DGAP-Adhoc: 1. Halbjahr 2021: Anhaltende Phase der Erholung (deutsch)

1. Halbjahr 2021: Anhaltende Phase der Erholung

05.08.2021 / 20:00 CET/CEST

Altstätten, 6. August, 2021

COLTENE mit starkem Semesterergebnis

Die im zweiten Halbjahr 2020 eingesetzte Erholungsphase an den globalen

Dentalmärkten setzte sich 2021 fort. Sie verhalf der COLTENE Gruppe zu einer

starken Performance im ersten Halbjahr. Das Unternehmen verbuchte einen

Umsatz von CHF 143,5 Mio., deutlich über dem Umsatz des ersten Halbjahres

2020 (CHF 103,9 Mio.) und auch über dem Umsatz des ersten Halbjahres 2019

(CHF 135,4 Mio.). Dies entspricht einem organischen Wachstum in

Lokalwährungen im Vergleich zur Vorjahresperiode von 43,0%, respektive von

38,1% in der Berichtswährung. Der Betriebserfolg (EBIT) erreichte im ersten

Halbjahr 2021 CHF 26,0 Mio. (H1 2020: CHF 2,6 Mio.; H1 2019: CHF 12,8 Mio.).

Die EBIT-Marge betrug 18,1% (H1 2020: 2,5%; H1 2019: 9,4%). Der Reingewinn

lag bei rekordhohen CHF 18,2 Mio. (H1 2020: CHF 0,3 Mio.; H1 2019: CHF 7,9

Mio.).

Nordamerika bleibt stärkster Markt

In Lokalwährungen betrug das Umsatzwachstum im Vergleich zum H1 2020 im

Bereich Zahnerhaltung 57,5%, im Bereich Behandlungseffizienz 35,2% und im

Bereich Infektionskontrolle 34,9%.

Hauptmarkt mit einem Umsatzanteil von 50,3% (VJ: 47,9 %) ist und bleibt

Nordamerika. Dies ist auch der Heimmarkt der SciCan Gruppe, der mit einer

Umsatzzunahme in Lokalwährungen von 49,6% das stärkste Wachstum

verzeichnete. Der Anteil der Region EMEA am Umsatz betrug 35,0% (VJ: 33,5%).

In dieser Region nahmen die Umsätze währungsbereinigt um 45,9% zu. Der

Umsatzanteil von Lateinamerika reduzierte sich aufgrund des Verkaufs der

brasilianischen Tochtergesellschaft Vigodent weiter auf 4,3% (VJ: 5,1%).

Dank dem Verkauf konnte die COLTENE Gruppe die Risken aus der laufenden

Abwertung der brasilianischen Währung eliminieren. Die Umsätze in Asien mit

dem Hauptmarkt China nahmen in der Berichtsperiode währungsbereinigt um 4,7%

zu. Der Umsatzanteil Asiens ging auf 10,4% (VJ: 13,5%) zurück.

Vereinheitlichte Preise und neue Kundenplattform

COLTENE bereitet sich auf eine weitere Normalisierung der Märkte vor. Um am

Markt zu bestehen und weitere Marktanteile zu gewinnen, wurde eine Reihe von

Neuerungen eingeführt, unter anderem eine neue, vereinheitlichte Preisliste

sowie neue Händlerverträge. COLTENE baut zudem den Kontakt zu den Endkunden

stärker aus, unter anderem über eine neue Kundendienst-Software. Diese ist

namentlich beim Aufbau der neuen Produkte im Bereich Internet of Things und

digitale Dienste wichtig, denn damit stärkt COLTENE ihre Beziehung zu den

Endkunden. Das Dental Service Organisation Support Team kümmert sich um den

weiteren Aufbau der Strukturen im wachsenden Bereich der Gruppenpraxen. Die

Integration von SciCan und Micro-Mega ist abgeschlossen. In der nächsten

Phase werden die Produktportfolios noch feiner aufeinander abgestimmt.

Mutationen in der Gruppenleitung

Am 30. Juni 2021 trat John Westermeier von seiner Funktion als

Vice-President Marketing und Verkauf für die Region Nordamerika zurück.

Seine Nachfolge wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Als Nachfolger für

den am Jahresende in Pension gehenden CFO der COLTENE Gruppe, Gerhard

Mahrle, wurde Markus Abderhalden ernannt. Der 42-jährige Schweizer verfügt

über mehrjährige Industrieerfahrung als CFO und wechselt von der DGS Gruppe

zu COLTENE. Seine Karriere startete er als Wirtschaftsprüfer und Berater bei

Ernst&Young, darauf folgten Positionen als Head of Corporate Accounting and

Financial Reporting sowie später als CFO der Region Nordamerika bei der

Bühler Gruppe.

