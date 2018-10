DFSI Qualitätsrating: Die besten Privaten Krankenversicherer 2018 (FOTO)

Köln (ots) -Die DFSI Ratings GmbH hat - wie schon in den vergangenen Jahren -alle 33 in Deutschland aktiven Privaten Krankenversichererhinsichtlich Substanzkraft, Produktqualität und Service untersucht.Beim diesjährigen DFSI-Qualitätsrating kam die Allianz mit der Note"Exzellent" auf Platz 1, knapp dahinter Signal Iduna und Barmeniajeweils mit der Note "Sehr Gut"."Nichts beschleunigt die Genesung so sehr wie regelmäßigeArztrechnungen", so ein Bonmot des britischen Schauspielers Sir AlecGuinness. Das Bonmot klingt witzig, hat aber einen kleinen Fehler:Jeder kann sich dagegen versichern, durch Arztrechnungen ruiniert zuwerden. In Deutschland besteht sogar Krankenversicherungspflicht.Rund 8,75 Millionen Deutsche haben sich dabei für die PrivateKrankenversicherung (PKV) entschieden. Kann sich hier doch jederVersicherte - anders als in der Gesetzlichen Krankenversicherung(GKV) - exakt den Schutz zusammenstellen, den er möchte. Und wernicht in die PKV wechseln kann, hat mit privaten Zusatzversicherungenzumindest die Möglichkeit, in bestimmten Bereichen sein Schutzniveauzu erhöhen - etwa bei stationären Behandlungen im Krankenhaus oder inder Zahnmedizin.Doch einfach mit dem erstbesten Krankenversicherer einen Vertragzu schließen, ist nicht ratsam. Zu groß sind die Unterschiedezwischen den PKV-Anbietern. Ein Grund dafür: Die PKV-Branche leidetunter der immer länger währenden Niedrigzinspolitik der EuropäischenNotenbank. Denn auch PKV-Anbieter legen einen Teil der Kundengelderam Kapitalmarkt an - inzwischen insgesamt mehr als 250 MilliardenEuro. Werfen die Anlagen nicht mehr die prognostizierten Renditen ab,muss der Versicherer seine PKV-Tarife neu kalkulieren, so fordert esder Gesetzgeber. Folge: Die Beiträge steigen."Daneben gibt es zwei weitere Faktoren, die zu Kostensteigerungenführen: die weiter steigende Lebenserwartung sowie teure Innovationenim Pharma- und Medizinsektor. Dies führt unterm Strich dazu, dass dieKosten im Gesundheitswesen seit Jahren schneller steigen als diePreise allgemein", sagt Sebastian Ewy, Senior Analyst der DFSIRatings GmbH. "Auch dies muss die PKV auffangen." Und dafür hat sieals einzige Stellschraube die Höhe der Beiträge. Denn Leistungeneinfach streichen, das geht in der PKV nicht. Diese sind in jedemTarif dauerhaft fixiert."Wer neu in die PKV eintreten oder seinen Versicherer wechselnwill, tut daher gut daran, sich über Qualität und Substanzkraft dereinzelnen Privaten Krankenversicherer zu informieren. Denn die Kostenvon Versicherungsprodukten - und damit die zu zahlenden Beiträge -hängen ganz entscheidend von der Substanzkraft des Anbieters ab",weiß Versicherungsspezialist Ewy. "Diese gibt Aufschluss darüber, wiewahrscheinlich es ist, ob ein Versicherer auch künftig stabile odermoderat steigende Beitragssätze bieten kann."Um Verbrauchern und Versicherungsvermittlern bei Abschluss oderdem Wechsel Privater Krankenversicherungen hierzu Hilfestellungen zugeben, hat die DFSI Ratings GmbH, eine Ausgründung des DeutschenFinanz-Service Instituts (DFSI) in Köln, auch 2018 wiederQualitätsratings zu allen 33 in Deutschland aktiven PrivatenKrankenvollversicherern erstellt. Dafür wurden die Versicherer indrei Teilbereichen auf Herz und Nieren geprüft: finanzielleSubstanzkraft der Unternehmen, Qualität der Versicherungsproduktesowie Kundenservice."Während wir vor Jahren kaum größere Unterschiede in derSubstanzkraft der PKV-Versicherer feststellen konnten, gibt esinzwischen wegen der langen Niedrigzinsphase gravierendeUnterschiede", erläutert DFSI-Studienleiter Ewy. Und das hat Folgenfür die Kunden: "Eine Private Krankenversicherung läuft meistjahrzehntelang. Da sollte man unbedingt schon beim Abschlussüberprüfen, ob der Versicherer auch in 20, 30 oder 40 Jahren, wennder Versicherte im Alter höhere Gesundheitskosten verursacht, dieeinst eingegangenen Verpflichtungen höchstwahrscheinlich aucherfüllen kann. Und das bitte ohne überdurchschnittlicheBeitragssteigerungen."Einen