zur

Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen. Personen, die

keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser

Mitteilung vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen

oder auf dessen Grundlage handeln

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der

derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der

Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse

wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten

oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse

oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen,

aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit

Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere

Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen

Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die sich

auf die Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft

übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in

die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt

oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot oder eine

Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar,

noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tastsache ihrer

Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich

im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen

werden.

Kontakt:

Dr. Anna Niedl

Corporate Communications & Investor Relations Officer

anna.niedl@4sc.com

+49 89 7007 6366 [IMAGE]

4SC AG

Fraunhoferstraße 22

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über 4SC

Das biopharmazeutische Unternehmen 4SC AG entwickelt niedermolekulare

Medikamente, die Krebskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf bekämpfen.

Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt und

umfasst zwei Medikamentenkandidaten in klinischer Entwicklung: Resminostat

und Domatinostat.

4SC geht für künftiges Wachstum und Wertsteigerung Partnerschaften mit

Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen ein und wird zugelassene Medikamente

in ausgewählten Regionen schließlich eventuell auch selbst vermarkten.

4SC hat ihren Hauptsitz in Planegg-Martinsried bei München, Deutschland. Das

Unternehmen beschäftigt 47 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2019) und ist im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (FSE Prime Standard:

VSC; ISIN: DE000A14KL72).