Der gesamte Verwaltungsrat und der CEO Martin Schaufelberger bedanken sich

bei Gerhard Mahrle und John Westermeier herzlich für ihren äusserst

wertvollen Beitrag zur Entwicklung der COLTENE Gruppe in einer wichtigen

Wachstumsphase.

Ausblick

Der Ausblick auf des Gesamtjahr 2021 ist positiv, bleibt aber wegen der

andauernden COVID-19-Pandemie noch mit Unsicherheiten behaftet. Neue

Virusvarianten können zu weiteren Wellen von Infektionen und partiellen

Lock-downs führen. COLTENE geht jedoch davon aus, dass Zahnarztpraxen

aufgrund der bestehenden Hygienemassnahmen davon eher weniger betroffen sein

dürften. Für das zweite Semester rechnet COLTENE daher mit einer etwas

schwächeren Dynamik, verglichen zum ersten Halbjahr, auch weil die

Nachholeffekte der Erholung von der Corona-Pandemie über die Zeit auslaufen

werden. Die Aufwände in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Sales

und Marketing werden tendenziell im zweiten Halbjahr wieder zunehmen. Für

das ganze Jahr erwartet COLTENE Verkäufe zwischen CHF 270 Mio. bis CHF 280

Mio. (VJ: CHF 248,4 Mio.; 2019: CHF 273,8 Mio.). Unter diesen Annahmen

dürfte die EBIT-Marge für das ganze Jahr 2021 über 15% zu liegen kommen.

Halbjahresbericht 2021

Der Halbjahresbericht 2021 der COLTENE Holding AG wurde heute veröffentlicht

und ist unter

www.coltene.com/investor-relations/financial-publications/half-year-reports/

verfügbar.

Kennzahlen (in CHF 1 000) H1 2021 H1 2020 Delta %

Nettoumsatz 143 467 103 888 38,1%

Betriebsaufwand 67 966 63 329 7,3%

Betriebserfolg (EBIT) 25 959 2 555 916,0%

in % vom Nettoumsatz 18,1% 2,5%

Reingewinn 18 189 290 6 172,1%

Geldfluss aus Betriebstätigkeit 13 615 8 318 63,7%

Investitionen (netto) 4 761 5 237 -9,1%

Free Cashflow 8 854 3 081 187,4%

Kennzahlen (in CHF 1 000) 30.06.21 31.12.20 Delta %

Nettoverschuldung -30 358 -21 866 38,8%

Total Aktiven 193 321 187 631 3,0%

Eigenkapital 95 745 90 234 6,1%

in % des Totals der Aktiven 49,5% 48,1%

Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 1 242 1 189 4,5%

Finanzkalender

Veröffentlichung Jahresbericht 2021 und 4. März 2022

Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2021

Generalversammlung 2022 21. April 2022

Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022 und 5. August 2022

Telefonkonferenz zum Halbjahresabschluss 2022

Die bereits im Juni kommunizierte erfreuliche Geschäftsentwicklung hält

weiter an. Im ersten Halbjahr 2021 wirkte sich ein Erholungseffekt in den

Bereichen Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz positiv aus, während die

Verkäufe im Bereich Infektionskontrolle ebenfalls weiter anstiegen. Zum

anderen sind die guten Resultate auch den im letzten Jahr rasch umgesetzten

Sparmassnahmen zu verdanken. Diese haben zu einer tieferen Kostenbasis

geführt, was nun gepaart mit den höheren Umsätzen zu erfreulichen

Ergebnissen führt.

Über COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für die Entwicklung,

Herstellung und den Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und

Kleingeräten in den Bereichen Infektionskontrolle, Zahnerhaltung und

Behandlungseffizienz. COLTENE verfügt in den USA, Kanada, Deutschland,

Frankreich und der Schweiz über modernste Produktionsstätten. Zudem ist

COLTENE mit eigenen Vertriebsorganisationen in den wichtigen

Schlüsselmärkten wie Europa, Nord- und Lateinamerika, Japan, China und

Indien präsent. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die

qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden

an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und

ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com.

Kontakt

COLTENE Holding AG

Feldwiesenstrasse 20

9450 Altstätten, Schweiz

T + 41 71 757 53 00

investor@coltene.com

www.coltene.com

This written statement and oral statements or other statements made, or to

be made, by us contain forward-looking statements that do not relate solely

to historical or current facts. These forward-looking statements are based

on the current plans and expectations of our management and are subject to a

number of uncertainties and risks that could significantly affect our

current plans and expectations, as well as future results of operations and

financial condition. We undertake no obligation to publicly update or revise

any forward-looking statements, whether as a result of new information,

future events or otherwise.

