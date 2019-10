DFSI Qualitätsrating: Die besten Privaten Krankenversicherer 2019/2020 (FOTO)

Köln (ots) -Die DFSI Ratings GmbH hat auch 2019 - wie schon in den vergangenenJahren - alle 33 in Deutschland aktiven Privaten Krankenversichererhinsichtlich Substanzkraft, Produktqualität und Service untersucht.Beim diesjährigen DFSI-Qualitätsrating kam die Allianz mit derGesamtnote "Sehr Gut" auf Platz 1, knapp dahinter Signal Iduna undBarmenia beide ebenfalls mit "Sehr Gut".Die Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist allesnichts." Dieses Bonmot des Philosophen Arthur Schopenhauer kann jederbestätigen, der schon einmal krank war. Kein Wunder, dass daher fürviele eine möglichst gute Krankenversicherung unverzichtbar ist. Dochdie meisten Bundesbürger müssen sich in Gesetzlichen Krankenkassen(GKV) versichern, so will es der Gesetzgeber. Und dass, obwohl mansich nur bei Privaten Krankenversicherungen exakt denKrankenversicherungsschutz zusammenstellen kann, den man für sich undseine Familie möchte. Nicht zuletzt deshalb entschieden sich rund8,74 Millionen Deutsche, denen die Politik die Wahl zwischen privaterund gesetzlicher Absicherung gelassen hat, für die PrivateKrankenversicherung (PKV). Doch auch alle, die nicht komplett zur PKVwechseln können, haben zumindest die Möglichkeit, mit privatenZusatzversicherungen in bestimmten Bereichen ihr Schutzniveau zuerhöhen - etwa beim Zahnarzt oder bei stationären Behandlungen imKrankenhaus.Allerdings sollte man sich unbedingt vor Vertragsabschluss überden Krankenversicherer informieren. Denn die Unterschiede zwischenden einzelnen Gesellschaften sind groß. Während einige grundsolidedastehen, kämpfen andere mit finanziellen Schwierigkeiten. Einwichtiger Grund dafür: Die gesamte PKV-Branche ist von der immer nochandauernden Niedrigzinspolitik der Europäischen Notenbank betroffen.Denn auch PKV-Anbieter legen einen Teil ihrer Kundengelder amKapitalmarkt an - inzwischen insgesamt rund 270 Milliarden Euro.Werfen die Anlagen nicht mehr die prognostizierten Renditen ab,müssen Versicherer ihre PKV-Tarife neu kalkulieren, so fordert es derGesetzgeber. Die Folge: Die Versicherten müssen höhere Beiträgezahlen."Es gibt daneben noch zwei weitere Faktoren, die zuKostensteigerungen in der PKV führen: die stetig steigendeLebenserwartung und teure Innovationen im Gesundheitswesen. Diesführt unterm Strich dazu, dass die Kosten im Medizinsektor seitJahren schneller steigen als die allgemeine Inflation", sagtSebastian Ewy, Senior Analyst der DFSI Ratings GmbH. "Auch dies mussdie PKV auffangen." Und das geht nur über die Höhe der Beiträge.Leistungen zu streichen, ist - anders als in der GKV - in der PKVnicht möglich. Denn die Leistungen sind in jedem Tarif dauerhaftfixiert."Alle, die sich erstmals in der PKV absichern oder ihren privatenKrankenversicherer wechseln wollen, sollten sich daher ausführlichüber Qualität und Substanzkraft der einzelnen PrivatenKrankenversicherer informieren. Denn die Kosten der Versicherungen -und damit die zu zahlenden Beiträge - hängen entscheidend von derSubstanzkraft des Anbieters ab", weiß Experte Ewy. Sie gibtAufschluss darüber, wie wahrscheinlich es ist, ob ein Versichererauch künftig stabile oder moderat steigende Beitragssätze bietenkann. Übrigens: In den vergangenen zehn Jahren stiegen die Beiträgein der PKV durchschnittlich um insgesamt 38,2 Prozent, in der GKVwaren es sogar 45,6 Prozent. Dies entspricht Steigerungen von 3,29Prozent (PKV) beziehungsweise 3,83 Prozent (GKV) pro Jahr.Um Verbrauchern und Versicherungsvermittlern beim AbschlussPrivater Krankenversicherungen oder beim Wechsel ihrer VersicherungHilfestellung zu geben, hat die DFSI Ratings GmbH, eine Ausgründungdes Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI) in Köln, auch 2019wieder Qualitätsratings zu allen 33 in Deutschland aktiven PrivatenKrankenvollversicherern erstellt. Dafür wurden die Versicherer in dendrei Bereichen finanzielle Substanzkraft, Produktqualität sowieKundenservice akribisch durchleuchtet."Während es noch vor einigen Jahren bei PKV-Versicherern kaumgrößere Unterschiede in der Substanzkraft gegeben hat, stellen wirheute wegen der langen Niedrigzinsphase große Unterschiede fest",erläutert Ewy. Die Folgen für die Kunden können gravierend sein:"Eine Private Krankenversicherung läuft oft über Jahrzehnte. Dasollte man schon beim Abschluss unbedingt überprüfen, ob derVersicherer auch dann, wenn der Versicherte im Alter höhereGesundheitskosten verursacht - also in 20, 30 oder 40 Jahren -, dieeingegangenen Verpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit erfüllenkann. Und das bitte ohne den Beitrag überdurchschnittlich erhöhen zumüssen."Einen Hinweis darauf, ob das möglich sein wird, liefert dieSubstanzkraftquote. Diese wird für das DFSI-Qualitätsrating ausKennzahlen wie Eigenkapital, Rückstellungen fürBeitragsrückerstattungen (RfB), Stillen Reserven/Lasten sowie derSumme der Alterungsrückstellungen errechnet. Bei der Bewertung derSubstanzkraft wird zu guter Letzt auch die von Aufsichtsbehördengeforderte Solvency-II-Quote (kurz SCR-Quote) berücksichtigt. Liegtdie bereinigte SCR-Quote unter 100 Prozent, werden von derermittelten Substanzkraft 50 Punkte abgezogen. "Dies ist - wie wirmeinen - gerechtfertigt, da diese Unternehmen die eigentlichgeforderten gesetzlichen Vorgaben derzeit nicht ohneÜbergangsmaßnahmen erfüllen", erläutert Ewy.Zudem wird untersucht, wie rentabel die Versicherer ihreKundengelder anlegen. "Dafür betrachten wir die Nettoverzinsung derKapitalanlagen", berichtet Experte Ewy. "Denn ein schlechtesKapitalanlageergebnis kann schnell zu höheren Beiträgen führen." Auchdas versicherungstechnische Ergebnis - vereinfacht gesagt der Saldoaus Einnahmen und Ausgaben -, der Marktanteil und sogar dieEntwicklung der Versichertenanzahl werden im DFSI-Qualitätsratingberücksichtigt. Denn über die Jahre macht es einen gravierendenUnterschied, ob ein Versicherer Kunden hinzugewinnt oder verliert.Das Fazit des DFSI-Experten: "Trotz des herausfordernden Umfeldesist die Finanzkraft der in Deutschland aktiven PrivatenKrankenversicherer meist solide. Das kommt dann auch den Produktenzugute. Denn Substanzkraft und Produktqualität bedingen sichgegenseitig." Eine fehlerhafte Produktgestaltung senkt mittel- undlangfristig die Finanzkraft des Versicherers. Und fehlendeFinanzkraft kann zu suboptimalen Produktgestaltungen führen. ZurErmittlung der Produktqualität greift das Qualitätsrating aufProdukttests Privater Vollkostentarife, PrivaterKranken-Zusatzpolicen sowie Pflegeversicherungen zurück, die vom DFSIin den vergangenen zwölf Monaten durchgeführt worden sind. Zudem wirddie Vielfalt des Produktangebots bewertet.Der Kundenservice ist die dritte Komponente der umfassendenQualitätsbeurteilung durch das DFSI. Ein guter Service gegenüberVermittlern und Versicherten ist für transparente und innovativeVersicherer wichtig, um sich positiv von der Konkurrenz abzuheben.Hier nutzte die DFSI Ratings GmbH die Bafin-Beschwerdestatistik sowieDFSI-Tests zu Gesundheitsservices als Datenbasis.In der aktuellen DFSI-Studie zur Qualität aller 33 in Deutschlandaktiven PKV-Anbieter werden Substanzkraft und Produktqualität jeweilsmit 40 Prozent gewichtet. Der Bereich Service fließt mit 20 Prozentin das Qualitätsrating ein.Die Ergebnisse des Qualitätsratings: Platz 1 geht wie in denVorjahren an die Allianz Private Krankenversicherung. Sie erzielte -ebenso wie die zweitplatzierte Signal Iduna - die Gesamtnote "SehrGut (1,2)". Dahinter auf Platz drei die Barmenia mit "Sehr Gut(1,3)". Weitere drei Versicherer erhielten jeweils die Note "Sehr Gut(1,5)": HanseMerkur, ARAG und DKV Deutsche Krankenversicherung. 23PKV-Anbieter erhielten ein "Gut" und vier ein "Befriedigend".DFSI Ratings GmbH ist eine unabhängige Agentur fürQualitätsratings im Versicherungssektor. DFSI Ratings GmbH bietetseit 2014 Qualitätsratings an, die aus Sicht von Privatkunden dieUnternehmensqualität von Versicherern und Gesetzlichen Krankenkassendarstellen. Dabei werden keine Bonitätsratings für Investorenund/oder Anleger erstellt. DFSI Ratings GmbH hat bei Versicherern undGesetzlichen Krankenkassen mit über 100 Ratings die höchste Abdeckungveröffentlichter Qualitätsratings im deutschen Markt.Pressekontakt:Sebastian EwySenior Analystmailto: s.ewy@dfsi-institut.deTel.: +49 (0)221 6777 4569-1Verantwortlich für den Inhalt:DFSI Ratings GmbHAm Vorgebirgstor 1D-50969 KölnThomas LemkeGeschäftsführerOriginal-Content von: DFSI Ratings GmbH, übermittelt durch news aktuell