Hinweis darauf, ob das möglich sein wird, liefert dieSubstanzkraftquote. Diese wird für das DFSI-Qualitätsrating ausKennzahlen wie Eigenkapital, Rückstellungen fürBeitragsrückerstattungen (RfB), Stillen Reserven/Lasten sowie derSumme der Alterungsrückstellungen errechnet. Bei der Bewertung derSubstanzkraft wurde auch die von Aufsichtsbehörden geforderteSolvency-II-Quote (kurz SCR-Quote) berücksichtigt. "Jedoch nur alsHygienefaktor", sagt Studienleiter Sebastian Ewy. Lag die bereinigteSCR-Quote unter 100 Prozent, wurden von der ermittelten Substanzkraft50 Punkte abgezogen. "Dies ist aus unserer Sicht gerechtfertigt, dasolche Unternehmen derzeit die geforderten gesetzlichen Vorgabennicht ohne Übergangsmaßnahmen erfüllen", erläutert Ewy."Wir untersuchen zudem, wie rentabel der Versicherer die ihmanvertrauten Gelder anlegt. Dafür betrachten wir die Nettoverzinsungder Kapitalanlagen", berichtet Versicherungsexperte Ewy. Kann einschlechtes Kapitalanlageergebnis doch schnell zu Beitragserhöhungenführen. Auch das versicherungstechnische Ergebnis - vereinfachtgesagt der Saldo aus Einnahmen und Ausgaben -, der Marktanteil unddie Entwicklung der Versichertenanzahl werden im DFSI-Qualitätsratingberücksichtigt. "Denn es macht über die Jahre schon einengravierenden Unterschied, ob ein Versicherer Kunden hinzugewinnt oderverliert", weiß Ewy.Das Fazit des Versicherungsexperten: "Trotz des herausforderndenUmfeldes sind die in Deutschland aktiven Privaten Krankenversichererin Sachen Finanzkraft meist solide aufgestellt. Und das kommt auchden Produkten zugute." Denn Substanzkraft und Produktqualitätbedingen sich gegenseitig. "Eine fehlerhafte Produktgestaltung senktmittel- und langfristig die Finanzkraft des Versicherers. Undfehlende Finanzkraft kann zu suboptimalen Produktgestaltungenführen," erläutert Experte Ewy. Zur Ermittlung der Produktqualitätgreift er auf Produkttests Privater Vollkostentarife, PrivaterKranken-Zusatzpolicen sowie Pflegeversicherungen zurück, die vom DFSIDeutsches Finanz-Service Institut in den vorangegangenen zwölfMonaten durchgeführt wurden. Zudem wird die Angebotsvielfaltbewertet.Der Service ist die dritte Komponente der umfassendenQualitätsbeurteilung durch das DFSI. Ein guter Service gegenüberVermittlern und Versicherten ist für transparente und innovativeVersicherer wichtig, um sich positiv von der Konkurrenz abzuheben.Hier hat die DFSI Ratings GmbH auf die Bafin-Beschwerdestatistik undauf DFSI-Tests zu Gesundheitsservices zurückgegriffen.In der aktuellen DFSI-Studie zur Qualität aller 33 in Deutschlandaktiven PKV-Anbieter werden Substanzkraft und Produktqualität jeweilsmit 40 Prozent gewichtet. Der Bereich Service fließt mit 20 Prozentin das Qualitätsrating ein.Die Ergebnisse des Qualitätsratings: Platz 1 geht wie in denVorjahren an die Allianz Private Krankenversicherung. Sie erzielteübrigens als einziger Versicherer die Gesamtnote "Exzellent (1,0)".Am zweitbesten schnitt die Signal Iduna Krankenversicherung mit derNote "Sehr Gut (1,2)" ab, knapp dahinter die BarmeniaKrankenversicherung ("Sehr Gut (1,3)") und die ARAGKrankenversicherung ("Sehr Gut (1,4)"). Mit AXA Krankenversicherung,DKV Deutsche Krankenversicherung, HanseMerkur Krankenversicherung,INTER Krankenversicherung sowie R+V Krankenversicherung erhieltenweitere fünf PKV-Anbieter die Gesamtnote "Sehr Gut (1,5)". ZwanzigPKV-Anbieter erhielten ein "Gut" und vier schrammten mit der Note"Befriedigend (2,6)" ganz knapp an einer besseren Bewertung vorbei."Für Versicherungsvermittler, Neukunden und wechselwilligeBestandkunden bietet unserer Qualitätsrating eine sehr einfacheMöglichkeit, die Privaten Krankenversicherer zu ermitteln, die inSachen Substanzkraft, Produktqualität und Serviceüberdurchschnittlich gut sind", erläutert Ewy den Nutzen desDFSI-Qualitätsratings, das in dieser Form am deutschen Markteinzigartig ist.Mehr Informationen zu den Teilbereichsergebnissen Substanzkraft,Produktqualität und Service, sowie zur Rating-Methodik und denScorecards finden Sie unter www.dfsi-ratings.deDFSI Ratings GmbH ist eine unabhängige Agentur fürQualitätsratings im Versicherungssektor. 