DFS Furniture PLC: Augen auf!

Der DFS Furniture PLC-Kurs wird am 03.03.2019, 16:32 Uhr an der Heimatbörse London mit 239,5 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Einrichtungsgegenstände".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir DFS Furniture PLC einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob DFS Furniture PLC jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der DFS Furniture PLC wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für DFS Furniture PLC aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der DFS Furniture PLC liegt im Mittel wiederum bei 262 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 239,5 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 9,39 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der DFS Furniture PLC insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber DFS Furniture PLC. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält DFS Furniture PLC daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält DFS Furniture PLC von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. DFS Furniture PLC weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,89 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Haushalts-Gebrauchsgüter") von 27,94 %. Mit einer Differenz von lediglich 23,05 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.