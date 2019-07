DFV/vfdb: Feuerlöschsprays haben Vorteile/ Empfehlungen zu Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A2.2.

Berlin (ots) - Berlin - Feuerlöschsprays entsprechen nach denErfahrungen des Deutschen Feuerwehr-Verbandes (DFV) und derVereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) demStand der Technik und wurden über viele Jahre erfolgreich in derPraxis erprobt.Der DFV als Dachverband der Freiwilligen-, Berufs- undWerkfeuerwehren und die vfdb als Expertennetzwerk für Schutz, Rettungund Sicherheit empfehlen deshalb in einem jetzt herausgegebenenPositionspapier ihren Einsatz bei normaler Brandgefährdung inverschiedenen Bereichen. Voraussetzung ist eine Löschleistung vonmindestens zwei Löschmitteleinheiten. Außerdem müssen die weiterenbetrieblichen Maßnahmen gemäß den Technischen Regeln fürArbeitsstätten ASR A2.2. gegeben sein.Die beiden Verbände betonen, dass Löschsprays schnell verfügbar,sofort einsetzbar und leicht und intuitiv bedienbar sind. Beinormaler Brandgefährdung gemäß der ASR A2.2. werde damit die in denBetrieben notwendige Brandsicherheit geboten. Auch können sie einenBeitrag zur Kostenreduzierung liefern. Ein weiterer Vorteil: Auchungeübte Personen haben bei der Erstbrandbekämpfung erfahrungsgemäßkeine Hemmungen oder Schwierigkeiten beim Einsatz der Sprays. DieBedienungseinrichtung sei ihnen durch täglichen Gebrauch andererSpraydosen bekannt.Hervorgehoben wird in dem Positionspapier auch die Reduzierung derEingreifzeit. Die Bereitstellung von zertifizierten Feuerlöschspraysmit einem geeigneten Löschmittel und mindestens zweiLöschmitteleinheiten könne in zahlreichen Örtlichkeiten mit normalerBrandgefährdung zu einer sinnvollen Verbesserung des Brandschutzesund einer Anrechnung auf die nach der ASR A2.2. erforderlicheGrundausstattung mit Feuerlöscheinrichtungen führen. Dabei handelt essich um Büro- und Verwaltungsräume, Verkaufsräume, Eingangs- undEmpfangshallen, Gaststätten, Beherbergungsstätten, Spielhallen,Schulen und Hochschulen, Kindertageseinrichtungen,Pflegeeinrichtungen, Wohneinrichtungen für Menschen mitPflegebedürftigkeit oder mit Behinderung, Arztpraxen, Tagesklinikenund bestimmte Bereiche von Krankenhäusern wie zum BeispielIntensivstationen und OP-Bereiche.Pressekontakt:Dr. Müjgan Percin, Telefon (030) 28 88 48 8-40, Mobil: 0151 612 00112, E-Mail percin@dfv.org, Twitter @FeuerwehrDFV,www.facebook.com/112willkommen Alle DFV-Presseinformationen findenSie unter www.feuerwehrverband.de/pressePressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Müjgan PercinTelefon: 030-28 88 48 840Fax: 030-28 88 48 809percin@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell