DFV-Präsident kandidiert für Weltfeuerwehrverband / Hartmut Ziebs bewirbt sich als CTIF-Vizepräsident / Entscheidung im Juli (FOTO)

Berlin (ots) -Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV),kandidiert für das Amt eines Vizepräsidenten im WeltfeuerwehrverbandCTIF. "Eine sich globalisierende Welt einerseits und lauter werdendeStimmen für einen Protektionismus andererseits führen zuUnsicherheiten und Abgrenzungsmechanismen. Ich mache mich stark füreine grenzüberschreitende Feuerwehr- und Wertegemeinschaft weltweit",erklärt Ziebs. Das CTIF ist als Internationale Vereinigung desFeuerwehr- und Rettungswesens die Fach- und Interessenvertretung vonrund fünf Millionen Feuerwehrleuten in 39 Staaten. "Diegeschichtlichen Ereignisse des letzten Jahrhunderts und die aktuellenHerausforderungen mit der zunehmenden Verantwortung für Feuerwehrenfordern mutiges Handeln. Dieser Verantwortung stelle ich mich",ergänzt der DFV-Präsident.Hartmut Ziebs steht seit 2016 an der Spitze des DeutschenFeuerwehrverbandes, der mehr als 1,3 Millionen Feuerwehrangehörige inFreiwilligen Feuerwehren, Berufs-, Werk- und Jugendfeuerwehrenvertritt. Der 59-jährige Nordrhein-Westfale war zuvor zwölf Jahrelang Vizepräsident des DFV.Die Wahlen finden im Rahmen der CTIF-Delegiertenversammlung am 19.Juli 2019 im schweizerischen Martigny statt. Informationen zumWeltfeuerwehrverband CTIF stehen unter www.ctif.org zur Verfügung.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell